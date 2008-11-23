EVGA detaylarıyla farklılaşan GeForce 9800GTX+ modelini duyurdu

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X58 yonga setli yeni anakartıyla Intel'in Nehalem dünyasına hızlı bir giriş yapan Nvidia, GeForce 9800GTX+ tabanlı yeni ekran kartını kullanıma sundu. Firmanın seri numarası 512-P3-N879-AR olan yeni modelinin Nvidia'nın referans tasarım GeForce 9800GTX+ modeline göre hem daha kısa baskılı devre (PCB) kullandığı hem de GeForce GTX 200 serisine benzer soğutucusu ile daha serin çalıştığı ifade ediliyor.

İlk defa Temmuz ayında anons edilen ve 55nm üretim sürecine geçişte Nvidia'nın ilk somu adımı olan GeForce 9800GTX+ temelli yeni ekran kartında 55nm G92b GPU'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birmine sahip olan ekran kartı 512MB GDDR3 bellek ile donatılmış durumda. 6pin'lik tek PCIe konnektörüne sahip olan kart Triple SLI desteğine de sahip.

Grafik işlemcisi 738MHz'de, bellekleri ise 2200MHz'de görev yapan ekran kartı DirectX 10 ve PCIe 2.0 uyumluluğuna da sahip. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı (HD) videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart PhysX ve CUDA desteğine de sahip. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle desteklenen EVGA'nın yeni modeli için tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 189.99$