CyberPower, AMD Phenom II X6 işlemcili oyuncu bilgisayarlarını duyurdu

Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları hazırlayan Kaliforniya merkezli CyberPower firması, AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini temel alan yeni sistemlerini tanıttı. Gamer Dragon CrossFire, Mega Special I ve Hex Core isimli sistemler, tercihe bağlı olarak, standart olarak 2.8GHz'de çalışan ancak Turbo Core teknolojisiyle 3.3GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen Phenom II X6 1055T veya 3.2GHz'de çalışan, Turbo Core devreye girdiğinde ise 3.6GHz'e kadar çıkabilen, çarpan kilidi açık Phenom II X6 1090T Black Edition ile konfigüre edilebiliyorlar.

Asus'un 890GX çipsetli anakartına yer verilen sistemlerin, 8GB'a kadar bellek desteği sunduğu, 1TB disk ile geldiği ve optik sürücü olarak Blu-ray kullandığı açıklandı. Ekran kartı olarak iki adet Radeon HD 5870 ile Crossfire donanımlı olarak alınabilen sistemler, 699$'dan başlayan fiyatlarla sunuluyorlar.