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Crossfire X teknolojisi sadece Windows Vista altında kullanılabilecek

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
9,1b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisi altında geliştirdiği ve 4 adet ekran kartı veya grafik işlemci kullanımına olanak tanıyan Quad-Crossfire önümüzdeki ay Catalyst 8.3 sürücüsü ile birlikte kullanıma sunulmuş olacak. Kullanıcılar yeni sürücü ile hem Quad-Crossire hemde karma Crossfire yapabilecekler. Yalnız bu noktada gelen bilgilere göre Crossfire X teknolojisi yalnız Windows Vista ile çalışabilecek. Nvidia'nın Triple SLI teknolojisinde de olduğu gibi AMD-ATi cephesinde 3 veya daha fazla ekran kartı/grafik işlemci kullanmak isteyen kullanıcıların sistemlerinde işletim sistemi olarak Windows Vista kullanmaları gerekecek. Bu arada karma Crossfire teknolojisini üzerine ciddi şekilde eğilen firma Radeon HD 3870 ve HD 3850'nin Crossfire formunda kullanılabilmesinden sonra çift grafik işlemcili Radeon HD 3870 X2 ile HD 3870 ekran kartının da Crossfire modunda kullanılabilmesine olanak tanıyacak.
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Father Torque 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

AMD-ATi cephesinde 3 veya daha ekran kartı/grafik işlemci kullanmak isteyen kullanıcıların sistemlerinde işletim sistemi olarak Windows Vista kullanmaları gerekecek.



Alıntıdan da görüldüğü üzere CF'de 3'lü kart kullanımı da mevcut. Ayrıca artık DirectX 10'un oyunlarda standart hale geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Daha fazla "hele bir Crysis'i görelim de" gibi bir durumumuz da yok. Yeni çıkan oyunlarda Crysis'te olduğu gibi çeşitli yöntemlerle XP'de Bursa'da yan sanayiden çıkma DirectX10'u açma gibi bir şansımız da yok. Hala çoğu oyunda oyun esnasında ferkedemediğimiz 5-10 fps farkından korkup Vista'dan çekinenler var. Üstelik bu konuda 3'lü, 4'lü ekran kartı kombinasyonlarından, belki de 100'ün üzerindeki fps değerlerinden bahsediyoruz. XP'de çalışmayacakmış. E onca parayı verip de DirectX 9'a mahkum kalacaksam hiç çalışmasın zaten.
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cªn 11 yıl
Haber için teşekkür
Quad-crossfire yapacağım zaman vistayı da kurarım söz
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enoman 11 yıl




Orjinalden alıntı: cªn

Haber için teşekkür
Quad-crossfire yapacağım zaman vistayı da kurarım söz

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showstopper41 11 yıl
Orjinalden alıntı: cªn

Haber için teşekkür
Quad-crossfire yapacağım zaman vistayı da kurarım söz


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