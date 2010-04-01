EVGA, su soğutmalı GeForce GTX 470 ve 480'nin sıcaklık değerlerini açıkladı

EVGA geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile su soğutmalı GeForce GTX 470 Hydro Copper ve GeForce GTX 480 Hydro Copper modellerini tanıtmıştı. Firma şimdi de kullandığı su soğutma bloğunun termal performansı hakkında bazı bilgileri açığa çıkardı. Elimize ulaşan bilgilere göre referans tasarımda GPU sıcaklığı 83 dereceye kadar çıkabilen GeForce GTX 470'in, EVGA tarafından hazırlanan su soğutmalı Hydro Copper versiyonu 38 derecede, benzer şekilde referans tasarımda 95 derceye kadar çıkabilen GeForce GTX 480'in Hydro Copper versiyonu da 49 derecede tutulabiliyor.
Swiftec ile iş birliği sonucunda hazırlanan su soğutma bloğu ile termal anlamda ciddi bir kazanım sağladığını belirten EVGA, daha serin çalışan kartların aynı zamanda hız aşırtmalı olarak geldiğini de özellikle vurguluyor. GF100 GPU'sundan güç alan ekran kartlarından GeForce GTX 470 Hydro Copper FTW 650MHz GPU, 1300MHz paralel işlemci ve 3402MHz bellek, GeForce GTX 480 Hydro Copper FTW ise 750MHz GPU, 1500MHz paralel işlemci ve 3800MHz hızlarında çalışıyor. Modeline göre 500$ ve 650$ seviyesinden satışa sunulacak kartların önümüzdeki günlerde raflarda yer alması bekleniyor.
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ati ye devam inşaallah ati de bunu görür o/c li ve bloklu yeni modeller çıkarır mesala 1200 işlemci 5500 bellek hızı :)
Tek soruun 550$ ve 650$ diye geçen fiyatlar. Bu kartlar TR ye gelse bile 850$ GTX470'e, 1.000$ da GTX480 e isterler. :(
Bu ifade biraz garip geldi bana, daha 2 gün önce test etmediniz mi siz bu kartı? Hala "Elimize ulaşan bilgilere göre" demektense, test ettiğimiz değerlere göre demek daha doğru olmaz mı? Testlerinizde yük altında, %50 fan hızıyla kartın 92 dereceyi gördüğü belirtilmiş. Bahsi geçen 83 derecede heralde %60 fan hızıyla filan elde edilebiliyor.
Testinizde gürültü değerleri yer alıyor muydu bilmiyorum ama benim kartım %30-32 fan hızında sabit çalışıyor ve bunun üzerine çıktığım fan hızlarında da ses rahatsız edici boyutlara ulaşıyor.
Ferminin referans soğutmalarında kullanılan fanın sesi nasıldır? Anlaşılan bu kartı adam gibi kullanabilmek için fan hızını referans tasarımlarda en az %50de tutmak gerekiyor, hız aşırtma yapıldığında ise bu rakam minimum %80'e çıkıyor! (DH testine göre konuşuyorum. %28 O.C. ile fan hızı %80 altındayken sistem stabil değil denmiş.)
Siz kartı kullanmış, test etmiş biri olarak kartın fan sesini bu hızlarda nasıl buluyorsunuz?
Bu arada kimse oyun oynarken fan sesi kimseyi rahatsız etmez demesim, kendi kartım adına konuşuyorum %80 fan hızında bırakın oyun oynarken rahatsız edip etmemesini, yanınızda bando çalsa o fanın sesi yine kulağınızı tırmalar.
evet GTX4xx serisi şimdi adam oldu. Verceksin GPU ya çoşkuyu. +0,1V GPU ya, +0,1V ramlere. Ben buna Fermi derim işte.