EVGA, GeForce GTX 295 için hazırlanan arka plakanın tamamını sattı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
EVGA'nın GeForce GTX 295 için hazırladığı ve sadece dört gün önce duyurduğu arka plaka'nın satışa sunulan ilk partisinin kullanıcılar tarafından ciddi talep gördüğü ve tükendiği açıklandı. Nvidia'nın Radeon HD 4870 X2'ye rakip olarak hazırladığı çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin daha düşük sıcaklıklarda çalışmasına yardımcı olmak ve görünümüne katkı sağlamak üzere hazırlanan Alüminyum tabanlı arka plaka, 19.99$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulmuştu. Bu arada plakaya ilgi duyanların ikinci partiyi beklemesi gerektiğini de belirtelim.
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Cift 295 alip SLI yapan adam, acir mi 20 dolarlik sogutucuya :))
Ne ise yarayacak, karti yuk altinda serin tutuyor. Oyle boyle degil 20-30C fark var.
Idle Temperatures
Without backplate - 48/51C
With backplate - 49/51C
Load Temperatures
Without backplate - 91/93C
With backplate - 70/63C
Adam 500 küsür $ para veriyor bir karta, sonra 20$'lık bir aparat alarak ısısını 20 derece düşürüyor ve siz buna saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz
DH tayfası süpersiniz her zamanki gibi
O zaman çok iyiymiş. 20$ havada karada eder.
şimdi Idle temperatures ta daha sıcak yapıyor kartı Load ta iken daha serin nasıl bi iş anlamadım ben . kaynak yazarmısınız boyle bilgiler verince (kafadan mı atıyorsun yoksa)