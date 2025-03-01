Mozilla'nın yeni veri paylaşım politikası Firefox kullanıcılarını ayağa kaldırdı

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Tam Boyutta Gör Mozilla'nın Firefox tarayıcısı için yaptığı son gizlilik politikası güncellemeleri, kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Özellikle "veri paylaşımıyla" ilgili yapılan değişiklikler, şirketin uzunca bir süredir savunduğu gizlilik odaklı yaklaşıma gölge düşürdü.

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Mozilla kısa süre önce Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde bir güncelleme yaptı. Bu kısımda şirketin kullanıcı verilerini satmadığını veya satın almadığını artık açıkça belirtmemesi endişelere yol açtı. Bunun yerine verilerin iş ortaklarıyla paylaşılabileceği belirtiliyor.

Yetki alanını genişletti

Bu konudaki tartışmalar Android kullanıcılarının Firefox'un veri paylaşımıyla (özellikle de konum verileriyle) ilgili politikalarının değiştiğiyle alakalı bildirimler almasıyla başladı. Mozilla daha sonra Firefox'un varsayılan olarak iki tür veri topladığını açıkladı:

Tarayıcının teknik işleyişine dair veriler

dair veriler Kullanıcı tercihleri, açık sekme sayısı gibi etkileşimsel veriler

Mozilla, bu verilerin paylaşılmadan önce kimlik bilgilerinden arındırıldığını iddia etse de kullanıcılar bu konuya şüpheci yaklaşıyor. Tüm bunlara ek olarak Mozilla Firefox için ilk kez bir Kullanım Şartları belgesi yayınladı. Bu belge firmaya, kullanıcıların tarayıcıya girdiği verileri çevrimiçi içeriklere erişimi kolaylaştırmak amacıyla kullanma konusunda geniş bir yetki veriyor.

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Kullanıcılar, Firefox'u terk ediyor

Ancak Mozilla'nın Firefox'u yıllardır gizliliği ön planda tutan bir tarayıcı olarak öne çıkarması sebebiyle birçok kullanıcı bu maddeyi endişe verici buldu. Politika değişiklikleri özellikle Reddit ve GitHub gibi platformlarda kullanıcıların yoğun eleştirilerine maruz kaldı. Bazı kullanıcılar Firefox'u kullanmayı bırakacağını ve Mozilla'yı finansal olarak desteklemeye son vereceğini söylüyor.

Birçok kullanıcı an itibariyle DuckDuckGo, Brave veya Firefox'un telemetri izleme özelliklerinden arındırılmış versiyonları gibi alternatif tarayıcılara yönelmiş durumda. Sonuç olarak Mozilla'nın gizlilik şartlarını geniş çaplı bir bilgilendirme yapmadan değiştirmesi, kullanıcıların güvenini derinden zedelemiş görünüyor.

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Mozilla'nın yeni veri paylaşım politikası krize neden oldu