Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

CES fuarı kapsamında yapay zeka algoritmalarını destekleyen tüylü bir robot sergilendi. Tavşana benzeyen Moflin, evcil hayvanlara alternatif olarak tasarlandı.

Moflin, duygularını ifade edebilecek bir mekanizmaya sahip. Aynı zamanda yapay zekası sayesinde öğrenme yeteneği de var. Robot evcil hayvanlarda gördüklerimize benzer duygusal reaksiyonlar verebiliyor.

Moflin sakin, heyecanlı, stresli veya normal davranabildiği gibi kendisiyle etkileşim kuran insanları ayırt ederek, onlara farklı şekilde tepkiler gösterebiliyor.