EVGA'nın 55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 260 Superclocked modeli göründü

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın bir süredir merakla beklenen 55nm GT200b GPU'lu yeni ekran kartları görünmeye başladı. Inno3D'nin haberini verdiğimiz 55nm GeForce GTX 260 modelinden sonra Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA'nın yeni modeli de gün ışığına çıktı. XFX'in ATi tabanlı ekran kartları hazırlayacağını açıklamasıyla birlikte Nvidia'nın "ayrıcalıklı" partnerler listesindeki pozisyonu daha da güçlenen EVGA'nın yeni modeli soğutucu tasarımlarıyla da Nvidia'nın referans tasarım GTX 260 modelinden ayrılıyor.

EVGA'nın 55nm GT200b grafik işlemcisini kullanan yeni ekran kartı 216x paralel işlem birimiyle donatılmış. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 898MB GDDR3 belleğe sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 626MHz'de, paralel işlem birimleri 1350MHz'de ve bellekleri ise 2106MHz'de görev yapıyor. Saat hızlarında da anlaşılabileceği üzere fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen yeni model, çift slot tasarıma sahip. DirectX 10 ve 3 yollu SLI desteği de sunan ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip EVGA'nın yeni modeli PhysX ve CUDA teknolojileiryle de uyumlu olan EVGA'nın 55nm GT200 GPU'lu ve 216x paralel işlemcili GeForce GTX 260 Superclocked modeli yurt dışı fiyat listelerine yaklaşık 295$ seviyesinden giriş yapmaya başladı.