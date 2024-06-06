Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İşlemci sıcaklığına nasıl bakılır? En iyi 5 CPU sıcaklık ölçme programı

    Özellikle yaz aylarında bilgisayar CPU sıcaklığı kaç olmalı daha fazla merak ediliyor. Laptop ısınıyorsa yapmanız gerekenler ve en iyi 5 PC işlemci sıcaklık ölçme programı:

    CPU sıcaklığını kontrol etmek, işlemcinin en yüksek performansta çalıştığından emin olmanın bir yoludur çünkü çok sıcak bir işlemci, performansın düşmesinden çökmelere kadar türlü sorunlara neden olabilir. Peki, işlemci sıcaklığına nasıl, nereden bakılır? İster bilgisayarın ısınma sorununu gidermek istiyor olun ister işlemcinizin performansını test etmek istiyor olun, işlemcinin sıcaklığını kontrol etmenin en iyi yollarını burada bulabilirsiniz.

    İşlemci sıcaklığı nasıl ölçülür 🌡️

    cpu sıcaklık ölçme nasıl yapılır Tam Boyutta Gör
    İşlemci sıcaklığını ölçmenin en kolay yolu, Core Temp gibi ücretsiz CPU sıcaklık kontrol programlarını kullanmaktır. Core Temp ile işlemci sıcaklığına nasıl bakılır adım adım görelim:
    1. Core Temp programını indirin ve açın.
    2. CPU sıcaklığını görmek için İşlemci (Processor) bölümüne bakın.
    3. Temperature Readings altında her çekirdek için sıcaklığı görebilirsiniz.
    4. Max. sütunu işlemcinin ulaştığı en yüksek sıcaklıktır.
    5. Load sütunu her çekirdeğin o anlık CPU yükünü gösterir.

    Core Temp, işlemcinizdeki her çekirdek için sıcaklık ölçümleri sağlar. Ölçümlerin sol tarafı her bir CPU çekirdeğinin gerçek zamanlı olarak sıcaklığını gösterir. Ölçümleri görev çubuğunda da görebilirsiniz. Ancak sizi daha çok ilgilendiren, program çalışırken kaydedilen minimum ve maksimum sıcaklığı gösteren min. ve max. sütunlarıdır. Normal kullanım sırasında bilgisayarın CPU sıcaklığını kontrol etmek istiyorsanız, başka işlemleri gerçekleştirirken Core Temp'i çalışır durumda bırakabilirsiniz. Oyun oynarken CPU sıcaklığını kontrol etmenin en iyi yolu, 1 saat veya daha uzun süre oyun oynayıp programdan kaydedilen maksimum CPU sıcaklığına bakmaktır.

    AMD işlemci sıcaklığını ölçmek için Ryzen Master programı kullanılabilir. Programı açtığınızda ekranın üst kısmında işlemcinin sıcaklık, voltaj, kullanım ve fazlasını içeren istatistiklerinin bir dağılımını görebilirsiniz. İşlemcinin çekirdeklerini ayrı ayrı saat ve sıcaklığa göre de inceleyebilirsiniz.

    Intel işlemci sıcaklığı ölçme programı Intel XTU’dur. Intel Extreme Tuning Utility, işlemcinizin ne kadar sıcak çalıştığını kontrol etmenizi sağlar. Program, her ne kadar overclock aracı olarak tasarlanmış olsa da CPU sıcaklığını kontrol etmek için de kullanılabilir.

    MSI Afterburner, oyun oynarken işlemci sıcaklığını görmek isteyenler için en iyi programlardan biridir.

    Windows 11 & 10 PC kullanıyorsanız, BIOS/UEFI üzerinden de işlemci sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. BIOS’a girdiğinizde CPU sıcaklığı doğrudan ana ekranda karşınıza çıkacaktır. İşlemci sıcaklığını gösterme özelliği anakartın temel yazılımının bir parçasıdır. Ancak, ne yazık ki bilgisayarın mevcut sıcaklığını kontrol etmenize olanak tanır. Windows’u kullanırken, özellikle de işlemcinin yoğun kullanıldığı durumlarda CPU sıcaklığını izlemek için kullanışlı değildir. BIOS, işlemci sıcaklığını ölçmenin ideal yolu değildir diyebiliriz.

    En iyi 5 İşlemci sıcaklık ölçme programı 🖥️

    cpu sıcaklığını gösteren programlar Tam Boyutta Gör
    CPU sıcaklık ölçer, işlemci sıcaklığını görmenin en kolay ve basit yoludur. İşlemci sıcaklığını ölçme programları, CPU fan hızı, voltajlar ve ilgili diğer parametreler dahil tüm CPU çekirdeklerinin sıcaklığını gösterir. İşte en iyi 5 PC sıcaklık ölçme programı:
    1. Core Temp
    2. CPU-Z
    3. HWInfo
    4. NZXT CAM
    5. HWMonitor

    İdeal işlemci sıcaklığı kaç olmalı ℃

    normal işlemci sıcaklığı kaç derece olmalı Tam Boyutta Gör
    Normal CPU sıcaklığı kullandığınız işlemciye bağlıdır. Genelde 40 - 65 derece arası normal iş yükü için güvenli ısı aralığı olarak kabul edilir.

    İşlemci sıcaklığı boşta 30 - 50 derece arası olmalıdır. İşlemciye yük bindiren uygulamaları kullanırken veya oyun oynarken normal işlemci sıcaklığı aralığı 70 - 80 derece arasına çıkabilir. Oyun oynarken işlemci sıcaklığı 65 - 85 derece olabilir. Oyun oynamadan veya yoğun kaynak kullanan herhangi bir programı çalıştırmadan işlemci sıcaklığı 80 - 85 dereceye ulaşıyorsa ciddi bir sorun olabilir. Bol soğutmalı ve üst seviye işlemciye sahip masaüstü oyun bilgisayarında çok zorlu bir şey çalıştırmadan CPU sıcaklığı 50 derece civarındaysa normaldir. Laptoplarda ortalama bir çalışma gününde çekirdek sıcaklıklarının 75 derece civarında seyretmesi normaldir.

    İşlemci sıcaklık düşürme yolları 💻

    laptop işlemci ısısı düşürme yolları Tam Boyutta Gör
    Laptop çok ısınıyor, işlemci sıcaklığını düşürmek için ne yapmalıyım diyenler için çözüm yolları 👇🏻
    1. Laptop soğutucu kullanın.
    2. Dizüstü bilgisayarınızı açıp temizleyin.
    3. Bilgisayar sehpasında kullanın.
    4. Ortamı serin tutun.
    5. Soğutma fanını değiştirin.
    6. Arka plan uygulamalarını kapatın.
    7. Antivirüs programı ile tarama yapın.

    CPU sıcaklığına bakmak, bilgisayarın sağlığını ve performansını korumanın çok önemli bir parçasıdır. Bilgisayarını işlemci sıcaklığına dikkat etmek, özellikle sistemi düzenli olarak ağır iş yükleriyle veya hız aşırtmayla çalıştırıyorsanız, aşırı ısınma sorunlarını önleyebilir. İşlemci çok ısınırsa PC’nin performansı düşebilir, aşırı gürültülü çalışabilir, hatta kalıcı hasarı önlemek için kapanabilir. Neyse ki, işlemci sıcaklığını kontrol etmek kolaydır. İşlemci sıcaklığı ölçme programı kullanabilirsiniz. En iyi CPU sıcaklık ölçer programları burada bulabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    okuldan kaçmanın cezası lise imza değiştirmek ev ile araba takası nasıl yapılır megane 4 led ampul tavsiye kreatin ishal yaparmı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız