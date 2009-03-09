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ELSA, PCIe x1 uyumlu GeForce 9500GT modelini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ELSA, PCIe x1 uyumlu GeForce 9500GT modelini hazırlıyor
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Son dönemde özellikle profesyonel grafik kartı çözümleriyle tanınan ELSA, PCIe x1 arabirimiyle uyumlu yeni ekran kartını pazara sunmayı planlıyor. Galaxy, Sparkle ve PNY gibi firmalar daha önce GeForce 7300GT ve GeForce 8400GS gibi çeşitli çözümlerin PCIe x1 uyumlu versiyonlarını pazara sunmuşlardı. ELSA ise GeForce 9500GT için PCIe x1 arabirimi üzerinden kullanılabilecek yeni modelini hazırlıyor.

ELSA'nın düşük profili tasarıma sahip olan ve aktif soğutma ile donatılan DirectX 10 destekli yeni ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 32x paralel işlem birimine sahip. 32x paralel işlem birimiyle gelen kartın grafik işlemcisi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1375MHz'de ve bellekleri de 1400MHz'de görev yapıyor. CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan kart, HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

ELSA'nın PCIe x1 uyumlu GeForce 9500GT modeli üzerinde DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer verilmiş. Özellikle PCIe x16 slotuna sahip olmayan kısmen eski sayılabilecek bilgisayarların değerlendirilebilmesi örneğin HD Video oynatıcı olarak kullanılabilmesi adına hazırlanan ekran kartının kullanıma sunulacağı tarih ve olası fiyat seviyesi hakkında şimdilik net bir bilgi olmadığını da belirtelim.


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Tolgá 10 yıl
physx için iyi olur aslında 9600gtmin yanına physx olarak atarım
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aoguz 10 yıl
Çift PCIe-X16 slotu olmayanların SLI yapmasını sağlayabilecek güzel bir alternatif. En azından fizik işlemlerinde yardımı olur. Bazı arkadaşlar 9500 GT'yi küçümsemiş, ama geçen yılın 8600 GT'si oluyor kendileri..
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*cparty* 10 yıl
dodocan arkadaşında dediği gibi eğer uygun fiyata satılırsa physX işlemleri için alıp kullanabilirim:D
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showstopper41 10 yıl
Cryostasis adlı oyun Physics destekli. Ekran kartım ATI olduğu için 10-15 alıyor ancak ayarları kıssam bile.
HD4670 + 9500GT Physics için kullanırsam verim alablir miyim?
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yc#1 10 yıl
Bu kadar küçük kartların pasif soğutmayla gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
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CaSsErDoDo 10 yıl
çok çok düşük fiyattan alırsa 2.pcie x16 slotu olmayan anakart sahipleri ve ati kullanıcıları bunu takıp physx i donanımsal olarak kullanabilirler
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
çok berbat bi ekran kartı 9500GT alana şimdiden sabırlar diliyorum
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Vuze 10 yıl
elimdeki zotac mini ıtx anakartta sadece bu slot var ve tr gelirse onborddan kurtuluyorum en azından daha iyi olacaktır haber için teşekkürler
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husNUKE 10 yıl
ben de anakartlardaki x1 slotları ne işe yarayacak diyordum
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SpeedTwelve 10 yıl

Orjinalden alıntı: husNUKE

ben de anakartlardaki x1 slotları ne işe yarayacak diyordum

Ek bilgi olarak söyleyeyim, benim ses kartımda bu şekilde PCI-EX x1.
yani yeni kullanılmaya başlanmadı bu slot.
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