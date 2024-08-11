Chrome, Firefox ve Safari tarayıcılarında 18 yıllık bir güvenlik açığı bulundu

Saldırı sırasında, saldırgan kurbanı bir web sitesine yönlendiriyor ve bu site, 0.0.0.0 adresi üzerinden dosyalara erişim talebinde bulunan kötü amaçlı bir istek gönderiyor. Bu sayede bilgisayar korsanları hedefteki kullanıcıların bilgisayarındaki dosyalara, hassas verilere ve hatta yerel ağa erişme imkanına sahip oluyorlar.
Mozilla henüz çözüm üretemedi
Güvenlik açığı ayrıca, büyük şirketlerin yapay zeka eğitmek için kullandığı Ray AI gibi sistemleri de tehdit ediyor. Microsoft 0.0.0.0 adresine erişimi çoktan engelledi. Bununla birlikte Apple ve Google da tarayıcılarında aynı şeyi yapmayı planlıyor.
Ancak Mozilla, localhost yerine 0.0.0.0.0 adresini kullanan sunucularda sorunlara neden olabileceği için henüz Firefox için bir çözüm sunabilmiş değil. Siber güvenlik uzmanları bu sorunun ciddiyetini vurgulayarak yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini savunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.