Creative'den Vista ile tam uyumlu yeni sürücüler

Yaklaşık 5 ay önce piyasaya sürülen Windows Vista'ya yönelik olarak sonunda Creative tam uyumlu yeni bir sürücüyü kullanıcılarına sundu. Firmanın hazırladığı 1.04.0076 sürüm numaralı yeni Vista sürücüleri Creative'in beklenilenin aksine özellikle ekonomik ses kartı çözümlerine destek sağlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre, Creative'in hazırladığı 32-bit ve 64-bit Windows Vista versiyonları olan yeni sürücüler Sound Blaster serisinden çıkanmodellerini destekliyor. Yayınlanan 1.04.0076 sürüm numaralı yeni sürücüler ile Creative kullanıcıları Windows Vista altında "audio console, EAX console, device control, and speaker settings control panels. Users can also adjust speaker configurations, audio output quality, S/PDIF sampling rate, sound effects, ve Creative multi-speaker surround settings" olmak üzere Creative özgü uygulamaları da kullanabiliyorlar. - Sürücülerin 32-bit versiyonunu indirmek için [link=http://us.creative.com/support/downloads/download.asp?MainCategory=1&nRegionFK=&nCountryFK=&nLanguageFK=&sOSName=Windows+Vista+32-bit®ion=1&Product_Name=Audigy+SE&Product_ID=14257&modelnumber=&driverlang=1033&OS=26&drivertype=0&x=15&y=14]buraya[/link] - Sürücülerin 64-bit versiyonunu indirmek için [link=http://us.creative.com/support/downloads/download.asp?MainCategory=1&nRegionFK=&nCountryFK=&nLanguageFK=&sOSName=Windows+Vista+64-bit®ion=1&Product_Name=Audigy+SE&Product_ID=14257&modelnumber=&driverlang=1033&OS=27&drivertype=0&x=30&y=18]buraya[/link] tıklayabilirsiniz.