EVGA GeForce GTX 285 için su soğutma bloğu hazırladı

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Nvidia'nın tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği GeForce GTX 285 modeli için alternatif soğutma çözümlerinin sayısı artıyor. Bir süre önce yüksek performanslı ekran kartıları için kendi sıvı soğutma bloklarını hazırlamaya başlayan EVGA, GeForce GTX 280 HC modelinden sonra benzer bir adımı GeForce GTX 285 için de atacak gibi görünüyor.

Bir süre önce GeForce GTX 2x5 serisinin su soğutmalı versiyonları üzerinde çalıştığı gündeme gelen firmanın, GeForce GTX 285 modeli için hazırladığı su bloğu da gün ışığına çıktı. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 modelinde GTX 280'e göre tasarım değişiklikleri yapmasından ötürü firmalar su soğutma bloklarını da güncelliyorlar.

EVGA'nın hazırlıkları süren Bakır tabanlı yeni su soğutma bloğu, standart soğutuculu GTX 285 sahipleri için ayrı olarak piyasa sürüleceği gibi firmanın fabrika çıkışı hız aşırtılmış yeni bir GeForce GTX 285 modelinde (GTX 285 HC) kullanması da beklenebilir. Detaylı özellikleri henüz açıklanmayan bloğun önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.