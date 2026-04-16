Dizellere meydan okuyan 670 km menzilli Çinli elektrikli kamyon yollarda: 38 dk'da %80 şarj

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ağır vasıta sektöründe elektrifikasyon rüzgarı giderek sertleşiyor. Çinli üretici Windrose, geleneksel dizel kamyonlara doğrudan meydan okuyan yeni elektrikli modeli Global E700'ün ilk teslimatlarını gerçekleştirerek lojistik rotalarında aktif operasyona başladı. Batı pazarındaki köklü üreticilere özellikle de Tesla Semi'ye rakip olarak konumlanan bu model, sunduğu teknik verilerle taşımacılık sektöründe ezberleri bozacak gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Ağır vasıta pazarının yeni oyuncusu Windrose Global E700, teknik verileriyle çıtayı yukarı taşıyor. 705 kWh kapasiteli devasa bataryası sayesinde araç, yüklü haldeyken tek şarjla 670 kilometreye kadar yol kat edebilmekte. Sadece menziliyle değil, gücüyle de dikkat çeken kamyon, tam 1.400 beygir güç üreterek performans konusunda dizel rakiplerini geride bırakıyor.

Tam Boyutta Gör

38 dakikada ultra hızlı şarj

Windrose, elektrikli araçlar için en kritik konulardan biri olan şarj süresi konusunda da önemli bir inovasyona imza atmış durumda. Global E700 aynı anda iki adet CCS konektörü kullanabilme özelliğine sahip. Ayrıca 870 kW şarj gücüne ulaşabilen MCS (Megawatt Şarj Sistemi) standardıyla da uyumlu olan araç, bataryasını sadece 38 dakikada %20'den %80 doluluğa ulaştırabiliyor. Bekleme sürelerini minimuma indiren bu hız geleneksel taşımacılık alışkanlıklarıyla aradaki mesafeyi kapatırken, ağır vasıta sektöründe elektrikli geleceğin kapılarını sonuna kadar aralıyor.

Tam Boyutta Gör Windrose Global E700'ün ABD fiyatı yaklaşık 300.000 dolar civarında. Bazı ülkelerde sağlanan ve 120.000 doları bulan devlet teşvikleri ise nakliye firmaları için yatırım maliyetini ciddi oranda aşağı çekiyor. Windrose, bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren teslimatlarını hızlandıracak. Şirket, 2028 yılına kadar 811 kWh bataryasıyla 815 kilometre menzil sunan yeni nesil modelini yollarla buluşturmayı planlıyor. 2030 hedefi ise 960 kWh kapasiteyi aşan bataryalar, 1.000 kilometrenin üzerinde menzil, daha hızlı şarj ve tam otonom sürüş yetenekleri.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: