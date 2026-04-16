Dizellere meydan okuyan 670 km menzilli Çinli elektrikli kamyon yollarda: 38 dk'da %80 şarj

Windrose, elektrikli araçlar için en kritik konulardan biri olan şarj süresi konusunda da önemli bir inovasyona imza atmış durumda. Global E700 aynı anda iki adet CCS konektörü kullanabilme özelliğine sahip. Ayrıca 870 kW şarj gücüne ulaşabilen MCS (Megawatt Şarj Sistemi) standardıyla da uyumlu olan araç, bataryasını sadece 38 dakikada %20'den %80 doluluğa ulaştırabiliyor. Bekleme sürelerini minimuma indiren bu hız geleneksel taşımacılık alışkanlıklarıyla aradaki mesafeyi kapatırken, ağır vasıta sektöründe elektrikli geleceğin kapılarını sonuna kadar aralıyor.