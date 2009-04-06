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ECS düşük güç tüketimli GeForce 9600GT ve 9800GT modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS düşük güç tüketimli GeForce 9600GT ve 9800GT modellerini duyurdu
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ECS düşük güç tüketimli GeForce 9600GT ve 9800GT modellerini duyurdu
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N9600GTE-1GMU-F

Nvidia'nın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT ve GeForce 9800GT "Green" modelleri için çeşit sayısı artıyor. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Elitegroup Computer Systems (ECS) her iki model için de yeni ekran kartları hazırladı. Nvidia'nın özellikle grafik işlemci çalışma gerilimlerini düşürerek kayda değer güç tasarrufu sağladığı "Green" serisi GeForce 9600GT ve GeForce 9800GT modelleri için ECS, özellikle soğutucularıyla dikkat çeken iki yeni ekran kartı hazırladı.

Firmanın N9600GTE-1GMU-F ve N9800GTE-1GMU-F kod adlarını taşıyan yeni ekran kartları satılmakta olan mevcut GeForce 9600GT ve GeForce 9800GT modellerine kıyasla %40 daha az güç tüketiyorlar. Güç tüketimlerindeki azalmaya bağlı olarak ek güç girişine duyulan gereksinimin de ortadan kalktığı ekran kartları sadece PCIe arabirimi üzerinden sağlanan güç ile çalışabiliyorlar. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'ların güç verdiği ekran kartlarının detayları ise şu şekilde.

Her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan düşük güç tüketimli yeni ekran kartları aynı zamanda DirectX, CUDA ve PhysX desteği sunuyorlar. Destek veren anakartlarda SLI kurulumuna olanak tanıyabilen modeller, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyorlar. Sessizlik ve soğutma performansı düşünülerek, referans soğutucu yerineArctic Cooling çözümü tercih edilen kartlar, PCIe 2.0 spesifikasyonuyla da uyumlular.

Kartların saat hızlarına baktığımızda ise 64x paralel işlem birimiyle gelen N9600GTE-1GMU-F modelinin 600MHz GPU ve 1800MHz bellek, 112x paralel işlem birimiyle gelen N9800GTE-1GMU-F kod adlı model ise 550MHz GPU ve 1800MHz bellek hızlarına sahip. Düşük güç tüketimine sahip olan ve bu çerçevede özellikle HTPC'lere göz kırpan yeni ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları hakkında henüz açıklanmış herhangi bir detay bulunmuyor.

ECS düşük güç tüketimli GeForce 9600GT ve 9800GT modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

ECS düşük güç tüketimli GeForce 9600GT ve 9800GT modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

N9800GTE-1GMU-F

ECS düşük güç tüketimli GeForce 9600GT ve 9800GT modellerini duyurdu
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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max975 10 yıl
para gelecek yeri biliyor..
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yc#1 10 yıl
İlginç bir şekilde 9800GT 9600GT'den daha kısa.
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sertacaygun 10 yıl
ATi ve nVidia'nın güncel ekran kartlarına da böyle güzel tasarımlar yapsın, anakartlarında da yerleşime biraz daha önem versin, ECS'den şaşmam. Ama son anakartlarında yerleşimler iyi gibi ,düzeltmeye başladılar.
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575m 10 yıl
Güç tüketimi açısından iyi bir gelişme. Artık giriş seviyesi sistemlerde bile böyle kartlar görebilmek güzel.
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