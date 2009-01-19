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EVGA, GeForce GTX 285 SSC modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, GeForce GTX 285 SSC modelini kullanıma sunuyor
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Nvidia'nın onay vermesi ile birlikte resmi satışı geçtiğimiz hafta başlayan GeForce GTX 285 için üretici firmalar fabrika çıkışı hız aşırtılmış modelleri de kullanıma sunmaya başladı. X58 Classified isimli yeni anakartıyla günemde olan EVGA, saat hızlarıyla dikkat çeken GeForce GTX 285 Super Super Clocked Edition modelini kullanıcılar ile buluşturmaya başlıyor.

Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan EVGA'nın GeForce GTX 285 SSC modeli 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 1024MB GDDR3 (0.8ns) belleğe sahip. 240x paralel işlem birimiyle donatılan yeni modelin grafik işlemcisi 702MHz'de, paralel işlemcileri 1584MHz'de ve bellekleri de 2646MHz'de görev yapıyor ayrıca 169.3GB/sn'lik bant genişliği destekleniyor.

Nvidia'nın referans tasarımını koruyan ve çift slot soğutucu ile gelen ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle HD Videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Destek veren anakartlarda ikinci ve üçüncü ekran kartlarıyla SLI ve Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyan GTX 285 SSC üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor.

EVGA GeForce GTX 285 SSC'nin Amerika satış fiyatı 424.99$ olarak belirlenmiş.


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St Batuhan 10 yıl
Way be neler neler olmus güzel görünüm ama geride kalması biraz üzücü [tüm testleri incelemedim ama bi baktım sasırdım :( yorumlara göre de :( ] Anlamsız gibi gözüküyor :(
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alican_7300gt 10 yıl
atı aldı basını gıdıo nvıdıanın yetısmesı lazım ama bu tur hamleler yetersız
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gordon01 10 yıl
Super Super Clocked :)
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Digiali 10 yıl
Kartın test detayları Burada
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
ben nvidia'nın nm kücülmesinde fiyatları yukarı cekecegini düsünüyorum ama insallah yanılıyorumdur.
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
drkayzer kardes amd nin cift ekran kartı slotlu anakartları gayet uygun fiyatta bence 1. katılmadıgım nokta bu.2 sürücü konusuna katılmıyorum ekran kartı testlerine bak oyun ve 3d marklardaki performanslarına bir bak.Eger testlerdeki o basarı herhalde hava degil :O)
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Arkadaslar ekran kartı olarak size sunu soriyim:
1- 2 x HIS HD4850 IceQ 4 Turbo = 2 x 200$
2 EVGA, GeForce GTX 285 = Yaklasık 450$ (Henüz türkiye satısını bilmiyorum)
Sizce Fiyat/Performans olarak hangisi iyi.Lüfen objektif bakınız.
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SHARINGAN 10 yıl
rengi çok güzel silah gibi maşşşşşallah
ülkemizdede 1000 TL üstü giriş yapar
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drkayzer 10 yıl

Orjinalden alıntı: YunusYENEROGLU_69_

Arkadaslar ekran kartı olarak size sunu soriyim:



1- 2 x HIS HD4850 IceQ 4 Turbo = 2 x 200$

2 EVGA, GeForce GTX 285 = Yaklasık 450$ (Henüz türkiye satısını bilmiyorum)



Sizce Fiyat/Performans olarak hangisi iyi.Lüfen objektif bakınız.




crossfire destekli anakarta ayrı masraf yapıcan sonra ona doğru düzgün sürücü yüklenmiycek hemde her oyun crossfire desteklemiyor bazı oyunları hiç açamıycan ati daha tek gpu için x58 sürücüsü yapamamış crossfire sürücüsünü nası yapıcak, yetermi??
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amops2 10 yıl
bence son zaman larda nvidia atiden daha başarılı bundada başarılı olucak bu ati fanatikleri amacı ne bilmiş değillim
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Amerika fiyatı 435 dolar ise burada en az 500 olur.Bence asırı pahalı son derece gereksiz.Ati eger 4870 in fiyatını biraz daha indirirse bu ekonomik krizde en ideal kart 4870 olur.
Ayrıca sunuda belirteyim 2 tane 4850 nin fiyatı gtx285 ile aynı yani, 4850 yi crosfire yapılırsa hem fiyat hem de performans olarak bu kartı gecer diye düsünüyorum.Ben gtx 285 e fazla ilgi olacagını düsünmüyorum.
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sinanx 10 yıl
newegg de satışa sunulalı 3 gün oluyor
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Godolphin 10 yıl
Evga çok kaliteli ürünler sunuyor.
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Fettah34 10 yıl
E hani 55nm avantajı ile daha uygun fiyatlı olacaktı bunlar?

GTX280 SSC 343$ şu anda...
miamitechsolutions.com/...

Demekki Nvidia'nın 55nm ye geçmekteki derdi kartları daha uyguna mâl edip daha ucuza satabilmek değil, daha uyguna mâl edip daha yüksek kâr edebilmekmiş.



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