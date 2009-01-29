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EVGA su soğutmalı GeForce GTX 295 modeli üzerinde çalışıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA su soğutmalı GeForce GTX 295 modeli üzerinde çalışıyor
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Nvidia'nın geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli için özel tasarım modeller yolda. Satılmakta olan, hava soğutmalı ve referans tasarımlı modellerin yanı sıra önümüzdeki ay içerisinde firmanın önde gelen iş ortakları su soğutmalı GeForce GTX 295 modellerini de duyurmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre haberini verdiğimiz ZOTAC'ın yanı sıra EVGA da yeni bir GTZ 295 modeli üzerinde çalışıyor.

EVGA'nın çalışmaları devam eden yeni modeli baskılı devreler arasına konumlandırılan özel bir su soğutma bloğuna sahip olacak. Mevcut GTX 295 modellerine kıyasla daha sessiz çalışması beklenen kartın hız aşırtmalı olarak gelmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor. EVGA'nın muhtemelen Black Pearl serisi altında duyuracağı su soğutmalı GTX 295'in Şubat sonunda veya Mart ayında yapılacak CeBIT fuarında tanıtılması bekleniyor.


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gordon01 10 yıl
yurtdışı fiyatı 600$ dan aşağı olmaz herhalde :) Ülkemize geleceğini sanmıyorum bu şartlarda
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max975 10 yıl
bunları alanlar herhalde evladiyelik olur
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` quaD. 10 yıl
Fiyatını Düşünemiyorum..
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