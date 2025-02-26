AMD FSR teknolojisi nedir? AMD FSR 3 destekleyen ekran kartları & oyunlar

PC oyunları grafiksel olarak sınırları zorlarken gittikçe daha güçlü donanıma gereksinim duyuyor. Oyunları özellikle en yüksek grafik ayarlarında ve 4K çözünürlükte oynamak istiyorsanız, yeni oyuncu bilgisayarı iyi bir fikir olabilir. Ancak, oyunları hem iyi grafiklerle hem de iyi akıcı oynamanın daha uygun bir yolu var. Nvidia’nın DLSS AMD’nin FSR teknolojisi sayesinde en son ve en güçlü donanıma ihtiyaç duymadan oyunlarınızı daha akıcı kare hızları ve daha yüksek çözünürlüklerle oynayabilirsiniz. PC oyuncuları için dikkat çekici teknolojilerden biri olan AMD FSR teknolojisine yakından bakıyoruz.

AMD FSR nedir ❓

Tam Boyutta Gör FSR açılımı; FidelityFX Super Resolution. AMD FSR, mükemmel görüntü kalitesini korurken performansı artıran, modern oyunlara yerleştirilmiş bir teknoloji paketidir.

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), tıpkı DLSS gibi görüntü kalitesiyle birlikte kare hızlarını dolaylı olarak artırabilen bir yazılımdır. AMD FSR teknolojisi ilk olarak 2021'de Anno 1800 ve Dota 2 gibi oyunlarda kullanılmıştır. Ancak, FSR ile DLSS arasındaki temel farklardan biri, AMD'nin Radeon çipleri yapay zeka donanımıyla gelmediği için FSR’nin yapay zeka donanımı kullanmamasıdır. Son kullanıcı için yapay zeka kullanmamak çok fazla bir şey ifade etmeyecektir ancak FSR ile DLSS kıyaslamasında bazı büyük etkileri var.

AMD FSR’nin farklı sürümleri vardır. FSR 1.0, görüntü kalitesi iyileştirmede oldukça yetersiz olması açısından ilk DLSS’e çok benzer. FSR 2, DLSS 2 gibi selefinden belirgin şekilde daha iyi görüntü kalitesi sağlar ancak herhangi bir yeni özellik sunmaz. FSR 3, FSR 2'nin üzerine inşa edilmiştir ve gerçekten işlenmiş karelerin arasına algoritmik olarak yeni kareler oluşturan kare oluşturma özelliğini sunar. Oyunlarda FSR ne işe yarar daha detaylı anlatalım.

AMD FSR 1.0, uzamsal yükselticidir. Etkinleştirildiğinde, oyunu daha düşük bir çözünürlükte (örneğin 720p) işler ve ardından her kareyi monitörünüzün doğal çözünürlüğüne büyütür. FSR, oyunu daha düşük bir çözünürlükte işleyerek, doğal 720p'den daha iyi görüntü kalitesi sunmak için yükseltme algoritmasını kullanırken oyunun performansını artırır. FSR ayrıca yalnızca oyun içi grafikleri ölçekler; sağlık çubukları ve mini haritalar gibi kullanıcı arayüzü öğeleri doğal çözünürlüklerinde keskin ve net kalır.

AMD FSR 2, FSR 1 ile aynı amaca hizmet eder; oyunu daha düşük bir çözünürlükte işler, ardından gelişmiş performans için ölçekler. Ancak, FSR 2 uzamsal yükselticiden ziyade zamansal bir yükselticidir, bu da algoritmasının hareket vektörleri gibi daha fazla veriye sahip olduğu anlamına gelir. Bu, FSR 1'den daha iyi görüntü kalitesi sağlar. Bazı durumlarda, FSR 2 doğal 1080p'den bile daha iyi görünebilir; çünkü oyun dünyasındaki belirli nesnelerde bazen bulunan temporal aliasing veya titremeyi en aza indirebilir, hatta ortadan kaldırabilir.

AMD FSR 3, zamansal yükseltmeyi, FSR 3'ü destekleyen oyunlarda isteğe bağlı olarak etkinleştirilebilen ayrı bir FSR özelliği olan gelişmiş kare oluşturma ile birleştirir. Bir oyun genelde GPU yeni bir kareyi işleyene kadar yeni bir kare görüntüleyemez. Ancak FSR 3, ekran kartı bir sonraki kareyi işlemeye çalışırken akıllıca yeni bir kare oluşturmak için önceki kareye ve oyunun hareket vektörlerine bakabilir. Başka bir deyişle, geleneksel olarak işlenen her karenin arasına ekstra kareler ekleyerek oyunun çok daha akıcı görünmesini sağlar.