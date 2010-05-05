Epson, yeni tarayıcılarını satışa sunuyor

Epson, yeni tarayıcılarını duyurdu. Epson'un Perfection V33 ve Perfection V330 adın verdiği yeni tarayıcılar tasarım olarak daha önce satışa sunulan V30'u andırıyor. Epson'un yeni tarayıcıları 4800 x 9600 dpi optik çözünürlüğe sahip. Tek tuşla tarama yapma fonksiyonuna sahip olan tarayıcılar, taranan dosyaları pdf uzantılı hale dönüştürebiliyor ve eposta olarak gönderebiliyor.LED lambaların kullanıldığı V33 ve V330 tarayıcılar ısınma ve bekleme gerektirmeden tarama işlemi yaparken, enerji tüketimi konusunda da daha verimli oldukları söyleniyor.

ArcSoft Scan ve Stich Deluxe adlı yazılımlarla satışa sunulacak olan Epson'un yeni tarayıcılarının 100$ (V33) ve 130$ (V330) fiyat etiketlerine sahip olacakları belirtildi