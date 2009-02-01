Danger Den, GeForce GTX 295 için su soğutma bloğu hazırladı

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Yüksek performanslı sıvı soğutma çözümleriyle tanınan Danger Den, Nvidia'nın en hızlı grafik kartı olarak tanıttığı çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 için yeni bir blok hazırladı. Hazırlanan ilk partinin tükendiği belirtilen Bakır tabanlı su soğutma bloğunun paslanmaz çelikten konnektörlere sahip olduğu ayrıca G 1/4 - 1/2", 3/8" veya 1/4" parçalarıyla montaja destek verdiği belirtiliyor. Grafik işlem birimlerinin yanı sıra bellekleri, güç modüllerini ve I/O yongasını da serinlettiği belirtilen bloğun Quad-SLI uyumlu olduğu belirtilirken yurt dışı satış fiyatının 189.95$ olduğu bildiriliyor.

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