Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft'tan Edge tarayıcısının silinmemesi için ilginç taktik

    Microsoft, Edge'i silmek isteyenleri caydırmak için ilginç bir yol izliyor. Şirketin "Edge Nasıl Kaldırılır" rehberinde, tarayıcının avantajları sıralanırken kaldırma işlemiyle ilgili bilgi verilmiyor
    Microsoft'tan Edge tarayıcısının silinmemesi için ilginç taktik Tam Boyutta Gör
    Microsoft, resmi web sitesinde "Microsoft Edge Nasıl Kaldırılır" (How to Uninstall Microsoft Edge) başlıklı bir destek sayfası yayınladı. Ancak bu rehber Edge'in nasıl kaldırılacağını anlatmıyor. Bunun yerine, okuyucuyu Edge'i silmemeye ikna etmek için elinden geleni yapıyor.

    Sayfada ilk olarak tarayıcının Microsoft uygulama mağazası, Copilot yapay zeka asistanı, Bing arama motoru ve Windows widget'ları gibi dikkat çekici özelliklerinin sıralandığını görüyoruz. Hemen ardından Edge'in Google Chrome ile karşılaştırması yapılıyor ve avantajlı özelliklerine dikkat çekiliyor.

    Microsoft'tan Edge tarayıcısının silinmemesi için ilginç taktik Tam Boyutta Gör
    Microsoft bu aşamada Google'ın tarayıcısında Copilot entegrasyonu, dikey sekmeler, Designer adlı yapay zeka destekli görsel düzenleyici, indirim kuponu arama özelliği ve metin okuma fonksiyonu gibi faydalı özelliklerin olmadığını vurguluyor. Hepsi bununla da sınırlı değil.

    Microsoft bu tip taktikleri sıkça uyguluyor

    Şirket ayrıca Edge'in silinmesi durumunda kullanıcıların odaklanma, akıcılık ve çevrimiçi zaman kontrolünü kaybedeceğini belirtiyor. Ek olarak Microsoft Defender SmartScreen, parola izleyicisi, özel arama ve çocuk modu gibi çeşitli güvenlik teknolojilerinden mahrum kalınacağının altı çiziliyor.

    Microsoft'tan Edge tarayıcısının silinmemesi için ilginç taktik Tam Boyutta Gör
    Microsoft daha önce de Edge kulanım oranını yükseltmek için tartışmalı yöntemler kullanmıştı. Bu tür taktikler şirketin kullanıcıları Edge'e çekmek için ne kadar çaba harcadığını gösteriyor. Ancak bu agresif stratejilerin kullanıcı tarafında tepkiyle karşılandığı da bir gerçek.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Profil resmi
    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fake no alma silah atışı sonrası kulak çınlaması nasıl geçer dizel motor sesi azaltma rositell masaj aleti redmi pad se kalem destekliyor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T5
    Monster Tulpar T5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum