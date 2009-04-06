ECS düşük güç tüketimli GeForce 9600GT ve 9800GT modellerini duyurdu

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N9600GTE-1GMU-F

Nvidia'nın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT ve GeForce 9800GT "Green" modelleri için çeşit sayısı artıyor. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Elitegroup Computer Systems (ECS) her iki model için de yeni ekran kartları hazırladı. Nvidia'nın özellikle grafik işlemci çalışma gerilimlerini düşürerek kayda değer güç tasarrufu sağladığı "Green" serisi GeForce 9600GT ve GeForce 9800GT modelleri için ECS, özellikle soğutucularıyla dikkat çeken iki yeni ekran kartı hazırladı.

Firmanın N9600GTE-1GMU-F ve N9800GTE-1GMU-F kod adlarını taşıyan yeni ekran kartları satılmakta olan mevcut GeForce 9600GT ve GeForce 9800GT modellerine kıyasla %40 daha az güç tüketiyorlar. Güç tüketimlerindeki azalmaya bağlı olarak ek güç girişine duyulan gereksinimin de ortadan kalktığı ekran kartları sadece PCIe arabirimi üzerinden sağlanan güç ile çalışabiliyorlar. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'ların güç verdiği ekran kartlarının detayları ise şu şekilde.

Her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan düşük güç tüketimli yeni ekran kartları aynı zamanda DirectX, CUDA ve PhysX desteği sunuyorlar. Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyabilen modeller, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyorlar. Sessizlik ve soğutma performansı düşünülerek, referans soğutucu yerineArctic Cooling çözümü tercih edilen kartlar, PCIe 2.0 spesifikasyonuyla da uyumlular.

Kartların saat hızlarına baktığımızda ise 64x paralel işlem birimiyle gelen N9600GTE-1GMU-F modelinin 600MHz GPU ve 1800MHz bellek, 112x paralel işlem birimiyle gelen N9800GTE-1GMU-F kod adlı model ise 550MHz GPU ve 1800MHz bellek hızlarına sahip. Düşük güç tüketimine sahip olan ve bu çerçevede özellikle HTPC'lere göz kırpan yeni ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları hakkında henüz açıklanmış herhangi bir detay bulunmuyor.

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N9800GTE-1GMU-F

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