DFI'dan P45 yonga setli yeni anakart; Blood Iron P45-T2(R)S Elite

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Yüksek performanslı anakartlarıyla tanınan DFI, ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan Blood Iron P45-T2(R)S Elite isimli yeni anakartını duyurdu. Intel'in P45 yonga setini kullanan ve LGA775 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan anakart ile çift veya dört çekirdekli Core 2 Duo / Quad işlemciler kullanılabiliyor. 1333MHz'e kadar FSB desteği sunan anakart sahip olduğu dört adet DIMM slotu üzerinden 1200MHz'e kadar DDR2 bellek kullanımına da olanak tanıyor.

LanParty serisi üst seviye DFI modelleriyle kıyaslandığında daha sade bir tasarıma sahip olan ancak aynı zamanda daha ekonomik bir çözüm olması beklenen Blood Iron P45-T2(R)S Elite, Auto Boost System (ABS) teknolojisi ile kullanıcılarına otomatik hız aşırtma yapabilme olanağı da sunuyor. Bir adet PCIe 2.0 x16 slotuna sahip olan yeni anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II portu ile geliyor.

8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve Genie BIOS gibi detaylara sahip olan Blood Iron P45-T2(R)S Elite'in 110$'lık fiyatla satışa sunulması bekleniyor.