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EVGA özel soğutuculu iki yeni GeForce 9600GT hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA özel soğutuculu iki yeni GeForce 9600GT hazırladı
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512MB GDDR3 bellekli model

Kendi hazırladığı ekran kartları için grafik işlem biriminin voltaj seviyesini düzenlemeye olanak tanıyan GPU Voltaj Tuner isimli yeni uygulamasını kullanıam sunan EVGA, fiyat odaklı rekabetin oldukça sert yaşandığı orta segment ekran kartı pazarı için GeForce 9600GT tabanlı iki yeni model hazırladı. Firmanın her iki yeni ekran kartı da özel soğutucuylarıyla dikkat çekiyor ve bu sayede Nvidia'nın referans tasarımından ayrılıyorlar.

EVGA'nın GeForce 9600GT tabanlı yeni modelleri arasındaki farkı soğutucu ve bellek kapasiteri belirlemekte. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 64x paralel işlem birimine ve 1.0ns erişim süreli 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartlarının grafik işlem birimleri 650MHz'de, paralel işlemcileri 1625MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de çalışıyor ayrıca her iki model de DirectX 10 ve SLI desteği sunuyor.

PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ayrıca PureVideo HD teknolojisiyle HD videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilen kartlar CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor. Çift DVI ve HDTV konnektörüne sahip olan kartların referans tasarıma kıyasla daha serin ve sessiz çalılştığı belirtilirken 512MB bellekli modelin 105$, 1GB bellekli modelinse 135$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.

EVGA özel soğutuculu iki yeni GeForce 9600GT hazırladı
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1GB GDDR3 bellekli model


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bulevent 10 yıl
valla benim için sessizlik ön planda bende var bir tane traktör gibi başım şişiyor
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UgurSuval 10 yıl
sıcaklıkları dısarı atmayan güzel sogutucu modelleri cıkmadıgı sürece gereksiz aslında...ama default 9600gt sogutucularına göre iyi gibi gözüküyor yinede
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murettep 10 yıl
özel soğutucu diyorsan zalmanlı malmanlı öküz gibi hem fanı hem ısı yaprağı falan olan şeyler koyarsın demi:::
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elensar 10 yıl
9600 ü sogutsan noluuur sogutmasan
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mo0rfin 10 yıl
512mb 105$ çok iyi gibi geldi bana.. fiyatı çok uygun.. :S
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tsk 10 yıl
Krizin meyveleri herhalde :)
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jay jay justified 10 yıl
Yurtdışı fiyatları tabi onlar. Burada artacaktır eminim. Yoksa orta sınıfta ATI ne iş yapar
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max975 10 yıl
fiyatı tabii ülkemizde çok uçuk olacaktır
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jay jay justified 10 yıl
Karizmatik bir alet. Soket haricinde komple siyah ve kapalı
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