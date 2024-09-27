HP yazıcılarına yapay zeka ekliyor: HP Print AI duyuruldu

HP Print AI deneyimi özel beta sürümüyle kullanıma sunuldu
Şirket, bu teknolojinin basılı web sayfalarının görünümünü önemli ölçüde iyileştireceğini iddia ediyor. HP Print AI, gereksiz boşlukları ve reklamları kaldırmanın yanı sıra görüntü boyutunu da optimize edebiliyor. Bu, artık web sitelerinden alınan çıktıların, kelime işlemci kullanılarak oluşturulan çıktılar kadar iyi görüneceği anlamına geliyor.
Şirket, her şeyin ilk seferde sayfaya mükemmel şekilde sığacağını garanti ediyor. Bu özellik, basılı web içeriğinin kalitesini ve okunabilirliğini önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor. HP Print AI, web sayfası çıktılarını iyileştirmenin yanı sıra grafik ve tabloları tek bir sayfada tutarak elektronik tablo çıktılarını da optimize edecek şekilde tasarlandı.
Şirket, kullanıcıların fotoğrafları özel stil ve yazı tipleriyle tebrik kartlarına dönüştürmesine olanak tanıyan konuşma komutları özelliğini de tanıttı. Teknoloji, görüntüleri otomatik olarak büyütebiliyor ve istenmeyen nesneleri kaldırabiliyor. Böylece kullanıcılar için daha kişiselleştirilmiş bir baskı deneyimi sağlanıyor.
HP Print AI ayrıca her kullanıcıya kişiselleştirilmiş destek sağlayacak. Ayrıca şirket akıllı teknolojisinin tüketici ihtiyaçlarını öngördüğünü belirtiyor. Sistem, şirket tarafından geliştirilen tescilli bir LLM tarafından desteklenen, dil tabanlı sorgulara izin veren bir sohbet robotunu içeriyor.
HP, Perfect Output özelliğinin doğru sürücünün yüklü olması ve Windows 10 veya Windows 11 yüklü bir bilgisayara bağlanması koşuluyla tüm yazıcılarıyla uyumlu olacağını doğruladı. Şirket, 2025 yılı boyunca yeni Print AI özelliklerini tanıtmaya devam edecek. Ancak bu teknolojinin şu anda hangi yazıcılarda mevcut olduğu veya ayrı bir yazılım kurulumunun gerekip gerekmediği henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu