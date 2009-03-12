ECS özel tasarımlı GeForce GTS 250 modellerini duyurdu

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AMD'nn yılın ikinci yarısında yaygınlaşması beklenen ve resmi duyurusu henüz yapılmayan 880G yonga setini kullandığı yeni anakartıyla gündemde olan dünyanın en büyük donanım üreticilerinden ECS, Nvidia'nın CeBIT 2009 fuarına paralel olarak duyurduğu GeForceGTS 250 modelini temel alan iki yeni ekran kartı hazırladı.

ECS'nin GeForce GTS 250 tabanlı yeni ekran kartları, tasarım özellikleriyle Nvidia'nın standart soğutuculu referans tasarımından ayrılıyorlar. Tercih edilen özel soğutucu sayesinde Nvidia'nın standart modelinden daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen NGTS250-512MX-F ve NGTS250-1GMU-F kod aldı yeni ekran kartlarını bellek kapasiteleri ayırıyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahipler. 1GMU-F uzantılı modelin 1GB GDDR3, 512MX-F uzantılı modelinse 512MB GDDR3 bellekle geldiği belirtilirken her iki ekran kartının da 740MHz GPU ve 2200MHz bellek saat hızlarına sahip olduğu belirtiliyor.

ECS'nin DirectX 10, PCIe 2.0, SLI, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere destek sunan ayrıca PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatları hakkında henüz bir açıklama yapılmad.