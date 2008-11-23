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EVGA detaylarıyla farklılaşan GeForce 9800GTX+ modelini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA detaylarıyla farklılaşan GeForce 9800GTX+ modelini duyurdu
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X58 yonga setli yeni anakartıyla Intel'in Nehalem dünyasına hızlı bir giriş yapan Nvidia, GeForce 9800GTX+ tabanlı yeni ekran kartını kullanıma sundu. Firmanın seri numarası 512-P3-N879-AR olan yeni modelinin Nvidia'nın referans tasarım GeForce 9800GTX+ modeline göre hem daha kısa baskılı devre (PCB) kullandığı hem de GeForce GTX 200 serisine benzer soğutucusu ile daha serin çalıştığı ifade ediliyor.

İlk defa Temmuz ayında anons edilen ve 55nm üretim sürecine geçişte Nvidia'nın ilk somu adımı olan GeForce 9800GTX+ temelli yeni ekran kartında 55nm G92b GPU'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birmine sahip olan ekran kartı 512MB GDDR3 bellek ile donatılmış durumda. 6pin'lik tek PCIe konnektörüne sahip olan kart Triple SLI desteğine de sahip.

Grafik işlemcisi 738MHz'de, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapan ekran kartı DirectX 10 ve PCIe 2.0 uyumluluğuna da sahip. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı (HD) videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart PhysX ve CUDA desteğine de sahip. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle desteklenen EVGA'nın yeni modeli için tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 189.99$


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hellmare 11 yıl
bu fiyata türkiyeye gelmez ki!!!
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X Files 11 yıl
Bu kart 4850 yi performans olarak ( 512 mb ) geride bırakacaktır da 4870 e yetişirmi bazı oyunlarda belki yetişebilir yada yaklaşabilir. Gerçi belleği 8800gtx lerdeki gibi en azından 768 mb veya 1gb yapsalarmış keşke biraz daha iyi olacakmış. Gerçi o zamanda gtx260 ları öldürürdü sanırım tamamıyle


Performansını göreyim beğenirsem bu kartı Yurt Dışından kesinlikle getittireceğim. Yurt içerisinden pek almayı düşünmüyorum.
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SnRkRkMn 11 yıl
harbi şu fiyat türkiyedede olsa varya .....
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St Batuhan 11 yıl
Süper olmus fiyatıda güzel ama Türkiye'de ne olur bilmem :D
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Janti 11 yıl
Fiyat çok iyi ama Türkiye de sanırım ikiye katlar fiyatını.
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fatihcanery 11 yıl
rutuş yap pazarla stratejisi
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x1650Pro 11 yıl
Nvidia nın şu karakutu soğutucuları hoşuma gidiyor.
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