İşlemci sıcaklığına nasıl bakılır? En iyi 5 CPU sıcaklık ölçme programı

CPU sıcaklığını kontrol etmek, işlemcinin en yüksek performansta çalıştığından emin olmanın bir yoludur çünkü çok sıcak bir işlemci, performansın düşmesinden çökmelere kadar türlü sorunlara neden olabilir. Peki, işlemci sıcaklığına nasıl, nereden bakılır? İster bilgisayarın ısınma sorununu gidermek istiyor olun ister işlemcinizin performansını test etmek istiyor olun, işlemcinin sıcaklığını kontrol etmenin en iyi yollarını burada bulabilirsiniz.

İşlemci sıcaklığı nasıl ölçülür 🌡️

Tam Boyutta Gör İşlemci sıcaklığını ölçmenin en kolay yolu, Core Temp gibi ücretsiz CPU sıcaklık kontrol programlarını kullanmaktır. Core Temp ile işlemci sıcaklığına nasıl bakılır adım adım görelim:

Core Temp programını indirin ve açın. CPU sıcaklığını görmek için İşlemci (Processor) bölümüne bakın. Temperature Readings altında her çekirdek için sıcaklığı görebilirsiniz. Max. sütunu işlemcinin ulaştığı en yüksek sıcaklıktır. Load sütunu her çekirdeğin o anlık CPU yükünü gösterir.

Core Temp, işlemcinizdeki her çekirdek için sıcaklık ölçümleri sağlar. Ölçümlerin sol tarafı her bir CPU çekirdeğinin gerçek zamanlı olarak sıcaklığını gösterir. Ölçümleri görev çubuğunda da görebilirsiniz. Ancak sizi daha çok ilgilendiren, program çalışırken kaydedilen minimum ve maksimum sıcaklığı gösteren min. ve max. sütunlarıdır. Normal kullanım sırasında bilgisayarın CPU sıcaklığını kontrol etmek istiyorsanız, başka işlemleri gerçekleştirirken Core Temp'i çalışır durumda bırakabilirsiniz. Oyun oynarken CPU sıcaklığını kontrol etmenin en iyi yolu, 1 saat veya daha uzun süre oyun oynayıp programdan kaydedilen maksimum CPU sıcaklığına bakmaktır.

AMD işlemci sıcaklığını ölçmek için Ryzen Master programı kullanılabilir. Programı açtığınızda ekranın üst kısmında işlemcinin sıcaklık, voltaj, kullanım ve fazlasını içeren istatistiklerinin bir dağılımını görebilirsiniz. İşlemcinin çekirdeklerini ayrı ayrı saat ve sıcaklığa göre de inceleyebilirsiniz.

Intel işlemci sıcaklığı ölçme programı Intel XTU’dur. Intel Extreme Tuning Utility, işlemcinizin ne kadar sıcak çalıştığını kontrol etmenizi sağlar. Program, her ne kadar overclock aracı olarak tasarlanmış olsa da CPU sıcaklığını kontrol etmek için de kullanılabilir.

MSI Afterburner, oyun oynarken işlemci sıcaklığını görmek isteyenler için en iyi programlardan biridir.

Windows 11 & 10 PC kullanıyorsanız, BIOS/UEFI üzerinden de işlemci sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. BIOS’a girdiğinizde CPU sıcaklığı doğrudan ana ekranda karşınıza çıkacaktır. İşlemci sıcaklığını gösterme özelliği anakartın temel yazılımının bir parçasıdır. Ancak, ne yazık ki bilgisayarın mevcut sıcaklığını kontrol etmenize olanak tanır. Windows’u kullanırken, özellikle de işlemcinin yoğun kullanıldığı durumlarda CPU sıcaklığını izlemek için kullanışlı değildir. BIOS, işlemci sıcaklığını ölçmenin ideal yolu değildir diyebiliriz.