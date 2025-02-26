AMD FSR teknolojisi nedir? AMD FSR 3 destekleyen ekran kartları & oyunlar

- AMD FSR nedir ❓
- Oyunlarda FSR nasıl açılır ⚙️
- AMD FSR kalite ayarları 👍🏻
- FSR 3.1 destekleyen ekran kartları 🖥️
- FSR 3.1 destekleyen Nvidia ekran kartı modelleri
- FSR 3 destekleyen oyunlar 🎮
- DLSS mi FSR mi 🆚
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PC oyunları grafiksel olarak sınırları zorlarken gittikçe daha güçlü donanıma gereksinim duyuyor. Oyunları özellikle en yüksek grafik ayarlarında ve 4K çözünürlükte oynamak istiyorsanız, yeni oyuncu bilgisayarı iyi bir fikir olabilir. Ancak, oyunları hem iyi grafiklerle hem de iyi akıcı oynamanın daha uygun bir yolu var. Nvidia’nın DLSS AMD’nin FSR teknolojisi sayesinde en son ve en güçlü donanıma ihtiyaç duymadan oyunlarınızı daha akıcı kare hızları ve daha yüksek çözünürlüklerle oynayabilirsiniz. PC oyuncuları için dikkat çekici teknolojilerden biri olan AMD FSR teknolojisine yakından bakıyoruz.
AMD FSR nedir ❓
AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), tıpkı DLSS gibi görüntü kalitesiyle birlikte kare hızlarını dolaylı olarak artırabilen bir yazılımdır. AMD FSR teknolojisi ilk olarak 2021'de Anno 1800 ve Dota 2 gibi oyunlarda kullanılmıştır. Ancak, FSR ile DLSS arasındaki temel farklardan biri, AMD'nin Radeon çipleri yapay zeka donanımıyla gelmediği için FSR’nin yapay zeka donanımı kullanmamasıdır. Son kullanıcı için yapay zeka kullanmamak çok fazla bir şey ifade etmeyecektir ancak FSR ile DLSS kıyaslamasında bazı büyük etkileri var.
AMD FSR’nin farklı sürümleri vardır. FSR 1.0, görüntü kalitesi iyileştirmede oldukça yetersiz olması açısından ilk DLSS’e çok benzer. FSR 2, DLSS 2 gibi selefinden belirgin şekilde daha iyi görüntü kalitesi sağlar ancak herhangi bir yeni özellik sunmaz. FSR 3, FSR 2'nin üzerine inşa edilmiştir ve gerçekten işlenmiş karelerin arasına algoritmik olarak yeni kareler oluşturan kare oluşturma özelliğini sunar. Oyunlarda FSR ne işe yarar daha detaylı anlatalım.
AMD FSR 1.0, uzamsal yükselticidir. Etkinleştirildiğinde, oyunu daha düşük bir çözünürlükte (örneğin 720p) işler ve ardından her kareyi monitörünüzün doğal çözünürlüğüne büyütür. FSR, oyunu daha düşük bir çözünürlükte işleyerek, doğal 720p'den daha iyi görüntü kalitesi sunmak için yükseltme algoritmasını kullanırken oyunun performansını artırır. FSR ayrıca yalnızca oyun içi grafikleri ölçekler; sağlık çubukları ve mini haritalar gibi kullanıcı arayüzü öğeleri doğal çözünürlüklerinde keskin ve net kalır.
AMD FSR 2, FSR 1 ile aynı amaca hizmet eder; oyunu daha düşük bir çözünürlükte işler, ardından gelişmiş performans için ölçekler. Ancak, FSR 2 uzamsal yükselticiden ziyade zamansal bir yükselticidir, bu da algoritmasının hareket vektörleri gibi daha fazla veriye sahip olduğu anlamına gelir. Bu, FSR 1'den daha iyi görüntü kalitesi sağlar. Bazı durumlarda, FSR 2 doğal 1080p'den bile daha iyi görünebilir; çünkü oyun dünyasındaki belirli nesnelerde bazen bulunan temporal aliasing veya titremeyi en aza indirebilir, hatta ortadan kaldırabilir.
AMD FSR 3, zamansal yükseltmeyi, FSR 3'ü destekleyen oyunlarda isteğe bağlı olarak etkinleştirilebilen ayrı bir FSR özelliği olan gelişmiş kare oluşturma ile birleştirir. Bir oyun genelde GPU yeni bir kareyi işleyene kadar yeni bir kare görüntüleyemez. Ancak FSR 3, ekran kartı bir sonraki kareyi işlemeye çalışırken akıllıca yeni bir kare oluşturmak için önceki kareye ve oyunun hareket vektörlerine bakabilir. Başka bir deyişle, geleneksel olarak işlenen her karenin arasına ekstra kareler ekleyerek oyunun çok daha akıcı görünmesini sağlar.
Oyunlarda FSR nasıl açılır ⚙️
AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3), süper çözünürlüklü zamansal yükseltme ve gelişmiş çerçeve oluşturma teknolojisinin birleşimini kullanarak desteklenen oyunlarda muazzam kare hızları sunar. AMD FSR 3, en son oyunların bazılarında mevcut olduğu gibi, CS2, RDR2, Valorant, PUBG, Fortnite gibi popüler oyunlarda FSR açma yolu merak ediliyor. AMD FSR 3 nasıl açılır? adım adım görelim:
- Oyunun grafik veya ekran ayarlarını açın
- Kalite menüsünde Upscaling’i bulun
- AMD FSR 3.0 (FidelityFX Super Resolution) açın
- Sisteminize bağlı AMD FSR ayarını yapın
AMD FSR kalite ayarları 👍🏻
AMD FSR, mümkün olduğunca çok görüntü ayrıntısını korurken kare hızlarını artıran dört kalite modu sunar. Her ön ayar modu ya ayrıntıya (görüntü kalitesi) öncelik verir ya da kare hızına (performans) daha fazla odaklanır. FSR for PRO algoritması tarafından kullanılan giriş çözünürlüğü, kullanıcı tarafından seçilen kalite moduna bağlıdır. Gerçek çözünürlüğün 2560x1440 olduğu 1440p çıkış için Ultra Kalite modu, ufak performans artışı sağlarken, 1970x1108'de (gerçek çözünürlüğün %77'si) işler. Kalite modu için 1706x960 (%66,6), Dengeli mod için 1506x847 (%58,8) ve en büyük performans artışını sunan Performans modu için 1280x720 (%50) kullanır.
- 1440p - Gerçek çözünürlük
- Ultra kalite - Gerçek görüntü kalitesine yakın. Küçük FPS artışı
- Kalite - Gerçek görüntü kalitesine benzer. Harika performans
- Dengeli - Gerçek görüntü kalitesine yakın. Olağanüstü performans
- Performans - Görüntü kalitesinde görülür etki. En üst düzey performans
FSR 3.1 destekleyen ekran kartları 🖥️
- AMD Radeon RX 5700
- AMD Radeon RX 5700 XT
- AMD Radeon RX 6300
- AMD Radeon RX 6400
- AMD Radeon RX 6500 XT
- AMD Radeon RX 6600
- AMD Radeon RX 6600 XT
- AMD Radeon RX 6650 XT
- AMD Radeon RX 6700 10 GB
- AMD Radeon RX 6700 XT
- AMD Radeon RX 6750 XT
- AMD Radeon RX 6800
- AMD Radeon RX 6800 XT
- AMD Radeon RX 6900 XT
- AMD Radeon RX 6950 XT
- AMD Radeon RX 7600
- AMD Radeon RX 7600 XT
- AMD Radeon RX 7700 XT
- AMD Radeon RX 7800 XT
- AMD Radeon RX 7900 XT
- AMD Radeon RX 7900 XTX
FSR 3.1 destekleyen Nvidia ekran kartı modelleri
Son üç nesildeki tüm Nvidia ekran kartları FSR 3.1 teknolojisini destekliyor. Buna tüm RTX 20, 30 ve 40 serisi dahil. Bu kartlar, FSR gibi derin öğrenme ağırlıklı iş yüklerinde uzmanlaşmış Tensor çekirdekleri içeriyor. İşte FSR 3.1 destekleyen Nvidia ekran kartları 👇🏻
- Nvidia Geforce RTX 2060
- Nvidia Geforce RTX 2060 Super
- Nvidia Geforce RTX 2070
- Nvidia Geforce RTX 2070 Super
- Nvidia Geforce RTX 2080
- Nvidia Geforce RTX 2080 Super
- Nvidia Geforce RTX 2080 Ti
- Nvidia Geforce RTX 3050 6 GB
- Nvidia Geforce RTX 3050 8 GB
- Nvidia Geforce RTX 3050 Ti laptop GPU
- Nvidia Geforce RTX 3060 8 GB
- Nvidia Geforce RTX 3060 12 GB
- Nvidia Geforce RTX 3060 Ti
- Nvidia Geforce RTX 3070
- Nvidia Geforce RTX 3070 Ti
- Nvidia Geforce RTX 3080
- Nvidia Geforce RTX 3080 Ti
- Nvidia Geforce RTX 3090
- Nvidia Geforce RTX 3090 Ti
- Nvidia Geforce RTX 4050 laptop GPU
- Nvidia Geforce RTX 4060
- Nvidia Geforce RTX 4060 Ti 8 GB
- Nvidia Geforce RTX 4060 Ti 16 GB
- Nvidia Geforce RTX 4070
- Nvidia Geforce RTX 4070 Super
- Nvidia Geforce RTX 4070 Ti
- Nvidia Geforce RTX 4070 Ti Super
- Nvidia Geforce RTX 4080
- Nvidia Geforce RTX 4080 Super
- Nvidia Geforce RTX 4090
FSR 3 destekleyen oyunlar 🎮
- Call of Duty Black Ops 6
- No More Room in Hell 2
- The Axis Unseen
- Hunt: Showdown 1896
- MechWarrior 5: Clans
- Until Dawn
- Manor Lords
- Warhammer 40,000: Darktide
- Frostpunk 2
- God of War Ragnarök
- Dead Rising Deluxe Remaster
- FINAL FANTASY XVI
- EVERSPACE 2
- Cyberpunk 2077
- Satisfactory
- Creatures of Ava
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Starfield
- The Last of Us Part I
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
- Marvel’s Spider-Man Remastered
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Horizon Forbidden West Complete Edition
DLSS mi FSR mi 🆚
Kaliteye bakıldığında, FSR'nin bazı sorunları var. Hareket eden nesnelerin etrafında gölgelenme, ufak detaylarda ve durağan görüntülerde titreme ve hareket halindeki genel detaylar gibi sorunlar, FSR 3.1 ile büyük ölçüde iyileştirilmiş ancak tamamen ortadan kaldırılmamış şeyler. Nvidia'nın daha yüksek güç, daha yoğun hesaplama yaklaşımı, kalitenin genel olarak daha iyi kabul edilmesiyle karşılığını almış gibi görünüyor.
Genel olarak, DLSS hem kare hızları hem de kalite açısından oyunun galibi. Nvidia, teknolojisini AMD'den yaklaşık 3 yıl önce piyasaya sürdüğü için bu beklenen bir durum ancak yarış şaşırtıcı derecede yakın ilerliyor. Önemli olan, her iki teknolojinin de daha fazla oyunu daha fazla kişi için oynanabilir hale getirmeye yardımcı olması.
Her iki çözüm de mükemmel olmasa da, bu yeni kare oluşturma ve yükseltme teknikleri birçok oyunu birçok kişi için oynanabilir hale getirirken diğerleri için daha akıcı, yüksek çözünürlüklü bir görüntü sağlıyor. Bu özelliklerin nasıl gelişmeye devam ettiğini ve donanım eskise bile daha fazla oyunun oynanmasına nasıl olanak tanıdığını görmek heyecan verici.
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