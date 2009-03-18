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EVGA, GeForce GTX 295 Red Edition modelini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, GeForce GTX 295 Red Edition modelini satışa sundu
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Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden birisi olan ve son dönemde Classified kod adını taşıyan X58 yonga setli anakartıyla gündemde olan EVGA, yüksek performans segmentine yönelik olarak hazırladığı yeni bir ekran kartını kullanıma sunuyor.

GeForce GTX 295 Red Edition adını taşıyan ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftinden güç alıyor. 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240 paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kart tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Soğutucusunda Kırmızı renkli plakalar kullanılan ve görsel anlamda daha dikkat çekici bir tasarımın çıkması hedeflenen ekran kartının standart saat hızlarıyla geleceği belirtilirken grafik işlemcilerin 576MHz'de, paralel işlem birimlerini 1242MHz'de ve belleklerinin de 1998MHz'de görev yapıyor.

Kısa bir süre önce yayımlanan GPU Voltage Tuner isimli ekran kartı ince ayar uygulamasının eşlik ettiği kart üzerinde yine EVGA tarafından kısa bir süre önce satışa sunulan GeForce GTX 295'e özel arka plakanın da kullanıldığı kartın standart modele göre 10 dereceye kadar daha serin çalıştığı belirtiliyor.

EVGA'nın GeForce GTX 295 Red Edition isimli yeni ekran kartı yurt dışında 549.99$'lık fiyat üzerinden satışa sunuldu.


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m-99 2 yıl
Alevde ızgara oluyor ya kartları anlaşılan bir espri katmak istemişler alanlara şimdiden hayırlı olsun .
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sardemir 2 yıl
ulan nerden nerelere geldik vay be.... duygularım depreşti. bu kartı görünce konuyu hortlatayım dedim..
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SHARINGAN 10 yıl
BENCE ÇOK GÜZEL
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gordon01 10 yıl
o sticker'ın yerine ay yıldız olsaydı daha güzel olurdu :)
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Pandemic 10 yıl
İğrenç bir görünüm bence...
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mesAt 10 yıl
Kart rengi İğrenç olmuş bence.
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justbejust 10 yıl
alana bir de kırmızı kombinezon hediye ediyorlarmış:)
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Yarın öbürgün yellow, green gibi modellerini de yapar
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alcon11 10 yıl
550 dolar buraya gelir 700 dolar.o kadar parayı bi karta verecek adam tanımıyorum.kırmızı renk güzel..
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EcZaNeT 10 yıl
standart gtx 295 i kırmızıya boyamışlar.
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tolgaciik 10 yıl
ATI ye nispet olsun diye boyamışlardır kırmızıya :)
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XivA 10 yıl
kırmızı renk için ati ye kira verdimi acaba :)
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