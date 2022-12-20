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    Anlık Bildirim

    DH+ kanalımızın açılışına özel hediyeleri kazanan talihliler belli oldu

    İki hafta kadar öncesinde bildiğiniz gibi bir kanal açmıştık. Bu kanalın a çılışı şerefine de sizlere hediyelerimiz vardı ve bu hediyeleri kazananlar bugün belli oldu.
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    DH+ kanalımızın açılışına özel hediyeleri kazananlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    DonanımHaber'den herkese merhaba. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda DH+ isimli yeni bir YouTube kanalı açmıştık. Bu yeni kanalımızın açılışı şerefine de sizlere farklı hediyeler vereceğimizi açıklamıştık. Şimdi de bu hediyeleri kimlerin kazandığı belli oldu. Kazananların YouTube isimlerini ve linklerini aşağıda bulabilirsiniz.
    1. Realme C21 Cep Telefonu - Asıl talihli ЯaptoR / Yedek talihli Raikirin
    2. Phillips Momentum Oyuncu Klavyesi - Asıl talihli Babil Ovunc Diler / Yedek talihli murat çiçek
    3. Dexim Oyuncu Kulaklığı - Asıl talihli Onur Oğuzhan Emir / Yedek talihli Cihaner Cücen
    4. GM Watch - Asıl talihli 45’lik Plak / Yedek talihli Murat HALİL
    5. Huawei Wath Fit Mini - Asıl talihli Matsko / Yedek talihli Ümit Arıkboğa
    6. Powerbank - Asıl talihli Kerem Arslan / Yedek talihli dadfsdf adfdsgfsa
    7. Powerbank - Asıl talihli Umut can YILDIZ / Yedek talihli Kadir Karataş
    8. Powerbank - Asıl talihli BayirMutlu / Yedek talihli Atacenk URUT
    9. Bluetooth Hoparlör - Asıl talihli Mehmet Nebi Öztürk / Yedek talihli artm artm
    10. Bluetooth Hoparlör - Asıl talihli fatih sarıer / Yedek talihli ahmet kürşat güneş
    11. Bluetooth Hoparlör - Asıl talihli Fahri Sevimli / Yedek talihli Engin Ünal

    Eğer asıl veya yedek talihlilerden biriyseniz [email protected] adresine yorum yaptığınız gmail hesabınız üzerinden; isim - soyisim, adres ve telefon numarası yazarak mail atmayı unutmayın. Eğer 1 Ocak 2023 tarihine kadar asıl talihliler mail göndermezse hediye direkt olarak yedek talihliye geçecektir.

    DH+ kanalımızın açılışına özel hediyeleri kazananlar belli oldu Tam Boyutta Gör

    DH+ kanalımızın açılışına özel hediyeleri kazananlar belli oldu Tam Boyutta Gör

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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