En hızlı GeForce 9600GT EVGA'dan

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Nvidia'nın partnerleri s9600GT tabanlı standart modellerin yanı sıra arttırılımış saat hızlarına sahip fabrika çıkışı hız aşırtılmış modelleriyle de sıkı bir rekabet içerisine girmiş durumdalar. Dünden bu yana pek çok üretici firma hız aşırtılmış modellerini duyururken bu modellerden biri diğerlerinin önüne geçmeyi başardı. Kullanıcılar özellikle ZOTAC'ın AMP! Edition ve Palit'in Sonic modelinden birinin en yüksek saat hızına sahip model ünvanını almasını beklerken Nvidia'nın son dönemde yıldızı parlayan önemli üreticilerinden EVGA, en azından şimdilik en hızlı GeForce 9600GT modelini hazırlamışa benziyor. Zira firmanın Super Super Clock yani SSC adını verdiği yeni model 740MHz gibi hayli yüksek bir saat hızı ile geliyor. Diğer pek çok firma 700MHz'de kalmayı yeterli görürken EVGA'nın 9600GT SSC versiyonunda gpu hızı belirttiğimiz gibi 740MHz. Grafik işlemcisinin yanı sıra shader hızı 1830MHz'e, bellek frekansıysa 1950MHz'e çıkarılan 9600GT SSC için EVGA, 3DMark 2006'da referans karta göre %12 fark oluştuğunu iddia ediyor. 512MB GDDR3 bellek ile gelen ve referans tasarım/soğutmayı kullanan ekran kartının yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 210$. Şimdilik segmentinin en hızlı çözümü olan EVGA'nın 9600GT SSC modelini geçebilen üretici olacak mı bekleyip göreceğiz.