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ECS USB 3.0 ve SATA-III desteği için iki yeni genişleme kartı hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS USB 3.0 ve SATA-III desteği için iki yeni genişleme kartı hazırladı
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Anakart üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden ECS, yeni nesil ara birim standartları için iki yeni PCIe genişleme kartı hazırladı. Firma tarafından USB 3.0 ve SATA-III desteği sağlamak için hazırlanan kartlarda NEC'in µPD720200 kodlu USB 3.0 ve Mervell'ın 88SE9123-NAA2 kodlu SATA-III kontrolcülerine yer veriliyor. USB 3.0 desteği sunan kartın arka panelinde iki adet bağlantı konnektörü yer alırken, SATA-III kartı ise bir adet SATA-III ve bir adet eSATA 6Gbps portu ile geliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen kartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.

ECS USB 3.0 ve SATA-III desteği için iki yeni genişleme kartı hazırladı
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yenilik78 10 yıl
ya ne gerek var usb 3.o a sata 3 e kullandığımız en hızlı usb veya sata aygıtların hangisi 800mb/sn veya 3Gb/sn hızında veri işleyip okuyup yazabiliyor hangi hard disk veya hangi usb cihaz. ha çıkar harddiskler veya satınalınabilir ssd cihazlar 3gb/sn lik veri işlemesi yapabilende veri yolu darboğazı yaşanır ozaman. harddiskler şu anki hızlarının 15 katına dahi çıksa veriyolu sıkıntısı zerre kadar sıkıntı teşkil etmez ne satada ne usb de.ayrıca hiç bir performans artısıda olmaz. sata ile sata2 arasında ne fark oluyor....? hiç! benim şahsen hiç ihtiyacım yok. ha ihtiyacı olan ekstrem kullanıcılar(profösyonel kullanım amaçları için ileri düzey sistem kurulu merkezler falan) onların belki işine yarar
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arrivederci 10 yıl
işte beklediğim kartlar.üst sınıf anakartı olanlar kart degıstırmek ıstemeyenler için biçilmiş kaftan
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CoreXXX 10 yıl
tek sata portu olmamış en azından 2 tane olsa iyi olurdu raid için
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Batuist 10 yıl
USB 3'ü genel anlamda yaygınlaştırabilecek yegane güç inteldir.. USB desteği sunan güney köprüsünü üzerinde barındıran anakartların aygınlaşma hızı aynı zamanda USB 3'ün yaygınlaşma hızını verecektir.. bu şimdiye kadar böyle oldu şimdiden sonrada birşeyin değişeceğini zannetmiyorum... biraz zamana ihtiyaç var firmalar ilk ürünleri biraz tuzluya satacaktır onun için USB için henüz erken ..
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mustiki212 10 yıl
Bencede pazar tesbiti yapiyorlar.yoksa kullanışlılık bakımından port sayısı az...
eger beğenilen ve tutulan bir durum olursa çeşitli firmalar tarafından çok sayıda port bulunan modellerin çıkması uzun sürmez...
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ssonerb 10 yıl
pazarlama stratejisi acısından ilk etapta bu şekilde talebe cvp vericekler.biraz bekleyin daha iyi alternatifler de olacaktır.tabi gerek kalırmı oda ayrı standartlaşır bence
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gerbay 10 yıl
madem sata için ayrı, usb3 için ayrı kart yapıyorsun bari port sayısını daha fazla koysaymışsın (muhtemelen çip den dolayı kısıtlanmıştır). port sayıları az olduğundan ikisini tek kart olarak yapsaymış daha iyi olurmuş son kullanıcılar açısından
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SupermanPrime 10 yıl
anakart değiştirmek istemeyenlere güzel bir alternatif mesela ben fakat sata portu 2 tane olsaymış daha iyi olurdu
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Tolgá 10 yıl
fiyatlar uygun olursa usb 3.0 alırım
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