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EVGA GeForce GTX 285 için su soğutma bloğu hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA GeForce GTX 285 için su soğutma bloğu hazırladı
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Nvidia'nın tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği GeForce GTX 285 modeli için alternatif soğutma çözümlerinin sayısı artıyor. Bir süre önce yüksek performanslı ekran kartıları için kendi sıvı soğutma bloklarını hazırlamaya başlayan EVGA, GeForce GTX 280 HC modelinden sonra benzer bir adımı GeForce GTX 285 için de atacak gibi görünüyor.

Bir süre önce GeForce GTX 2x5 serisinin su soğutmalı versiyonları üzerinde çalıştığı gündeme gelen firmanın, GeForce GTX 285 modeli için hazırladığı su bloğu da gün ışığına çıktı. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 modelinde GTX 280'e göre tasarım değişiklikleri yapmasından ötürü firmalar su soğutma bloklarını da güncelliyorlar.

EVGA'nın hazırlıkları süren Bakır tabanlı yeni su soğutma bloğu, standart soğutuculu GTX 285 sahipleri için ayrı olarak piyasa sürüleceği gibi firmanın fabrika çıkışı hız aşırtılmış yeni bir GeForce GTX 285 modelinde (GTX 285 HC) kullanması da beklenebilir. Detaylı özellikleri henüz açıklanmayan bloğun önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.


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max975 10 yıl
zaten kart gerçekten serin 35 derecelerde normalde load da ise en fazla 50 derece oc li halde hemde gerçekten nvidia bu kartda gerçekten çok iyi iş cıkarmış
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CaReTTa_99 10 yıl
Su soğutma bir yana ama Nvidia 285 gerçekten çok sağlam kart sonraki upgrade 285 olacak...
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drkayzer 10 yıl
su soğutma ekran kartında ne işe yarar bi anlamış değilim (sesizlikten başka)
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Thule 10 yıl

Orjinalden alıntı: drkayzer

su soğutma ekran kartında ne işe yarar bi anlamış değilim (sesizlikten başka)

çok bir katkısı yok..sıcaklığı düşürüyor belki ama overclock yaptığında bile fps ye çok etkisi olmuyor..ayrıca gtx 295 in fanı hd4870x2'den kat kat sessiz çalışıyor...
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BARKU 10 yıl
tarafımdan silindi
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Master_Evil 10 yıl
bunlarında meraklıları var işte
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