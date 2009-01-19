EVGA, GeForce GTX 285 SSC modelini kullanıma sunuyor

Nvidia'nın onay vermesi ile birlikte resmi satışı geçtiğimiz hafta başlayan GeForce GTX 285 için üretici firmalar fabrika çıkışı hız aşırtılmış modelleri de kullanıma sunmaya başladı. X58 Classified isimli yeni anakartıyla günemde olan EVGA, saat hızlarıyla dikkat çeken GeForce GTX 285 Super Super Clocked Edition modelini kullanıcılar ile buluşturmaya başlıyor.
Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan EVGA'nın GeForce GTX 285 SSC modeli 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 1024MB GDDR3 (0.8ns) belleğe sahip. 240x paralel işlem birimiyle donatılan yeni modelin grafik işlemcisi 702MHz'de, paralel işlemcileri 1584MHz'de ve bellekleri de 2646MHz'de görev yapıyor ayrıca 169.3GB/sn'lik bant genişliği destekleniyor.
Nvidia'nın referans tasarımını koruyan ve çift slot soğutucu ile gelen ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle HD Videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Destek veren anakartlarda ikinci ve üçüncü ekran kartlarıyla SLI ve Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyan GTX 285 SSC üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor.
EVGA GeForce GTX 285 SSC'nin Amerika satış fiyatı 424.99$ olarak belirlenmiş.
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1- 2 x HIS HD4850 IceQ 4 Turbo = 2 x 200$
2 EVGA, GeForce GTX 285 = Yaklasık 450$ (Henüz türkiye satısını bilmiyorum)
Sizce Fiyat/Performans olarak hangisi iyi.Lüfen objektif bakınız.
crossfire destekli anakarta ayrı masraf yapıcan sonra ona doğru düzgün sürücü yüklenmiycek hemde her oyun crossfire desteklemiyor bazı oyunları hiç açamıycan ati daha tek gpu için x58 sürücüsü yapamamış crossfire sürücüsünü nası yapıcak, yetermi??
Ayrıca sunuda belirteyim 2 tane 4850 nin fiyatı gtx285 ile aynı yani, 4850 yi crosfire yapılırsa hem fiyat hem de performans olarak bu kartı gecer diye düsünüyorum.Ben gtx 285 e fazla ilgi olacagını düsünmüyorum.
GTX280 SSC 343$ şu anda...
miamitechsolutions.com/...
Demekki Nvidia'nın 55nm ye geçmekteki derdi kartları daha uyguna mâl edip daha ucuza satabilmek değil, daha uyguna mâl edip daha yüksek kâr edebilmekmiş.