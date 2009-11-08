ECS USB 3.0 ve SATA-III desteği için iki yeni genişleme kartı hazırladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Anakart üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden ECS, yeni nesil ara birim standartları için iki yeni PCIe genişleme kartı hazırladı. Firma tarafından USB 3.0 ve SATA-III desteği sağlamak için hazırlanan kartlarda NEC'in µPD720200 kodlu USB 3.0 ve Mervell'ın 88SE9123-NAA2 kodlu SATA-III kontrolcülerine yer veriliyor. USB 3.0 desteği sunan kartın arka panelinde iki adet bağlantı konnektörü yer alırken, SATA-III kartı ise bir adet SATA-III ve bir adet eSATA 6Gbps portu ile geliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen kartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.
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eger beğenilen ve tutulan bir durum olursa çeşitli firmalar tarafından çok sayıda port bulunan modellerin çıkması uzun sürmez...