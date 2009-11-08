ECS USB 3.0 ve SATA-III desteği için iki yeni genişleme kartı hazırladı

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Anakart üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden ECS, yeni nesil ara birim standartları için iki yeni PCIe genişleme kartı hazırladı. Firma tarafından USB 3.0 ve SATA-III desteği sağlamak için hazırlanan kartlarda NEC'in µPD720200 kodlu USB 3.0 ve Mervell'ın 88SE9123-NAA2 kodlu SATA-III kontrolcülerine yer veriliyor. USB 3.0 desteği sunan kartın arka panelinde iki adet bağlantı konnektörü yer alırken, SATA-III kartı ise bir adet SATA-III ve bir adet eSATA 6Gbps portu ile geliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen kartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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