Mozilla'nın yeni veri paylaşım politikası Firefox kullanıcılarını ayağa kaldırdı

Mozilla kısa süre önce Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde bir güncelleme yaptı. Bu kısımda şirketin kullanıcı verilerini satmadığını veya satın almadığını artık açıkça belirtmemesi endişelere yol açtı. Bunun yerine verilerin iş ortaklarıyla paylaşılabileceği belirtiliyor.
Yetki alanını genişletti
Bu konudaki tartışmalar Android kullanıcılarının Firefox'un veri paylaşımıyla (özellikle de konum verileriyle) ilgili politikalarının değiştiğiyle alakalı bildirimler almasıyla başladı. Mozilla daha sonra Firefox'un varsayılan olarak iki tür veri topladığını açıkladı:
- Tarayıcının teknik işleyişine dair veriler
- Kullanıcı tercihleri, açık sekme sayısı gibi etkileşimsel veriler
Mozilla, bu verilerin paylaşılmadan önce kimlik bilgilerinden arındırıldığını iddia etse de kullanıcılar bu konuya şüpheci yaklaşıyor. Tüm bunlara ek olarak Mozilla Firefox için ilk kez bir Kullanım Şartları belgesi yayınladı. Bu belge firmaya, kullanıcıların tarayıcıya girdiği verileri çevrimiçi içeriklere erişimi kolaylaştırmak amacıyla kullanma konusunda geniş bir yetki veriyor.
Kullanıcılar, Firefox'u terk ediyor
Ancak Mozilla'nın Firefox'u yıllardır gizliliği ön planda tutan bir tarayıcı olarak öne çıkarması sebebiyle birçok kullanıcı bu maddeyi endişe verici buldu. Politika değişiklikleri özellikle Reddit ve GitHub gibi platformlarda kullanıcıların yoğun eleştirilerine maruz kaldı. Bazı kullanıcılar Firefox'u kullanmayı bırakacağını ve Mozilla'yı finansal olarak desteklemeye son vereceğini söylüyor.
Birçok kullanıcı an itibariyle DuckDuckGo, Brave veya Firefox'un telemetri izleme özelliklerinden arındırılmış versiyonları gibi alternatif tarayıcılara yönelmiş durumda. Sonuç olarak Mozilla'nın gizlilik şartlarını geniş çaplı bir bilgilendirme yapmadan değiştirmesi, kullanıcıların güvenini derinden zedelemiş görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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