EVGA, GeForce GTX 295 için hazırlanan arka plakanın tamamını sattı

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EVGA'nın GeForce GTX 295 için hazırladığı ve sadece dört gün önce duyurduğu arka plaka'nın satışa sunulan ilk partisinin kullanıcılar tarafından ciddi talep gördüğü ve tükendiği açıklandı. Nvidia'nın Radeon HD 4870 X2'ye rakip olarak hazırladığı çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin daha düşük sıcaklıklarda çalışmasına yardımcı olmak ve görünümüne katkı sağlamak üzere hazırlanan Alüminyum tabanlı arka plaka, 19.99$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulmuştu. Bu arada plakaya ilgi duyanların ikinci partiyi beklemesi gerektiğini de belirtelim.

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