Yok böyle bir hız! Çin, dünyanın en hızlı internetini tanıttı

Tam Boyutta Gör Çin, sektör tahminlerini iki yıl gibi şaşırtıcı bir süre aşarak dünyanın ilk yeni nesil internet hizmetini başlattı. Büyük şehirleri birbirine bağlayan kritik bir veri otoyolu olan bu yeni omurga ağı ABD'deki en yakın rakibinden üç kat daha hızlı durumda. Üstelik bu hız, mevcut ana internet hatlarının çoğundan on kat daha hızlı bir yapıya sahip.

Çin, saniyede 1.2 terabit bağlantı hızına ulaştı

3.000 kilometreden fazla bir alana yayılan ağ, kapsamlı bir fiber optik kablolama sistemi aracılığıyla Pekin, Wuhan ve Guangzhou'yu saniyede 1.2 terabit (1.200 gigabit) bağlantı hızıyla birbirine bağlıyor. Temmuz ayında aktif hale getirilen ağ, güvenilir bir şekilde çalışıp tüm operasyonel testleri geçtikten sonra bu haftanın başında resmi olarak hizmete açıldı. Tsinghua Üniversitesi, China Mobile, Huawei Technologies ve Cernet Corporation arasındaki işbirliğiyle elde edilen bu başarı, saniyede 1 terabit ultra yüksek hızlı ağların 2025 yılına kadar ortaya çıkmayacağı yönündeki uzman tahminlerini alt üst etti.

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Dünyadaki internet omurga ağlarının çoğu saniyede sadece 100 gigabit hızında çalışıyor. ABD bile saniyede 400 gigabit hızındaki beşinci nesil Internet2'ye geçişi daha yeni tamamladı. Pekin-Wuhan-Guangzhou bağlantısı, 10 yıldır üzerinde çalışılan ve ulusal Çin Eğitim ve Araştırma Ağı'nın (Cernet) en son versiyonu olan Geleceğin İnternet Teknolojisi Altyapısı'nın (FITI) önemli bir parçasını oluşturuyor.

1 saniyede 150 yüksek çözünürlüklü film aktarımı

Huawei Technologies Başkan Yardımcısı Wang Lei, pazartesi günü Tsinghua Üniversitesi'nde düzenlenen basın toplantısında ağın "150 yüksek çözünürlüklü filme eşdeğer veriyi sadece bir saniyede aktarabildiğini" söyledi. Tsinghua Üniversitesi'nden Xu Mingwei yeni internet omurgasını, aynı miktarda veriyi taşımak için kullanılan 10 normal hattın yerini alan süper hızlı bir tren yoluna benzetti. Bu analoji, yeni sistemin verimliliğinin ve maliyet etkinliğinin altını çiziyor ve önemli ölçüde daha yüksek bir veri yükünü idare ederken yönetilmesini kolaylaştırıyor.

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