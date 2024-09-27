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    HP yazıcılarına yapay zeka ekliyor: HP Print AI duyuruldu

    Yeni HP Print AI deneyimi özel bir beta sürümünde kullanıma sunuluyor ve web sayfalarının çıktılarını temizlemesi gereken bir Perfect Output özelliğiyle geliyor.
    HP yazıcılarına yapay zeka ekliyor: HP Print AI duyuruldu Tam Boyutta Gör
    HP, yazıcılarına yapay zeka (AI) entegrasyonunu duyurdu ve yeni HP Print AI deneyiminin özel beta sürümünü kullanıma sundu. Mükemmel çıktı olarak bilinen bu yenilikçi özellik, reklamlar veya garip biçimlendirmeler gibi istenmeyen içerikleri otomatik olarak algılayıp kaldırarak web sayfalarından alınan çıktıların kalitesini artırıyor.

    HP Print AI deneyimi özel beta sürümüyle kullanıma sunuldu

    Şirket, bu teknolojinin basılı web sayfalarının görünümünü önemli ölçüde iyileştireceğini iddia ediyor. HP Print AI, gereksiz boşlukları ve reklamları kaldırmanın yanı sıra görüntü boyutunu da optimize edebiliyor. Bu, artık web sitelerinden alınan çıktıların, kelime işlemci kullanılarak oluşturulan çıktılar kadar iyi görüneceği anlamına geliyor.

    Şirket, her şeyin ilk seferde sayfaya mükemmel şekilde sığacağını garanti ediyor. Bu özellik, basılı web içeriğinin kalitesini ve okunabilirliğini önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor. HP Print AI, web sayfası çıktılarını iyileştirmenin yanı sıra grafik ve tabloları tek bir sayfada tutarak elektronik tablo çıktılarını da optimize edecek şekilde tasarlandı.

    Şirket, kullanıcıların fotoğrafları özel stil ve yazı tipleriyle tebrik kartlarına dönüştürmesine olanak tanıyan konuşma komutları özelliğini de tanıttı. Teknoloji, görüntüleri otomatik olarak büyütebiliyor ve istenmeyen nesneleri kaldırabiliyor. Böylece kullanıcılar için daha kişiselleştirilmiş bir baskı deneyimi sağlanıyor.

    HP Print AI ayrıca her kullanıcıya kişiselleştirilmiş destek sağlayacak. Ayrıca şirket akıllı teknolojisinin tüketici ihtiyaçlarını öngördüğünü belirtiyor. Sistem, şirket tarafından geliştirilen tescilli bir LLM tarafından desteklenen, dil tabanlı sorgulara izin veren bir sohbet robotunu içeriyor.

    HP, Perfect Output özelliğinin doğru sürücünün yüklü olması ve Windows 10 veya Windows 11 yüklü bir bilgisayara bağlanması koşuluyla tüm yazıcılarıyla uyumlu olacağını doğruladı. Şirket, 2025 yılı boyunca yeni Print AI özelliklerini tanıtmaya devam edecek. Ancak bu teknolojinin şu anda hangi yazıcılarda mevcut olduğu veya ayrı bir yazılım kurulumunun gerekip gerekmediği henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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