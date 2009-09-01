EVGA gizli silahlarını gösterdi; X58 Classified 4-Way SLI ve GTX 285 Classified

Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan ve Nvidia'nın Kuzey Amerika pazarındaki en büyük iş ortaklarından birisi olarak gösterilen EVGA, yeni modellerle ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor. Ömür boyu garanti ve 7/24 teknik servis desteği gibi ek hizmetlerle popüler olan firma, önde gelen donanım üreticilerinden birisi olma vizyonuyla dikkat çekici ürünlerle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Ekran kartlarıyla elde ettiği başarıdan sonra anakart pazarında da iddialı olmak isteyen ve bu hedefi doğrultusunda bir dönem Quantum Force serisi için Foxconn'a teknik danışmanlık yapan ve X48 BlackOps gibi modellerin hazırlanmasında etkin rol oynayan Peter "Shamino" Tan ile birilkte EPOX mühendislerinin önemli bir kısmını kadrosuna katan EVGA, yüksek performans ve hız aşırtma odaklı anakartlarına bir yenisini daha ekledi. X58 Classified modeliyle anakart üretimindeki iddiasını gözler önüne seren ve P55 Classified modeli merakla beklenen EVGA, X58 Classified 4-Way SLI modelini duyurdu.

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EVGA X58 Classified 4-Way SLI, iki adet NF200 yongası kullanıyor.

LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler için geliştirilen X58 yonga setli yeni anakart dikkat çekici özelliklere sahip. EVGA tarafından anakartın vurgu yapılan, farklılık yaratacağı belirtilen özelliklerinin başında 7 adet PCIe x 16 slotuyla gelmesi gösteriliyor. Nvidia NF200 yongasının çiftine yer verilen X58 Classified 4-Way SLI, dört yollu SLI desteği sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bilindiği üzere çoklu ekran kartı kullanımına olanak tanıyan Nvidia SLI teknolojisi biri BIOS üzerinden yazılımsal, diğeri ise NF200 yongası (daha yüksek bant-genişliği ile) ile olmak üzere iki farklı yol ile sağlanıyor. Şimdiye kadar SLI teknolojisi için iki ve üç yollu konfigürasyon üzerinde duruluyordu. Ancak EVGA yeni anakartında, Nvidia NF200 yongasının çiftine yer vererek elde ettiği yüksek bant-genişliği ile 4 kartlı kurulumlara olanak tanıyabildiğini belirtiyor. 7 adet PCIe x16 slotu ile 4'lü SLI kurulumu için gerekli alt yapıyı sağladığı belirtilen yeni model ayrıca AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisine de destek sunuyor.

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7 adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart, 4 yollu SLI kurulumuna olanak tanıyor.

Geliştirme çalışmalarında K1NGP1N gibi hız aşırtma konusunda dünya rekorlarına sahip profesyonel kullanıcıların katkı sağladığı X58 Classified 4-Way SLI, satılmakta olan LGA1366 formundaki Core i7 9xx serisinin tamamıyla kullanılabiliyor. 10 fazlı dijital güç tasarımına sahip olan ve 1333KHz anahtarlama frekansını destekeyleyen anakart, 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3 1600MHz+ bellek kullanımına olanak tanıyor. Japon kapasitörlere ek olarak yüksek stabilite için düşük ESR/ESL değerlerine film kapasitörlerin de kullanıldığı anakart, özel olarak tasarlanmış standartlardan farklı bir baskılı devre kullanıyor. Standartlardan farklı diyoruz zira Full-ATX bir anakarttan daha uzun ayrıca E-ATX faktörü kadar geniş olan EVGA X58 Classified 4-Way SLI'ın form faktörü XL-ATX olarak tanımlanıyor. Yapıca farklı bir boyutta olmasından dolayı uyumluluk konusuna özellikle eğilen EVGA, X58 Classified 4-Way SLI için en az 9 geniş slotuna sahip ATX kasa gerektiğini belirtti.

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X58 Classified 4-Way SLI için kullanıcıların en az 9 genişleme slotu bulunan ATX kasa sahibi olmaları gerekiyor.

X58 + ICH10R yonga seti ile birlikte iki adet NF200 yongasına sahip olan anakart, özel olarak tasarlanan soğutucusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Yüksek hız aşırtma denemeleri için özelleştirilmiş detaylarla donatılan anakartın işlemci soketinde, standardın %300 üzerinde daha fazla altın kullanılarak sinyalizasyon başarımının arttırılması hedeflenmiş. Yine profesyonel kullanıcılar için entegre aydınlatmalı kart üstü güç, reset ve cmos butonlarına sahip olan X58 Classified 4-Way SLI ayrıca EVbot desteği de sunuyor ve bu sayede kullanıcılar EVGA tarafından geliştirilen ve P55 anakartlarla lanse edilmesi beklenen EVbot isimli hız aşırtma kumandası da kullanılabilecek. Diğer özellikleri arasında bir adet eSATA ve 9 adet SATA-II portu ile birlikte 8 kanal yüksek tanımlı ses, çift gigabit Ethernet ve Dummy OC isimli tek butonla hız aşırtma teknolojisi gibi detaylara sahip olan EVGA X58 Classified 4-Way SLI, yurt dışında ömür boyu garanti ile 449.99$ seviyesinden satışa sunuluyor.

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GeForce GTX 285 Classified üzerinde üç adet 6-pin PCIe güç girişi bulunuyor ve toplamda 640 Watt güç sağlanabiliyor.

X58 Classified 4-Way SLI modeliyle dikkatleri üzerine çeken EVGA, arkasına aldığı rüzgarla GeForce GTX 285 Classified isimli yeni ekran kartını da tanıttı. Özelleştirilmiş detaylara sahip olan ve standart saat hızlarıyla gelen (keyifli kısım hız aşırtmacılara bırakılmış) GeForce GTX 285 Classified, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor. 8 fazlı dijital güç tasarımına sahip olan ve voltaj okuma noktaları ile dikkat çeken ekran kartında tam üç adet 6-pin PCIe güç konnektörü bulunuyor ve bu sayede 640 Watt gibi oldukça yüksek bir güç elde edilebiliyor. X58 Classified 4-Way SLI ile kullanılmak üzere 4 yollu SLI desteği sunan ve "extreme" hız aşırtma denemeleri için X-Cool jumper teknolojisine sahip olan ekran kartı 1GB GDDR3 bellek ile geliyor. Grafik işlem birimi 648MHz'de, paralel işlemcileri 1476MHz'de ve bellekleri de 2484MHz'de çalışan ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu desteği ve 240x paralel işlem birimi gibi karakteristik GTX 285 özelliklerini de beraberinde getiriyor.

EVGA GeForce GTX 285 Classified, 380$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

http://www.evga.com/articles/00501/