    Dizellere meydan okuyan 670 km menzilli Çinli elektrikli kamyon yollarda: 38 dk'da %80 şarj

    Çinli Windrose, dizel kamyonlara meydan okumak amacıyla tasarlanan yüksek performanslı elektrikli kamyonunu piyasaya sürdü. 670 km menzil sunan araç, ultra hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.

    Ağır vasıta sektöründe elektrifikasyon rüzgarı giderek sertleşiyor. Çinli üretici Windrose, geleneksel dizel kamyonlara doğrudan meydan okuyan yeni elektrikli modeli Global E700'ün ilk teslimatlarını gerçekleştirerek lojistik rotalarında aktif operasyona başladı. Batı pazarındaki köklü üreticilere özellikle de Tesla Semi'ye rakip olarak konumlanan bu model, sunduğu teknik verilerle taşımacılık sektöründe ezberleri bozacak gibi görünüyor.
    Ağır vasıta pazarının yeni oyuncusu Windrose Global E700, teknik verileriyle çıtayı yukarı taşıyor. 705 kWh kapasiteli devasa bataryası sayesinde araç, yüklü haldeyken tek şarjla 670 kilometreye kadar yol kat edebilmekte. Sadece menziliyle değil, gücüyle de dikkat çeken kamyon, tam 1.400 beygir güç üreterek performans konusunda dizel rakiplerini geride bırakıyor.

    38 dakikada ultra hızlı şarj

    Windrose, elektrikli araçlar için en kritik konulardan biri olan şarj süresi konusunda da önemli bir inovasyona imza atmış durumda. Global E700 aynı anda iki adet CCS konektörü kullanabilme özelliğine sahip. Ayrıca 870 kW şarj gücüne ulaşabilen MCS (Megawatt Şarj Sistemi) standardıyla da uyumlu olan araç, bataryasını sadece 38 dakikada %20'den %80 doluluğa ulaştırabiliyor. Bekleme sürelerini minimuma indiren bu hız geleneksel taşımacılık alışkanlıklarıyla aradaki mesafeyi kapatırken, ağır vasıta sektöründe elektrikli geleceğin kapılarını sonuna kadar aralıyor.

    Windrose Global E700'ün ABD fiyatı yaklaşık 300.000 dolar civarında. Bazı ülkelerde sağlanan ve 120.000 doları bulan devlet teşvikleri ise nakliye firmaları için yatırım maliyetini ciddi oranda aşağı çekiyor. Windrose, bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren teslimatlarını hızlandıracak. Şirket, 2028 yılına kadar 811 kWh bataryasıyla 815 kilometre menzil sunan yeni nesil modelini yollarla buluşturmayı planlıyor. 2030 hedefi ise 960 kWh kapasiteyi aşan bataryalar, 1.000 kilometrenin üzerinde menzil, daha hızlı şarj ve tam otonom sürüş yetenekleri.
