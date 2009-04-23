EVGA, X58 SLI anakartı için su soğutma bloğu hazırladı

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Ömür boyu garanti ve 7/24 teknik servis desteği ile satışa sunduğu yüksek performanslı ekran kartlarıyla Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri olmayı başaran, EVGA ürün gamını farklı çözümlerle genişletmeye devam ediyor. Ekran kartlarından sonra anakart pazarına giren ve en sonra X58 Classified isimli, NF200 yongasını taşıyan X58 anakartını pazara sunarak dikkatleri üzerine çeken EVGA, hız aşırtma ve yüksek performans tutkunlarına yönelik çözümler hazırlamaya devam ediyor. Bu konuda hem K1NGP1N hem de bir süre öncesine kadar Foxconn'un Quantum Force programına teknik danışmanlık yapan Shamino rumuzlu Peter Tan ile çalışan firma, X58 SLI anakartı için hazırladığı su soğutma bloğunu duyurdu.

EVGA'nın daha önce duyurduğu bazı diğer su soğutma bloklarından oluşan Hydro Copper serisi dahilinde hazırlanan ve Bakır tabanlı yeni blok belirttiğimiz gibi X58 SLI anakartında kullanılabiliyor. Hem kuzey köprüsü (X58) hem de güney köprüsünü (ICH10R) kapsayan blok özel tasarım su soğutma bloğunun 1/2" ve 3/8" konnektörlerine sahip olduğu ve kutu içeriğine termal pasta olarak Artic Silver Ceramique'in dahil edildiği belirtiliyor. EVGA'nın X58 Hydro Copper isimli yeni su soğutma bloğu, yaklaşık 130$'lık fiyatla satışa sunuldu.

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