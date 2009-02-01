Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Danger Den, GeForce GTX 295 için su soğutma bloğu hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,8b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Danger Den, GeForce GTX 295 için su soğutma bloğu hazırladı
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı sıvı soğutma çözümleriyle tanınan Danger Den, Nvidia'nın en hızlı grafik kartı olarak tanıttığı çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 için yeni bir blok hazırladı. Hazırlanan ilk partinin tükendiği belirtilen Bakır tabanlı su soğutma bloğunun paslanmaz çelikten konnektörlere sahip olduğu ayrıca G 1/4 - 1/2", 3/8" veya 1/4" parçalarıyla montaja destek verdiği belirtiliyor. Grafik işlem birimlerinin yanı sıra bellekleri, güç modüllerini ve I/O yongasını da serinlettiği belirtilen bloğun Quad-SLI uyumlu olduğu belirtilirken yurt dışı satış fiyatının 189.95$ olduğu bildiriliyor.

Danger Den, GeForce GTX 295 için su soğutma bloğu hazırladı
Tam Boyutta Gör

Danger Den, GeForce GTX 295 için su soğutma bloğu hazırladı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
neXXen 10 yıl
@Thule
Sana katılıyorum. 4ever Hava sogutma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TorN@do 10 yıl
Bu bloğu örnek alıp içine heat pipelar yerleştirip kartın arka kısmına sarkacak şekilde geniş radyatör yaprakları şeklinde etkin bir hava soutmalı çözüm yapılabilir bence daha da hesaplı olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thule 10 yıl
gereksiz bence..çünkü bendeki evga 295 gtx hava soğutma gerçekten sessiz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rusty 10 yıl
Ekran kartı tüysüz tavuk gibi duruyor yannız :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myd 10 yıl
ekran kartını bulduk da sıvı soğutma bloğu eksik kalmıştı [D]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinanx 10 yıl
Ben alsamda bunu kuramam bole; bizim alt komşu tesisatçı onu çağırırım yapar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King_Arthur 10 yıl
çok güzel, hala su soğutma kullanıyo olsaydım düşünmez alırdım zira oyun sırasında bilgisayar havalanıcak gibi oluyor, kasaya da el değmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: SnRkRkMn

2 pcb nin arasına bu blogu yerleştirmek zor olmazmı?

Satış oranını çok düşürecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SnRkRkMn 10 yıl
2 pcb nin arasına bu blogu yerleştirmek zor olmazmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
3 slotluk yer mi kaplıyor bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ToffieBoi 10 yıl
Block icin testlerden once bisey diyemeyiz ama beyaz hortum cok guzel olmus cidden begendim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: fatihcanery

3 slotluk yer mi kaplıyor bu

Hayır tabikide.
GTX295'te 2 PCB varya.İşte o 2 PCBnin arasındaki boşluğa takılıyor.
Gene çiftlik yer kaplıyor.Gene çiftlik yer kaplıyor.Farka yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 10 yıl
resimdeki kasanın her yeri sulanıyor maşallah suyu bol bulmuş:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drkayzer 10 yıl
haber için tşk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DARTH_BLACK 10 yıl
Gerçekten çok güzel bir soğutma bloğu ama fiyatıda bir ekran kartı kadar.Bütçesi iyi olan arkdaşlar için düşünülebilecek bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12823 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sıvı soğutma, geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim