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EVGA'dan yüksek performans odaklı microATX anakart; X58 SLI Micro

9 yıl
12,6b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'dan yüksek performans odaklı microATX anakart; X58 SLI Micro
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla elde ettiği başarıdan sonra anakart dünyasına da adım atan ve arka arkaya duyurduğu yeni modeller ile bir anda dikkatleri üzerine çeken EVGA, bir dönemin efsanevi anakart üreticisi EPoX'dan gelen mühendislerinin çalışmaları ve ünlü hız aşırtmacı Peter "Shamino" Tan'ın katkılarya iddialı modeller hazırlamaya devam ediyor.

Firmanın resmi duyurusunu yaptığı yeni anakartı, X58 yonga setini temel alan ve microATX form faktörüyle öne çıkan X58 SLI Micro oldu. Core i7 işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlanan anakart, LGA1366 formundaki tüm işlemcilere destek veriyor ve 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3-1600MHz+ bellek kullanımına olanak tanıyor.

Pasif soğutucusu, baskılı devre tasarımı ve katı kapasitörleriyle öne çıkan anakart sahip olduğu çift PCIe x16 slotu üzerinden hem SLI hem de Crossfire X teknolojisine destek veriyor. PCIe x16 slotlarına ek olarak diğer donanımlar için bir adet PCIe x1 ve bir adet te PCI slotu ile donatılan anakart, diğer özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

X58 + ICH10R yonga setinden güç alan anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüne sahip anakart ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet gibi özelliklerle geliyor. Hız aşırtmacılar için EZ Voltage noktası ve E-LEET ince ayar yazılımıyla gelen anakart performans odaklı HTPC'leri gözüne kestirmiş durumda.

EVGA, X58 yonga setli yeni microATX anakart modeli olan X58 SLI Micro'yu 200$ seviyesinden kullanıma sunmayı planlıyor.

EVGA'dan yüksek performans odaklı microATX anakart; X58 SLI Micro
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RossA 9 yıl
Fiyati ytl bazında ne?
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Python 9 yıl

Orjinalden alıntı: RossA

Fiyati ytl bazında ne?



200 dolardan cıkacagını sözetmişler bizim ülkemize giriş yapıcak 220 dolardan desek sonra yüzde 18 kdv var 260 dolar yaptı kdv dahil 1,54 tl ile çarparsak 400,4 TL yapıyor
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kafkef_8 9 yıl
turk_şad
o teknofiyatın elinde kalmıştır o fiyata ondan öledir :)
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TURK-ŞAD 9 yıl
Teknofiyaat arama motoru zaten en ucuz hangi markette satılıyo onu gösteriyo...



hızlıal.com da satılıyo o fiyata EVGA nın fiyatları çok uçuk hem VGA hem anakart olarak......
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OverClocK1ng 9 yıl
@kaleci07
Dijital Kapasitör değil. Digital PWM. Ama tamamen haklısın. Zira böyle yüksek performanslı ve duygusallığı yüksek anakartta niye Digital PWM kullanmıyorlar anlamıyorum. Dediğin gibi DFI da 2-3 senedir var...
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Vipracing 9 yıl
Şu Evganın Türkiyede neden doğru dürüst bir distribitörü olmaz anlamıyorum?Tamam 1000 tane kart vb getirmeleri gerekmez ama görece uygun fiyatlı ürünleride var hiç satılmıyacak tipte ürünlerde değiller.
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s3k0 9 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

@kaleci07
Dijital Kapasitör değil. Digital PWM. Ama tamamen haklısın. Zira böyle yüksek performanslı ve duygusallığı yüksek anakartta niye Digital PWM kullanmıyorlar anlamıyorum. Dediğin gibi DFI da 2-3 senedir var...


o digital pwmler çok bozuluyor + bozuk olmasa bile cızz diye ses cıkartıyor hep rma giden anakartları tamir etmek daha kolay digital pwm olan karta göre
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Python 9 yıl
fıstık gibi anakart tabiri caizze ama fiyatı için pek iyi şey söleyemiyecegim zira eksiklikleri var fiyatı 140 160 dolar seviyesinde olabilirse çok iyi olur
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xfelix 9 yıl
amd işlemçiyle çalışsa iyi olurdu bide amd çipset olmalıydı farklı çipsetler pc çakışma yapıyo
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yonex78 9 yıl
alınası bir kart degil 140 dolar seviyesinde am3 ler varken
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
harika bi anakart olmuş
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yc#1 9 yıl
e-SATA ve Firewire desteği de olmalıydı.
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TELESCOPE 9 yıl

Orjinalden alıntı: yc#1

e-SATA ve Firewire desteği de olmalıydı.



katılıyorum
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ExclusivePack 9 yıl
walla onu bunu bilmem intel herzaman heryerde yani
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punchpranha 9 yıl
ah keşke amd uyumlu anakart olsaydı birde fiyatı max. 80$ olsaydı düşünmeden alırdım ama hep intel hep intel hep satış tuzakları bıktırdılar ya
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Like a Sir 9 yıl
yüksek performanslı diolar bi digital kapasitör koyamıyolar anlamıyorum ben bunları... dfı 2 senedir kullanıyo bunlarda daha tık yok
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