EVGA'nın NF200 yongalı X58 anakartı göründü

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MSI'ın Eclipse Plus modelinden sonra NF200 yongalı anakartı gün ışığına çıkan üreticilerden bir diğeri de EVGA oldu. Bir süre öncesine kadar Nvidia yonga setli ve referans tasarımlı anakartlar hazırlayan firma son dönemde yenilikçi modelleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Tabii firmanın bu kadr hızlı bir gelişim göstermesinin arkasındaki nedenlerden biri Peter "Shamino" Tan olabilir.

Foxconn'un Quantom Force programına teknik danışmanlık yapan Shamino ile daha da güçlendiği belirtilen EVGA'nın X58 Classified isimli yeni anakartı göründü. Tasarımı ve soğutucusu ile dikkat çeken anakart X58 yonga setli diğer pek çok anakarttan farklı olarak SLI desteği için NF200 yongası kullanıyor ve bu sayede bant genişliği sınırlaması olmaksızın çoklu ekran kartı kurulum yapılabiliyor.

Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanan anakart LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler ile kullanılabilen anakart 6 adet DIMM slotuyla donatılmış durumda. 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan EVGA Classified, Kuzey köprüsü için kullanılan soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarıyor. 4 adet PCIe x16 slotuna sagip olan anakart üzerinde ayrıca bir adet PCI slotu yer alıyor.

Katı kapasitörler ile donatılan ve farklı RAID konfigürasyonlarına destek veren çok sayıda SATA portunu üzerinde bulunduran anakart profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına da sahip. 10 fazlı dijital güç tasarımı ve iki adet 8-pin işlemci güç konnektörüyle gelen EVGA Classified, 8 kanal HD ses ve çift Gigabit ethernet özelliklerine de sahip.

EVGA'nın tasarım ve detaylarıyla dikkat çeken NF200 yongalı yeni X58 anakartı için henüz kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat bilgisi bulunmuyor.

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Güney köprüsünün hemen üzerine konumlandırılan NF200 yongası dikkatlerden kaçmıyor