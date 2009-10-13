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EVGA GeForce GT220 ve GeForce G210 tabanlı altı yeni ekran kartı hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA GeForce GT220 ve GeForce G210 tabanlı altı yeni ekran kartı hazırladı
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Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden EVGA, GeForce G210 ve GeForce GT220 tabanlı altı yeni ekran kartını kullanıma sunuyor. Firmanın yeni kartlarında modeline göre her ikisi de 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 (GeForce GT220) ve GT218 (GeForce G210) GPU'ları kullanılmakta.

EVGA'nın GeForce GT220 tabanlı modelleri 128-bit bellek veri yolu desteği, 48x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle gelirken, GeForce G210 tabanlı modeller ise 64-bit bellek veri yolu desteği, 16x paralel işlem birimi ve modeline göre 512MB ya da 1GB GDDR2 bellek kapasitesiyle geliyorlar.

Tamamı DirectX 10.1 destekli olan ve yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan yeni EVGA modellerinin detaylarına aşağıdaki liste aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

- GeForce GT 220 DDR2 | 625 MHz (GPU) | 1360 MHz (paralel işlemci) | 1000 MHz (512MB DDR2) | 75$
- GeForce GT 220 DDR2 | 625 MHz (GPU) | 1360 MHz (paralel işlemci) | 980 MHz (1GB DDR2) | 80$
- GeForce GT 220 DDR3 | 625 MHz (GPU) | 1360 MHz (paralel işlemci) | 1580 MHz (1GB DDR3) | 85$
- GeForce GT 220 SSC DDR3 | 671 MHz (GPU) | 1458 MHz (paralel işlemci) | 1580 MHz (1GB DDR3) | 90$
- GeForce GT 220 FTW DDR3 | 720 MHz (GPU) | 1544 MHz (paralel işlemci) | 1620 MHz (1GB DDR3) | 100$

EVGA GeForce GT220 ve GeForce G210 tabanlı altı yeni ekran kartı hazırladı
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EVGA GeForce GT220 ve GeForce G210 tabanlı altı yeni ekran kartı hazırladı
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simplethinks 10 yıl
gerek varmıydı bu kartlara
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sagopakey78 10 yıl
gt220 oyuncular için maalesef oldukça yetersiz, hd4670 giriş seviyesi oyun sistemleri için daha başarılı görünüyor.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
GT300 serisi gelsin sora nvidiadan konuşalm
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Gt95 10 yıl
asus 9800 gx2 2 adet sli yapiyordum arizalandi 295 gtx deistirdiler 3 sene idare eder beni beklemek zorunda deyilim artik icim rahat haber icin tesekkurler fx57 kardesim
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baysan240 10 yıl
beklesinler alırız 30 şubatta :))
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Tolgá 10 yıl
GeForce GT 220 FTW DDR3 | 720 MHz (GPU) | 1544 MHz (paralel işlemci) | 1620 MHz (1GB DDR3) 100$ diyor yok daha neler
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darkaura 10 yıl
Su evga'ya bir turlu kanim isinamadi. herkezin 1e sattigi urunleri 3-4de satiyor. anakartta anlarim kendi tasarimlarida ekran kartlarinda herkezin sattiigi standart tasarimi kullaniyorlar. merak ediyorum sogutucuda altin falanmi kullaniyorlarda bu parayi talep ediyorlar. Nvidia ile tam ideal partler olmuslar.
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