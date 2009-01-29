EVGA su soğutmalı GeForce GTX 295 modeli üzerinde çalışıyor

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Nvidia'nın geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli için özel tasarım modeller yolda. Satılmakta olan, hava soğutmalı ve referans tasarımlı modellerin yanı sıra önümüzdeki ay içerisinde firmanın önde gelen iş ortakları su soğutmalı GeForce GTX 295 modellerini de duyurmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre haberini verdiğimiz ZOTAC'ın yanı sıra EVGA da yeni bir GTZ 295 modeli üzerinde çalışıyor.

EVGA'nın çalışmaları devam eden yeni modeli baskılı devreler arasına konumlandırılan özel bir su soğutma bloğuna sahip olacak. Mevcut GTX 295 modellerine kıyasla daha sessiz çalışması beklenen kartın hız aşırtmalı olarak gelmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor. EVGA'nın muhtemelen Black Pearl serisi altında duyuracağı su soğutmalı GTX 295'in Şubat sonunda veya Mart ayında yapılacak CeBIT fuarında tanıtılması bekleniyor.