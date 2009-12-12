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EVGA P55 çipsetli en ekonomik anakartını duyurdu: P55V

9 yıl
9,8b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA P55 çipsetli en ekonomik anakartını duyurdu: P55V
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Yüksek performanslı anakartlarıyla tanına EVGA, ürün gamının P55 çipsetli en ekonomik çözümünü duyurdu. Firmanın P55V olarak isimlendirdiği Micro-ATX formundaki yeni anakart, Siyah renkli baskılı devre tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. LGA1156 formunda hazırlanan Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7 800 serisi işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan yeni anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve çift kanal DDR3 (1333MHz+) bellek kullanımına olanak tanınıyor. ATi Crossfire X ve Nvidia SLI gibi çoklu ekran ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve 8x + 8x konfigürasyonda kullanım olanağı tanıyan P55V ayrıca iki adet PCIe x1 slotuyla birlikte geliyor.

Sadece bir tasarıma sahip olan EVGA P55V üzerinde katı kapasitörler yerine ağırlıklı olarak elektrolit kapasitörlere yer verildiğini görüyoruz. Diğer özellikleri arasında beş adet SATA-II konnektörü, bir adet eSATA, Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özelliklere yer verilen P55V, EVGA'nın güncel ürün gamı içerisinde hemen üzerindeki en ucuz çözüm olarak dikat çekiyor zira P55 çipsetli diğer modeller ile kıyaslandığında P55V'nin en az 50$ daha ucuz olduğunu görüyoruz. Daha düşük fiyatın bir sonucu olarak üst modellerde yer verilen pek çok hız aşırtma özelliğine sahip olmayan EVGA P55V, yurt dışında 120$ civarındaki etiket fiyatıyla son kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

EVGA P55 çipsetli en ekonomik anakartını duyurdu: P55V
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EVGA P55 çipsetli en ekonomik anakartını duyurdu: P55V
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dennjS 9 yıl
vur deyince öldürmüş buda işlemciyi besleyen komponentlere elektrolitik kondansator koymuş.
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Applejack 9 yıl
120$ hemde, oha.
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alito 9 yıl
birşey koymamışki bari üstüne bir bardak çay koyup servis yapalım
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winnerS 9 yıl
Çipsetteki soğutmadan da anlaşılacağı üzere çipset fazla ısınmıyor demekki, ozaman aynı çipsetteki diğer anakartlara neden o kadar abartılı soğutucu takarlar ki :)
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showstopper41 9 yıl
Giga P55 UD2 full katı kapasite ve TR fiyatı 115$+KDV. 99$ olsaydı intel P55 yerine tercih edilirdi.
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yc#1 9 yıl
SLI yapmayacaklar için gereksiz bir kart. Gigabyte P55M-UD2 DDR3 aynı fiyata daha mantıklı.
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sharapnell 9 yıl
allahıımmm bu ne çirkin bişey böle dünyanın kralı olsa sokmam sen pc me :):)
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mav1li 9 yıl
Pci slot yok. :(
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