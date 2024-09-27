HP yazıcılarına yapay zeka ekliyor: HP Print AI duyuruldu

En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör HP, yazıcılarına yapay zeka (AI) entegrasyonunu duyurdu ve yeni HP Print AI deneyiminin özel beta sürümünü kullanıma sundu. Mükemmel çıktı olarak bilinen bu yenilikçi özellik, reklamlar veya garip biçimlendirmeler gibi istenmeyen içerikleri otomatik olarak algılayıp kaldırarak web sayfalarından alınan çıktıların kalitesini artırıyor.

HP Print AI deneyimi özel beta sürümüyle kullanıma sunuldu

Şirket, bu teknolojinin basılı web sayfalarının görünümünü önemli ölçüde iyileştireceğini iddia ediyor. HP Print AI, gereksiz boşlukları ve reklamları kaldırmanın yanı sıra görüntü boyutunu da optimize edebiliyor. Bu, artık web sitelerinden alınan çıktıların, kelime işlemci kullanılarak oluşturulan çıktılar kadar iyi görüneceği anlamına geliyor.

Şirket, her şeyin ilk seferde sayfaya mükemmel şekilde sığacağını garanti ediyor. Bu özellik, basılı web içeriğinin kalitesini ve okunabilirliğini önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor. HP Print AI, web sayfası çıktılarını iyileştirmenin yanı sıra grafik ve tabloları tek bir sayfada tutarak elektronik tablo çıktılarını da optimize edecek şekilde tasarlandı.

Meta'nın yapay zeka sohbet robotuna ünlülerin sesleri ekleniyor 1 gün önce eklendi

Şirket, kullanıcıların fotoğrafları özel stil ve yazı tipleriyle tebrik kartlarına dönüştürmesine olanak tanıyan konuşma komutları özelliğini de tanıttı. Teknoloji, görüntüleri otomatik olarak büyütebiliyor ve istenmeyen nesneleri kaldırabiliyor. Böylece kullanıcılar için daha kişiselleştirilmiş bir baskı deneyimi sağlanıyor.

HP Print AI ayrıca her kullanıcıya kişiselleştirilmiş destek sağlayacak. Ayrıca şirket akıllı teknolojisinin tüketici ihtiyaçlarını öngördüğünü belirtiyor. Sistem, şirket tarafından geliştirilen tescilli bir LLM tarafından desteklenen, dil tabanlı sorgulara izin veren bir sohbet robotunu içeriyor.

HP, Perfect Output özelliğinin doğru sürücünün yüklü olması ve Windows 10 veya Windows 11 yüklü bir bilgisayara bağlanması koşuluyla tüm yazıcılarıyla uyumlu olacağını doğruladı. Şirket, 2025 yılı boyunca yeni Print AI özelliklerini tanıtmaya devam edecek. Ancak bu teknolojinin şu anda hangi yazıcılarda mevcut olduğu veya ayrı bir yazılım kurulumunun gerekip gerekmediği henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Yazıcı Haberleri

HP yazıcılarına yapay zeka ekliyor: HP Print AI duyuruldu