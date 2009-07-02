EVGA'dan yüksek performans odaklı microATX anakart; X58 SLI Micro

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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla elde ettiği başarıdan sonra anakart dünyasına da adım atan ve arka arkaya duyurduğu yeni modeller ile bir anda dikkatleri üzerine çeken EVGA, bir dönemin efsanevi anakart üreticisi EPoX'dan gelen mühendislerinin çalışmaları ve ünlü hız aşırtmacı Peter "Shamino" Tan'ın katkılarya iddialı modeller hazırlamaya devam ediyor.

Firmanın resmi duyurusunu yaptığı yeni anakartı, X58 yonga setini temel alan ve microATX form faktörüyle öne çıkan X58 SLI Micro oldu. Core i7 işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlanan anakart, LGA1366 formundaki tüm işlemcilere destek veriyor ve 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3-1600MHz+ bellek kullanımına olanak tanıyor.

Pasif soğutucusu, baskılı devre tasarımı ve katı kapasitörleriyle öne çıkan anakart sahip olduğu çift PCIe x16 slotu üzerinden hem SLI hem de Crossfire X teknolojisine destek veriyor. PCIe x16 slotlarına ek olarak diğer donanımlar için bir adet PCIe x1 ve bir adet te PCI slotu ile donatılan anakart, diğer özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

X58 + ICH10R yonga setinden güç alan anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüne sahip anakart ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet gibi özelliklerle geliyor. Hız aşırtmacılar için EZ Voltage noktası ve E-LEET ince ayar yazılımıyla gelen anakart performans odaklı HTPC'leri gözüne kestirmiş durumda.

EVGA, X58 yonga setli yeni microATX anakart modeli olan X58 SLI Micro'yu 200$ seviyesinden kullanıma sunmayı planlıyor.

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