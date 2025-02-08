2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, resmi web sitesinde "Microsoft Edge Nasıl Kaldırılır" (How to Uninstall Microsoft Edge) başlıklı bir destek sayfası yayınladı. Ancak bu rehber Edge'in nasıl kaldırılacağını anlatmıyor. Bunun yerine, okuyucuyu Edge'i silmemeye ikna etmek için elinden geleni yapıyor.

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Sayfada ilk olarak tarayıcının Microsoft uygulama mağazası, Copilot yapay zeka asistanı, Bing arama motoru ve Windows widget'ları gibi dikkat çekici özelliklerinin sıralandığını görüyoruz. Hemen ardından Edge'in Google Chrome ile karşılaştırması yapılıyor ve avantajlı özelliklerine dikkat çekiliyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft bu aşamada Google'ın tarayıcısında Copilot entegrasyonu, dikey sekmeler, Designer adlı yapay zeka destekli görsel düzenleyici, indirim kuponu arama özelliği ve metin okuma fonksiyonu gibi faydalı özelliklerin olmadığını vurguluyor. Hepsi bununla da sınırlı değil.

Microsoft bu tip taktikleri sıkça uyguluyor

Şirket ayrıca Edge'in silinmesi durumunda kullanıcıların odaklanma, akıcılık ve çevrimiçi zaman kontrolünü kaybedeceğini belirtiyor. Ek olarak Microsoft Defender SmartScreen, parola izleyicisi, özel arama ve çocuk modu gibi çeşitli güvenlik teknolojilerinden mahrum kalınacağının altı çiziliyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft daha önce de Edge kulanım oranını yükseltmek için tartışmalı yöntemler kullanmıştı. Bu tür taktikler şirketin kullanıcıları Edge'e çekmek için ne kadar çaba harcadığını gösteriyor. Ancak bu agresif stratejilerin kullanıcı tarafında tepkiyle karşılandığı da bir gerçek.

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Microsoft'tan Edge tarayıcısının silinmemesi için ilginç taktik