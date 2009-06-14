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EVGA Core i5 işlemciler için P55 yonga setli anakart hazırlıyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA Core i5 işlemciler için P55 yonga setli anakart hazırlıyor
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Ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan EVGA'nın anakart pazarında da büyük hedefleri olduğu biliniyor. Özellikle yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için gelişmiş özelliklere sahip anakartlar hazırlamayı planlayan firmanın bu doğrultuda daha önce Foxconn Quantum Force programında görev alan Peter "Shamino" Tan ile iş birliği yapıyor. X58 Classified modeliyle anakart üretimindeki iddiasını ortaya koyan EVGA, Intel'in P55 yonga seti için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Intel'in Core i5 işlemcileri için 132-LF-E655 kod adını taşıyan, P55 yonga setli yeni bir anakart üzerinde çalışan EVGA, kartın erken mühendislik örneğini gösterdi. Pazara sunulması için 2 aydan fazla bir süresi olan anakart, kaslı görünümü ile şimdiden EVGA'nın iddiasını gözler önüne seriyor. Lynnfield kod adlı Core i5 işlemciler ile kullanılmak üzere hazırlanan P55 yonga setli anakart, Siyah renkli baskılı devresi, renkli komponentleri ve özellikle de pasif soğutucu tasarımıyla merak uyandırmayı başarıyor.

Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, üç adet PCIe x16 slotu ile geliyor ve hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek veriyor. Farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6x SATA-II konnektörüne sahip olan P55 yonga setli anakartın diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Flash bellek slotu, DeBUG LED ve kart üstü güç/reset/Clear CMOS butonları gibi detaylar yer alıyor.

Intel'in Core i5 lansmanıyla eş zamanlı olarak yılın ikinci yarısında pazara sunulması beklenen yeni anakartın hız aşırtmacılara özel gelişmiş BIOS seçeneklerine sahip olması beklenirken, EVGA aynı yonga setini kullanan farklı modeller hazırlayacağını da açıkladı.


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sertacaygun 9 yıl
Evg anakartını kendisi mi yapıyor, yoksa Sapphire gibi birilerine mi ürettiriyor ?
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ser_ka_n 9 yıl
EVGA P55 FTW - It's Here...Pictorial Preview

anandtech.com/...

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StreamRolleR 9 yıl
tek evga bilrim clasiifiled tek gigabye birilim x58 extreme...
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empas 9 yıl
gayet güzel fakat işlemcinin olduğu yer stadyumu andırıyor
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Hirotaro 9 yıl
bu EVGA inanılmaz iyi işler çıkarıyor
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pastperfect 9 yıl
kart çok çekici duruyor gerçekten üç tane PCIe x16 olupta sli ve cross desteklemesi çok iyi maliyetide i7 ye göre düşük olursa alınası bir sistem olur vallaha:D
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koraypro 9 yıl
son zamanlarda anakart tasarımlarında gelişme var .. MSI, Foxconn, Evga gerçekten başarılı tasarımları var.. Gigabyte ı saymıyorum o zaten kral
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