Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Creative'den Vista ile tam uyumlu yeni sürücüler

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
24,3b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Creative'den Vista ile tam uyumlu yeni sürücüler
Tam Boyutta Gör
Yaklaşık 5 ay önce piyasaya sürülen Windows Vista'ya yönelik olarak sonunda Creative tam uyumlu yeni bir sürücüyü kullanıcılarına sundu. Firmanın hazırladığı 1.04.0076 sürüm numaralı yeni Vista sürücüleri Creative'in beklenilenin aksine özellikle ekonomik ses kartı çözümlerine destek sağlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre, Creative'in hazırladığı 32-bit ve 64-bit Windows Vista versiyonları olan yeni sürücüler Sound Blaster serisinden çıkan Audigy Value, Audigy SE, Audigy LS, ve Live! 24-bit modellerini destekliyor. Yayınlanan 1.04.0076 sürüm numaralı yeni sürücüler ile Creative kullanıcıları Windows Vista altında "audio console, EAX console, device control, and speaker settings control panels. Users can also adjust speaker configurations, audio output quality, S/PDIF sampling rate, sound effects, ve Creative multi-speaker surround settings" olmak üzere Creative özgü uygulamaları da kullanabiliyorlar. - Sürücülerin 32-bit versiyonunu indirmek için [link=http://us.creative.com/support/downloads/download.asp?MainCategory=1&nRegionFK=&nCountryFK=&nLanguageFK=&sOSName=Windows+Vista+32-bit®ion=1&Product_Name=Audigy+SE&Product_ID=14257&modelnumber=&driverlang=1033&OS=26&drivertype=0&x=15&y=14]buraya[/link] - Sürücülerin 64-bit versiyonunu indirmek için [link=http://us.creative.com/support/downloads/download.asp?MainCategory=1&nRegionFK=&nCountryFK=&nLanguageFK=&sOSName=Windows+Vista+64-bit®ion=1&Product_Name=Audigy+SE&Product_ID=14257&modelnumber=&driverlang=1033&OS=27&drivertype=0&x=30&y=18]buraya[/link] tıklayabilirsiniz.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DJ_EMPA 12 yıl
ARKADAŞLAR LÜTFEN BANA YARDIM RİCA EDİYORUM CREATIVE SES KARTIMIN TADINI CIKARMAK İSTİYORUM ARTIK KULAKLIKTAN SES DİNLER GİBİ MÜZÜK DİNLİYORUM BİLSİNİ OLAN ARKADŞLARA RİCAM dj_empas_dj_10 hotmail
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 12 yıl
bir tanede x6 64 bit icin cıkarsa ya bekliyroum nicedir hi-fi icin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulo206 12 yıl
sağol fx 57 şuan modifiye edilmiş bir driver ile 5+1 çakıştırabiliyorum ama firmanın çıkarmasıda başka tabi.sonunda yaptılar bi çok creative kullanıcısı mağdur olmuştu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*AMD_ATHLON* 12 yıl
hiç sevmiyom bu creativeyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enturkteynmentxx 12 yıl
ohh bea sonunda çıktı yaw bu creative drıver destek bakımından çok üşengeç br fırma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DJ_EMPA 12 yıl
bende creatıve ses kartı aldım ama vbistada eax menüsünü açamıyorum bana yardım edermisiniz driverlerı kurdum ama gende sonuç alamadım
msn dj_empas_dj_10 yardımcı olurmusunuz lütfen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24335 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Windows
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 yıl Arctic Cooling PWM fanlar video incelemesi 12 yıl MSI P35 Platinum video incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim