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Eurocom'dan Intel Xeon işlemcili yeni dizüstü bilgisayar

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
14,2b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı sistem üreticisi Eurocom, Intel'in sunucu ve iş istasyonları için 45nm üretim teknolojisi ile hazırladığı, 2.8GHz'de çalışan, dört çekirdekli Xeon 3360 işlemcisini kullandığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. D901C PHANTOM-X kod adını taşıyan yeni dizüstü bilgisayar sahip olduğu teknik özellikleriyle, profesyonel kullanıcılar için mobil sunucu olmaya aday. 17" boyutunda ekrana sahip olan ve "Desktop Replacement" serisi dahilinde hazırlanan dizüstü bilgisayar 8GB'a kadar DDR2 bellek ve 1.5TB'a kadar RAID destekli depolama opsiyonu sunmakta. 512MB GDDR3 bellekli GeForce Go 7950GTX, 8700GT, 8800M GTX ve Quadro FX1600'e ek olarak 1GB GDDR3 bellekli 7950GTX, 8700GT veya 8800M GTX SLI opsiyonu sunabilen dizüstü bilgisayar ayrıca Blu Ray ve HD DVD gibi disk alternatiflerini de bütçesi elveren kullanıcılar için opsiyon listesinde barındırıyor. Detaylı özelliklerine aşağıdaki link aracılığı ile erişebileceğiniz sistemin fiyatı hakkındaysa Eurocom henüz net bir açıklama yapmış değil. İlgili link; http://web.eurocom.com/EC/ec_model_config1(1,188,0)
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upsmeh 11 yıl
fiyatı hiç önemli değil önemli olan birilerinin ihtiyacı oluyorku bunu üretiyorlar olması, arayıpta bulamamakta var.
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mistifa 11 yıl
Nasil bir güç kaynagi ve nasil bir pildir ki bu kadar cok seyi minicik bi kasaya sokusturuyor...
Ileride masaüstü diye bisey kalmayacak herhalde. Kalirsa da laptoplarin ortalama 2 misli fiyatina satilir bu gidisle.
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ogulcanozugenc 11 yıl
bu ne ya


başlıktan belli zaten xeon işlemcili laptop


kaç kilo acaba 6 7 vardır
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BAŞKOMİSER_ 11 yıl
bencede yapmasın fiyatı hakkında yorum
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