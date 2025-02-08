Microsoft'tan Edge tarayıcısının silinmemesi için ilginç taktik

Sayfada ilk olarak tarayıcının Microsoft uygulama mağazası, Copilot yapay zeka asistanı, Bing arama motoru ve Windows widget'ları gibi dikkat çekici özelliklerinin sıralandığını görüyoruz. Hemen ardından Edge'in Google Chrome ile karşılaştırması yapılıyor ve avantajlı özelliklerine dikkat çekiliyor.
Microsoft bu tip taktikleri sıkça uyguluyor
Şirket ayrıca Edge'in silinmesi durumunda kullanıcıların odaklanma, akıcılık ve çevrimiçi zaman kontrolünü kaybedeceğini belirtiyor. Ek olarak Microsoft Defender SmartScreen, parola izleyicisi, özel arama ve çocuk modu gibi çeşitli güvenlik teknolojilerinden mahrum kalınacağının altı çiziliyor.
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.