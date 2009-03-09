ELSA, PCIe x1 uyumlu GeForce 9500GT modelini hazırlıyor

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Son dönemde özellikle profesyonel grafik kartı çözümleriyle tanınan ELSA, PCIe x1 arabirimiyle uyumlu yeni ekran kartını pazara sunmayı planlıyor. Galaxy, Sparkle ve PNY gibi firmalar daha önce GeForce 7300GT ve GeForce 8400GS gibi çeşitli çözümlerin PCIe x1 uyumlu versiyonlarını pazara sunmuşlardı. ELSA ise GeForce 9500GT için PCIe x1 arabirimi üzerinden kullanılabilecek yeni modelini hazırlıyor.

ELSA'nın düşük profili tasarıma sahip olan ve aktif soğutma ile donatılan DirectX 10 destekli yeni ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 32x paralel işlem birimine sahip. 32x paralel işlem birimiyle gelen kartın grafik işlemcisi 550MHz'de, paralel işlemcileri 1375MHz'de ve bellekleri de 1400MHz'de görev yapıyor. CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan kart, HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

ELSA'nın PCIe x1 uyumlu GeForce 9500GT modeli üzerinde DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer verilmiş. Özellikle PCIe x16 slotuna sahip olmayan kısmen eski sayılabilecek bilgisayarların değerlendirilebilmesi örneğin HD Video oynatıcı olarak kullanılabilmesi adına hazırlanan ekran kartının kullanıma sunulacağı tarih ve olası fiyat seviyesi hakkında şimdilik net bir bilgi olmadığını da belirtelim.