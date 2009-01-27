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EVGA, GeForce GTX 295 için hazırlanan arka plakanın tamamını sattı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,1b
1
32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, GeForce GTX 295 için hazırlanan arka plakanın tamamını sattı
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EVGA'nın GeForce GTX 295 için hazırladığı ve sadece dört gün önce duyurduğu arka plaka'nın satışa sunulan ilk partisinin kullanıcılar tarafından ciddi talep gördüğü ve tükendiği açıklandı. Nvidia'nın Radeon HD 4870 X2'ye rakip olarak hazırladığı çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin daha düşük sıcaklıklarda çalışmasına yardımcı olmak ve görünümüne katkı sağlamak üzere hazırlanan Alüminyum tabanlı arka plaka, 19.99$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulmuştu. Bu arada plakaya ilgi duyanların ikinci partiyi beklemesi gerektiğini de belirtelim.

EVGA, GeForce GTX 295 için hazırlanan arka plakanın tamamını sattı
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merttszgn 10 yıl
Bu kart çok güzel ama çok pahalı 9800gtxle yetincez artık
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BARKU 10 yıl
Önceki nvidia deneyimime dayanarak plakanın işe yarama ihtimali var. 8800 gts kullanırken kartın hemen üzerindeki kuzey köprüsü sıcaklığı everestte 45-50 derece arasında iken his 4850 turbo kullanmaya başlayınca 35-40 arasında dolanmaya başladı.Nvidia kartların sırtı çalışınca baya terliyor
o bakımdan bu plaka işe yarıyor olabilir.Hele yukarıda yazıldığı gibi 20 dereceye varan düşüş sağlıyorsa almak mantıklı ama bunu baştan karta monte etmeyipte ayrı parça olarak satmakta evganın uyanıklığını gösteriyor
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yonex78 10 yıl
HAYRET BİŞİ YAA adamlar needecegini şaşırdı bu plaka sıcaklıgı nasıl 20 derece düşürüyor bilen varsa açıklasın lütfen
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CaReTTa_99 10 yıl
Ya kimse plakanın işe yaramayacağını düşünmüyodur ama bu kadarda olmaz ki kardeşim...
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aktorun 10 yıl
@X-Gen
Cift 295 alip SLI yapan adam, acir mi 20 dolarlik sogutucuya :))
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Master_Evil 10 yıl
kriz burda var plakaları alanları kriz falan vurduğu yok gtx295i olan herkes onu çok rahat alır
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aktorun 10 yıl
@Fettah34
Ne ise yarayacak, karti yuk altinda serin tutuyor. Oyle boyle degil 20-30C fark var.
Idle Temperatures
Without backplate - 48/51C
With backplate - 49/51C
Load Temperatures
Without backplate - 91/93C
With backplate - 70/63C
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X-GeN 10 yıl
Arkadaşlar hakikatten sizler şaşırmışsınız (sözüm fiyatına laf söyleyenlere).

Adam 500 küsür $ para veriyor bir karta, sonra 20$'lık bir aparat alarak ısısını 20 derece düşürüyor ve siz buna saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz


DH tayfası süpersiniz her zamanki gibi
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Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: aktorun

@Fettah34

Ne ise yarayacak, karti yuk altinda serin tutuyor. Oyle boyle degil 20-30C fark var.

Idle Temperatures
Without backplate - 48/51C
With backplate - 49/51C

Load Temperatures
Without backplate - 91/93C
With backplate - 70/63C


O zaman çok iyiymiş. 20$ havada karada eder.
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mhamadko 10 yıl

Orjinalden alıntı: aktorun

@Fettah34

Ne ise yarayacak, karti yuk altinda serin tutuyor. Oyle boyle degil 20-30C fark var.

Idle Temperatures
Without backplate - 48/51C
With backplate - 49/51C

Load Temperatures
Without backplate - 91/93C
With backplate - 70/63C


şimdi Idle temperatures ta daha sıcak yapıyor kartı Load ta iken daha serin nasıl bi iş anlamadım ben . kaynak yazarmısınız boyle bilgiler verince (kafadan mı atıyorsun yoksa)
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alito 10 yıl
adamlara bak ya kaputsuz araba gibi ürün çıkarıyorlar ondan sonrada kaputunu ayrı satmaya çalışıyorlar yuh artık dünyada enayi çok demekki baksanıza hepsini satmış :)
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
bide kriz var, olmasa ne olurdu cok merak ediyorum :O) Aytıca part part satıs ilginc adamlar piyasayı yokluyorlar az cakal degiller.
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MÜŞAVİR 10 yıl
Arap yağı bol bulunca, ...küne, ...şağına sürermiş.
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Godolphin 10 yıl
Millet ne yapacagını şaşırdı :D
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max975 10 yıl
para yapmayacak şeyler
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VenomS 10 yıl
o paraya değer mi oda ayrı bir konu?
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extremevga 10 yıl
hastasıyım



ama para yok
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