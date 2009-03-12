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ECS özel tasarımlı GeForce GTS 250 modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS özel tasarımlı GeForce GTS 250 modellerini duyurdu
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AMD'nn yılın ikinci yarısında yaygınlaşması beklenen ve resmi duyurusu henüz yapılmayan 880G yonga setini kullandığı yeni anakartıyla gündemde olan dünyanın en büyük donanım üreticilerinden ECS, Nvidia'nın CeBIT 2009 fuarına paralel olarak duyurduğu GeForceGTS 250 modelini temel alan iki yeni ekran kartı hazırladı.

ECS'nin GeForce GTS 250 tabanlı yeni ekran kartları, tasarım özellikleriyle Nvidia'nın standart soğutuculu referans tasarımından ayrılıyorlar. Tercih edilen özel soğutucu sayesinde Nvidia'nın standart modelinden daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen NGTS250-512MX-F ve NGTS250-1GMU-F kod aldı yeni ekran kartlarını bellek kapasiteleri ayırıyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahipler. 1GMU-F uzantılı modelin 1GB GDDR3, 512MX-F uzantılı modelinse 512MB GDDR3 bellekle geldiği belirtilirken her iki ekran kartının da 740MHz GPU ve 2200MHz bellek saat hızlarına sahip olduğu belirtiliyor.

ECS'nin DirectX 10, PCIe 2.0, SLI, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere destek sunan ayrıca PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatları hakkında henüz bir açıklama yapılmad.


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maviay1980 10 yıl
Çift fana birşey derler tek fana başka başka bişey anlayana.Daha Leadtek Nvidia 7900GTX e benzer kart çıkarsalar daha iyi olur demi onu bunu bilmem kalite soğutucular Arctic Cooling Zerotherm Zalman;Galaxy Point of view Gigabyte referansa GTS 250 de çeşitli soğutuculara yer vermiş 200-250buldukta beğenmiyoz fiyatları açıklansın zaten tartışmaya gerek yok HD 4870in en berbatı bile bu kartı yir mavi kardeşiniz söylemedi demesin...
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Vuze 10 yıl
nvidianında ısıtıp ısıtıp önümüze sunması resmen enayi yerine koymasıdır böle bişeyde heralde en cok nvidia yapmıştır
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emre sönmez 10 yıl
Sanıyorum ki hd4850 ile aşağı yukarı aynı fiyatlarda olur.. 150-170 bandında değişir satıldığı yere göre.. Ama hala Nvidia nın bizleri aptal yerine koyduğunu düşünüyorum.. sitelerde çıkan her g92 li kart haberinin Nvidia için bir utanç kaynağı olması gerekir kanımca. "İsteselerdi farklı grafik işlemcisi adı da verip kandırabilirlerdi, öyle yapmadılar." diyenler çıkıyo arada, e ben de diyorum ki : Nvidia düşünmedi mi bunu sizce ? ama yeni bir grafik işlemci adıyla lanse edilse bu kartlar, şu an gördüğü ilgiyi göremezdi, çünkü yeni grafik işlemcisi adı olsaydı, bu grafik işlemcisi ATI ye mağlup olmuş ender serilerden birinin grafik işlemcileriyle aynı seri adını taşıyacaktı. ama halihazırda güven veren bir isim var.. zamanında piyasayı yakıp kavuran... G92.. ve bu isimden faydalanmak da en mantıklı hamleydi. yani Nvidia yine yapabildiği en etik dışı hamleyle vurdu orta seviye kullanıcısını. =) ne diyelim.. iş dünyası. :) ama herşeye rağmen bi gün vazgeçerlerse bu politikalardan, benim gibi bir çok eski Nvidia-sever i geri kazanırlar..
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scutaro 10 yıl
Fiyatını haketmeyen bir seri varsa oda budur üzerine az bir fark daha koyup 4870 veya gtx260 almak varken bu kartlara 200$ vermek parayı sokağa atmaktan farksız
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Fear Dot Com 10 yıl
Sapphire HD4870 SOĞUTUCUSU gibi vapor muydu neydi unuttum
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gezgin 10 yıl
Umarım fiyatı 8800gts den pahalı olmaz.
Zamanında 8800gts alanlara yuh demiştim o kadar para bir karta verilirmi
(o zamanlar yeniydi melet yeni g92 vardı)
ama alanlar en iyi alışverişlerden birini yapmışlar
8800gts biraz gıdıklandınmı bu hızlara rahat çıkar kanımca zaten çekirdek farkı neredeyse yok bide üstüne gts250 biosu attılarmı

.
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max975 10 yıl
bu tür soğutmalar çok var bee piyasada.
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-VesselaM- 10 yıl
heralde torunlarım bu kartın son donemıne yetisir ben goremem o gunlerı
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Krak3n 10 yıl
Rabbim mübarek G92 her derde deva neredeyse.Kart güzele benziyor.Üzerindeki modelde güzel.
ATI'de alıştığımız kırmızı bu sefer nVidia'ya da yaramış.
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