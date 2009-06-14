EVGA Core i5 işlemciler için P55 yonga setli anakart hazırlıyor

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Ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan EVGA'nın anakart pazarında da büyük hedefleri olduğu biliniyor. Özellikle yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için gelişmiş özelliklere sahip anakartlar hazırlamayı planlayan firmanın bu doğrultuda daha önce Foxconn Quantum Force programında görev alan Peter "Shamino" Tan ile iş birliği yapıyor. X58 Classified modeliyle anakart üretimindeki iddiasını ortaya koyan EVGA, Intel'in P55 yonga seti için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Intel'in Core i5 işlemcileri için 132-LF-E655 kod adını taşıyan, P55 yonga setli yeni bir anakart üzerinde çalışan EVGA, kartın erken mühendislik örneğini gösterdi. Pazara sunulması için 2 aydan fazla bir süresi olan anakart, kaslı görünümü ile şimdiden EVGA'nın iddiasını gözler önüne seriyor. Lynnfield kod adlı Core i5 işlemciler ile kullanılmak üzere hazırlanan P55 yonga setli anakart, Siyah renkli baskılı devresi, renkli komponentleri ve özellikle de pasif soğutucu tasarımıyla merak uyandırmayı başarıyor.

Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, üç adet PCIe x16 slotu ile geliyor ve hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek veriyor. Farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6x SATA-II konnektörüne sahip olan P55 yonga setli anakartın diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Flash bellek slotu, DeBUG LED ve kart üstü güç/reset/Clear CMOS butonları gibi detaylar yer alıyor.

Intel'in Core i5 lansmanıyla eş zamanlı olarak yılın ikinci yarısında pazara sunulması beklenen yeni anakartın hız aşırtmacılara özel gelişmiş BIOS seçeneklerine sahip olması beklenirken, EVGA aynı yonga setini kullanan farklı modeller hazırlayacağını da açıkladı.