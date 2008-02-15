Crossfire X teknolojisi sadece Windows Vista altında kullanılabilecek

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisi altında geliştirdiği ve 4 adet ekran kartı veya grafik işlemci kullanımına olanak tanıyan Quad-Crossfire önümüzdeki ay Catalyst 8.3 sürücüsü ile birlikte kullanıma sunulmuş olacak. Kullanıcılar yeni sürücü ile hem Quad-Crossire hemde karma Crossfire yapabilecekler. Yalnız bu noktada gelen bilgilere göre Crossfire X teknolojisi yalnız Windows Vista ile çalışabilecek. Nvidia'nın Triple SLI teknolojisinde de olduğu gibi AMD-ATi cephesinde 3 veya daha fazla ekran kartı/grafik işlemci kullanmak isteyen kullanıcıların sistemlerinde işletim sistemi olarak Windows Vista kullanmaları gerekecek. Bu arada karma Crossfire teknolojisini üzerine ciddi şekilde eğilen firma Radeon HD 3870 ve HD 3850'nin Crossfire formunda kullanılabilmesinden sonra çift grafik işlemcili Radeon HD 3870 X2 ile HD 3870 ekran kartının da Crossfire modunda kullanılabilmesine olanak tanıyacak.