CyberPower, AMD Phenom II X6 işlemcili oyuncu bilgisayarlarını duyurdu

Yüksek performanslı oyuncu bilgisayarları hazırlayan Kaliforniya merkezli CyberPower firması, AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini temel alan yeni sistemlerini tanıttı. Gamer Dragon CrossFire, Mega Special I ve Hex Core isimli sistemler, tercihe bağlı olarak, standart olarak 2.8GHz'de çalışan ancak Turbo Core teknolojisiyle 3.3GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen Phenom II X6 1055T veya 3.2GHz'de çalışan, Turbo Core devreye girdiğinde ise 3.6GHz'e kadar çıkabilen, çarpan kilidi açık Phenom II X6 1090T Black Edition ile konfigüre edilebiliyorlar.
Asus'un 890GX çipsetli anakartına yer verilen sistemlerin, 8GB'a kadar bellek desteği sunduğu, 1TB disk ile geldiği ve optik sürücü olarak Blu-ray kullandığı açıklandı. Ekran kartı olarak iki adet Radeon HD 5870 ile Crossfire donanımlı olarak alınabilen sistemler, 699$'dan başlayan fiyatlarla sunuluyorlar.
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* AMD Phenom II X6 1055T CPU
* 4GB DDR3/1333MHz RAM
* ATI HD 5750 1GB Video
* ATI HD 5750 1GB Video
* MSI 770-G45 AM3 770 MB
* 1TB SATA II 7200 RPM HD
* LG 22X DVD±/±RW Drive
* Raidmax Skyline Gaming Case
* • AMD Phenom II X6 1055T CPU
* • 4GB DDR3/1333MHz RAM
* • NVIDIA GTS 250 1GB Video
* • Asus M4A77TD AM3 MB
* • 500GB SATA II 7200 RPM HD
* • LG 22X DVD±/±RW Drive
* • Xion AXP 600 Case
799$
sanırım bu bütün sorularınıza yanıt olacak gibi.