EVGA, su soğutmalı GeForce GTX 470 ve 480'nin sıcaklık değerlerini açıkladı

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EVGA geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile su soğutmalı GeForce GTX 470 Hydro Copper ve GeForce GTX 480 Hydro Copper modellerini tanıtmıştı. Firma şimdi de kullandığı su soğutma bloğunun termal performansı hakkında bazı bilgileri açığa çıkardı. Elimize ulaşan bilgilere göre referans tasarımda GPU sıcaklığı 83 dereceye kadar çıkabilen GeForce GTX 470'in, EVGA tarafından hazırlanan su soğutmalı Hydro Copper versiyonu 38 derecede, benzer şekilde referans tasarımda 95 derceye kadar çıkabilen GeForce GTX 480'in Hydro Copper versiyonu da 49 derecede tutulabiliyor.

Swiftec ile iş birliği sonucunda hazırlanan su soğutma bloğu ile termal anlamda ciddi bir kazanım sağladığını belirten EVGA, daha serin çalışan kartların aynı zamanda hız aşırtmalı olarak geldiğini de özellikle vurguluyor. GF100 GPU'sundan güç alan ekran kartlarından GeForce GTX 470 Hydro Copper FTW 650MHz GPU, 1300MHz paralel işlemci ve 3402MHz bellek, GeForce GTX 480 Hydro Copper FTW ise 750MHz GPU, 1500MHz paralel işlemci ve 3800MHz hızlarında çalışıyor. Modeline göre 500$ ve 650$ seviyesinden satışa sunulacak kartların önümüzdeki günlerde raflarda yer alması bekleniyor.

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