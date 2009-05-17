Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DFI'dan P45 yonga setli yeni anakart; Blood Iron P45-T2(R)S Elite

10 yıl
7,6b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

DFI'dan P45 yonga setli yeni anakart; Blood Iron P45-T2(R)S Elite
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı anakartlarıyla tanınan DFI, ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan Blood Iron P45-T2(R)S Elite isimli yeni anakartını duyurdu. Intel'in P45 yonga setini kullanan ve LGA775 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan anakart ile çift veya dört çekirdekli Core 2 Duo / Quad işlemciler kullanılabiliyor. 1333MHz'e kadar FSB desteği sunan anakart sahip olduğu dört adet DIMM slotu üzerinden 1200MHz'e kadar DDR2 bellek kullanımına da olanak tanıyor.

LanParty serisi üst seviye DFI modelleriyle kıyaslandığında daha sade bir tasarıma sahip olan ancak aynı zamanda daha ekonomik bir çözüm olması beklenen Blood Iron P45-T2(R)S Elite, Auto Boost System (ABS) teknolojisi ile kullanıcılarına otomatik hız aşırtma yapabilme olanağı da sunuyor. Bir adet PCIe 2.0 x16 slotuna sahip olan yeni anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II portu ile geliyor.

8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve Genie BIOS gibi detaylara sahip olan Blood Iron P45-T2(R)S Elite'in 110$'lık fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
Güney köprsüünün altındaki yuvalar nedir peki ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kara duman 10 yıl
sata girişleri gibi gözüküyor
türkiyeye ne zaman gelir acaba fiyatı gayet iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KUM23 10 yıl
Harika süper anakart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
sahip olduğu detylarla cazip hale gelmiş ,güzel bir kart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl X-Men Origins: Wolverine inceleme videosu 10 yıl DFI Dark DK 790FXB-M2RS anakart video inceleme 10 yıl HD4770 CrossfireX, GTX285 karşısında! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim