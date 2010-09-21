EISA, Epson Stylus Pro 3880'i Ödüllendirdi...

Avrupa Görüntüleme ve Ses Derneği (EISA), baskı teknolojileri alanının öncü markası, Epson'u geniş formatlı yazıcı kategorisinde ödüllendirdi. Böylece, 'Avrupa Yazıcı Ödül'ü Epson Stylus Pro 3880'in oldu? Boyutu itibariyle adeta bir masaüstü yazıcısı görünümü veren Epson Stylus Pro 3880 modeli 2880 x 1440dpi üzerindeki baskı çözünürlüğü ile siyah-beyaz ya da renkli baskıda yüksek kalite geniş baskı formatı sunuyor. Ödüllü ürün ayrıca, baskı kafasının ömür boyu kullanılabiliyor olması ve 1.3 mm (800) gram kalınlığındaki kağıda bile baskı yapabilme gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Baskı teknolojileri uzmanı Epson'un, Stylus Pro 3880 modeli, Avrupa Görüntüleme ve Ses Derneği (EISA) tarafından 'En İyi Yazıcı' olarak belirlendi. Böylece, profesyonel görüntüleme sanayisindeki liderliğini bir kez daha kanıtlayan Epson bu ürünüyle, geniş format teknolojisini masa üstüne de taşıdı.

Geniş bir kullanım esnekliği sağlarken, profesyonel fotoğrafçıların ve tutkulu amatörlerin kullanımına uygun olan Epson Stylus Pro 3880, iki yeni rengin de eklendiği 4. nesil ultra krom K3 Vivid Magenta boya seti ayrıcalığı ile geliştirildi. Vivid Magenta ve Vivid Light Magenta boya seti ayrıcalıklı yazıcı, kırmızı, eflatun ve mor gölgelendirme etkisini mükemmel bir şekilde veriyor. Aynı zamanda Epson Stylus Pro 3880, hızı hesaba katarak siyah-beyaz ve renkli, uzun süre dayanan, yüksek kalite geniş baskı formatı da sunuyor.

Stylus Pro 3880'e eklenen boyut, çözünürlük ve ses yetenekleri gibi özellikler, EISA paneline katılanları çok etkiledi. Panele katılan uzmanlar, Epson'un söz konusu cihazını; 'A2+ profesyonel yazıcıyı masaüstü modeli olarak sınıflandırılacak' kadar küçük buldu. Ayrıca yazıcıyı, '2880x1440dpi üzerindeki baskı çözünürlüğü, siyah-beyaz ve renkli görüntü ile yüksek kalite sunumu bir arada verecek şekilde özelleşmiş' diye değerlendirdiler.

Epson Türkiye ProGrafik Kanal Müdürü Çağdaş Sevgen, "Sektörde ilgiyle takip edilen ve kaliteli ürünlerin garantörü olarak görülen EISA'dan, Avrupa'nın En İyi Yazıcısı ödülünü almak bizim için gurur verici" diyor.

Epson Stylus Pro 3880 cihazı,4×6" den 17×22" e kadar farklı ortamlarda ve yüzeylerde çıktı alabilme özelliğine sahip. Ayrıca, fotoğrafçılık, sanat, prova, POS çıktıları ve grafik piyasasında kullanılmak üzere değişken ve hızlı çıktıya kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor. ENERGY STAR® özellikliği ise Stylus Pro 3880'in benzersiz küçük boyutu A2+ printer'ı küçük stüdyolar için mükemmel hale getiriyor.

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