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EVGA'nın NF200 yongalı X58 anakartı göründü

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın NF200 yongalı X58 anakartı göründü
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MSI'ın Eclipse Plus modelinden sonra NF200 yongalı anakartı gün ışığına çıkan üreticilerden bir diğeri de EVGA oldu. Bir süre öncesine kadar Nvidia yonga setli ve referans tasarımlı anakartlar hazırlayan firma son dönemde yenilikçi modelleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Tabii firmanın bu kadr hızlı bir gelişim göstermesinin arkasındaki nedenlerden biri Peter "Shamino" Tan olabilir.

Foxconn'un Quantom Force programına teknik danışmanlık yapan Shamino ile daha da güçlendiği belirtilen EVGA'nın X58 Classified isimli yeni anakartı göründü. Tasarımı ve soğutucusu ile dikkat çeken anakart X58 yonga setli diğer pek çok anakarttan farklı olarak SLI desteği için NF200 yongası kullanıyor ve bu sayede bant genişliği sınırlaması olmaksızın çoklu ekran kartı kurulum yapılabiliyor.

Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanan anakart LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler ile kullanılabilen anakart 6 adet DIMM slotuyla donatılmış durumda. 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan EVGA Classified, Kuzey köprüsü için kullanılan soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarıyor. 4 adet PCIe x16 slotuna sagip olan anakart üzerinde ayrıca bir adet PCI slotu yer alıyor.

Katı kapasitörler ile donatılan ve farklı RAID konfigürasyonlarına destek veren çok sayıda SATA portunu üzerinde bulunduran anakart profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına da sahip. 10 fazlı dijital güç tasarımı ve iki adet 8-pin işlemci güç konnektörüyle gelen EVGA Classified, 8 kanal HD ses ve çift Gigabit ethernet özelliklerine de sahip.

EVGA'nın tasarım ve detaylarıyla dikkat çeken NF200 yongalı yeni X58 anakartı için henüz kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat bilgisi bulunmuyor.

EVGA'nın NF200 yongalı X58 anakartı göründü
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Güney köprüsünün hemen üzerine konumlandırılan NF200 yongası dikkatlerden kaçmıyor


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StreamRolleR 10 yıl
köprü soğutucusu ilginç :D
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SnRkRkMn 10 yıl
Resident güldürme beni şakacı seni:D:D
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Resident 10 yıl
E-mu 1212M ve RME Hdsp 9632 . Bunları bu anakartta nereye sokacağım?
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
hala çok ucuza çok performanslı sistemler kurabilirsiniz bence abartmayın bunlar zaten uçuk kaçık kullanıcılar için üretiyolar. bakkal hüseyin için değil
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Resident 10 yıl
2 pci olmadığı için bedava verseler kullanamam
2 pci ses kartım var yüzlerce doalr vermişim vaz mı geçeceğim .
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kuruwa 10 yıl
x58 gerçekten cok ısınmakta
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yenerbalcı 10 yıl
kart 1000 -1250 ytl
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