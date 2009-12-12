EVGA P55 çipsetli en ekonomik anakartını duyurdu: P55V

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Yüksek performanslı anakartlarıyla tanına EVGA, ürün gamının P55 çipsetli en ekonomik çözümünü duyurdu. Firmanın P55V olarak isimlendirdiği Micro-ATX formundaki yeni anakart, Siyah renkli baskılı devre tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. LGA1156 formunda hazırlanan Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7 800 serisi işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan yeni anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve çift kanal DDR3 (1333MHz+) bellek kullanımına olanak tanınıyor. ATi Crossfire X ve Nvidia SLI gibi çoklu ekran ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve 8x + 8x konfigürasyonda kullanım olanağı tanıyan P55V ayrıca iki adet PCIe x1 slotuyla birlikte geliyor.

Sadece bir tasarıma sahip olan EVGA P55V üzerinde katı kapasitörler yerine ağırlıklı olarak elektrolit kapasitörlere yer verildiğini görüyoruz. Diğer özellikleri arasında beş adet SATA-II konnektörü, bir adet eSATA, Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özelliklere yer verilen P55V, EVGA'nın güncel ürün gamı içerisinde hemen üzerindeki en ucuz çözüm olarak dikat çekiyor zira P55 çipsetli diğer modeller ile kıyaslandığında P55V'nin en az 50$ daha ucuz olduğunu görüyoruz. Daha düşük fiyatın bir sonucu olarak üst modellerde yer verilen pek çok hız aşırtma özelliğine sahip olmayan EVGA P55V, yurt dışında 120$ civarındaki etiket fiyatıyla son kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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