Diablo 4 nasıl olmuş? Yıllardır beklediğimize değdi mi?

Diablo 4'ün çıkışına sonunda günler kaldı. Peki bu oyunu yıllarca beklediğimize değdi mi, yoksa bir hayal kırıklığı mı? Bu videomuzda oyunu artıları ve eksileriyle değerlendiriyoruz.

Yayıncılığını ve geliştiricliğini Blizzard'ın yaptığı Diablo serisinin yeni oyunu 6 Haziran'da çıkışını yapacak. Biz de oyunu artı ve eksileriyle bu videoda konuştuk. Özellikle direkt olarak inceleme tarzında olmasını istemedik çünkü oyunun geçtiğimiz aylarda birkaç kez betası oyuncuların erişimine açıldı. Bu yüzden daha çok artı ve eksileriyle değerlendirdik.

Diablo IV Windows®PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 ve PlayStation 4'te üzerinden Türkçe dil desteği ile birlikte oynanabilir olacak.

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