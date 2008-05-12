Eurocom'dan Intel Xeon işlemcili yeni dizüstü bilgisayar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı sistem üreticisi Eurocom, Intel'in sunucu ve iş istasyonları için 45nm üretim teknolojisi ile hazırladığı, 2.8GHz'de çalışan, dört çekirdekli Xeon 3360 işlemcisini kullandığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. D901C PHANTOM-X kod adını taşıyan yeni dizüstü bilgisayar sahip olduğu teknik özellikleriyle, profesyonel kullanıcılar için mobil sunucu olmaya aday. 17" boyutunda ekrana sahip olan ve "Desktop Replacement" serisi dahilinde hazırlanan dizüstü bilgisayar 8GB'a kadar DDR2 bellek ve 1.5TB'a kadar RAID destekli depolama opsiyonu sunmakta. 512MB GDDR3 bellekli GeForce Go 7950GTX, 8700GT, 8800M GTX ve Quadro FX1600'e ek olarak 1GB GDDR3 bellekli 7950GTX, 8700GT veya 8800M GTX SLI opsiyonu sunabilen dizüstü bilgisayar ayrıca Blu Ray ve HD DVD gibi disk alternatiflerini de bütçesi elveren kullanıcılar için opsiyon listesinde barındırıyor. Detaylı özelliklerine aşağıdaki link aracılığı ile erişebileceğiniz sistemin fiyatı hakkındaysa Eurocom henüz net bir açıklama yapmış değil. İlgili link; http://web.eurocom.com/EC/ec_model_config1(1,188,0)
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Ileride masaüstü diye bisey kalmayacak herhalde. Kalirsa da laptoplarin ortalama 2 misli fiyatina satilir bu gidisle.
başlıktan belli zaten xeon işlemcili laptop
kaç kilo acaba 6 7 vardır