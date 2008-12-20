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EVGA'nın 55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 260 Superclocked modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,3b
1
25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın 55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 260 Superclocked modeli göründü
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Nvidia'nın bir süredir merakla beklenen 55nm GT200b GPU'lu yeni ekran kartları görünmeye başladı. Inno3D'nin haberini verdiğimiz 55nm GeForce GTX 260 modelinden sonra Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA'nın yeni modeli de gün ışığına çıktı. XFX'in ATi tabanlı ekran kartları hazırlayacağını açıklamasıyla birlikte Nvidia'nın "ayrıcalıklı" partnerler listesindeki pozisyonu daha da güçlenen EVGA'nın yeni modeli soğutucu tasarımlarıyla da Nvidia'nın referans tasarım GTX 260 modelinden ayrılıyor.

EVGA'nın 55nm GT200b grafik işlemcisini kullanan yeni ekran kartı 216x paralel işlem birimiyle donatılmış. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 898MB GDDR3 belleğe sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 626MHz'de, paralel işlem birimleri 1350MHz'de ve bellekleri ise 2106MHz'de görev yapıyor. Saat hızlarında da anlaşılabileceği üzere fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen yeni model, çift slot tasarıma sahip. DirectX 10 ve 3 yollu SLI desteği de sunan ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip EVGA'nın yeni modeli PhysX ve CUDA teknolojileiryle de uyumlu olan EVGA'nın 55nm GT200 GPU'lu ve 216x paralel işlemcili GeForce GTX 260 Superclocked modeli yurt dışı fiyat listelerine yaklaşık 295$ seviyesinden giriş yapmaya başladı.


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St Batuhan 10 yıl
Çok güzelllllllllllllllllllllll :D ama fiyat fazla :(
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kursatkaynak 10 yıl
bende haberdekı kartın 65nm lıgı var bugun geldı daha evgadan sasmam bundan sonra.
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deamon147 10 yıl
insaflı olun biraz bee hem hd4870 performans bakımıından içine etsin onunda fiyatı yaklaşık 300 dolar sorada bu kart için pahalı deyin her kuruşuna değer ati çöplüğünden iidir
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R-34 10 yıl

Orjinalden alıntı: deamon147

insaflı olun biraz bee hem hd4870 performans bakımıından içine etsin onunda fiyatı yaklaşık 300 dolar sorada bu kart için pahalı deyin her kuruşuna değer ati çöplüğünden iidir






Fanboy
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TiesTorN 10 yıl

Orjinalden alıntı: deamon147

insaflı olun biraz bee hem hd4870 performans bakımıından içine etsin onunda fiyatı yaklaşık 300 dolar sorada bu kart için pahalı deyin her kuruşuna değer ati çöplüğünden iidir

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BroK€NSaf€ty 10 yıl

Orjinalden alıntı: deamon147

insaflı olun biraz bee hem hd4870 performans bakımıından içine etsin onunda fiyatı yaklaşık 300 dolar sorada bu kart için pahalı deyin her kuruşuna değer ati çöplüğünden iidir

Sen insanfalı olsanda nvidia insanflı olmaz alır donuna kadar biz parayı yerdenmi topluyoz usta bırak insafı filan....
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
fiyat düşmesi gerekirken neden yükseliyor anlamadım boşunamı yaptılar 55nm
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coupant 10 yıl
ilk parti mallar 55 nm'ye geçiş bedelini fiyatlarında gösteren mallar olacak anlaşılan. ya da mevcut stoklar erisin diye pahalı sürülüyor piyasaya. zaten 55 nm'ye geçmeden amp2'lerin falan piyasaya sürülmesi başlı başına bir hataydı. o hatadan dolayı fiyatlar düşeceği yerde yükseliyor.

nvidia'ya binlerce kez
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Çok şekil kart olmuş :)
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Fettah34 10 yıl
E hani 55nm ile daha ucuz olacaktı GTX260 lar?

65nm lik EVGA GTX260 SC edition fiyatlarından bir kaç örnek;

260,49$: buynow.com/...
273,22$: eworldsale.com/...
259,99$: newegg.com/...


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TangoEchoKilo 10 yıl
Bence fiyatı gayet uygun EVGA gibi bir markanın bu fiyata olması gayet iyi verdiği hizmetleri unutmamak gerekir...
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