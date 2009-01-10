EVGA GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerini duyurdu

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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve son günlerde Classified kod adlı X58 anakartlarıyla gündemde olan EVGA, GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini duyurdu. Firmanın iki yeni ekran kartı da Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu kullanıyor. Tanıtılan ilk modellerin saat hızları açısından referans çizgide olduğu belirtilirken hız aşırtmalı modellerin de yolda olduğu ifade ediliyor.

EVGA'nın yeni modellerinden GeForce GTX 295, 55nm GT200b GPU'sunun çiftine sahip. 2x 448-bit bellek veri yolu desteği, 480x paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 belleğe sahip olan kart, destek veren anakartlartlarda Quad-SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. Performans liderliği için hazırlanan yeni modelin grafik birimi 576MHz'de, paralel işlemcileri 1242MHz'de ve bellekleri de 1998MHz'de çalışıyor.

Firmanın GeForce GTX 285 modelinin ise 15 Ocak'ta satışa sunulacağı belirtiliyor. 55nm GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR3 bellek ile donatılan kartın grafik işlemcisinin 648MHz'de, paralel işlem birimlerinin 1476MHz'de ve belleklerinin de 2484MHz'de görev yaptığı ayrıca kartın SLI ve Triple SLI desteğiyle geldiği belirtiliyor.

EVGA'nın her iki modeli de çift slot soğutucu ile donatılmış durumda. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartları DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteği sunuyorlar. Ayrıca Nvidia'nın CUDA ve PhysX teknolojileriyle de uyumlu olan yeni modelleri takiben belirttiğimiz gibi EVGA'nın GTX 2x5 serisi SSC gibi hız aşırtmalı modellerini pazara sunması bekleniyor.

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