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EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 285 modeli 569 Avro'luk fiyatla geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,6b
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25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 285 modeli 569 Avro'luk fiyatla geliyor
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve son dönemde X58 yonga setli anakartlarıyla gündeme gelen EVGA, ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan su soğutmalı GeForce GTX 285 modelini kullanıma sundu. Tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı sloganıyla lanse edilen GeForce GTX 285 temelli yeni model, sahip olduğu özel su soğutma bloğu ve ciddi derecede arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

EVGA'nın GeForce GTX 285 HydroCopper olarak isimlendirdiği su soğutmalı yeni ekran kartında 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su kullanılıyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının sahip olduğu özel su soğutma çözümü sayesinde standart modele kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Belirttiğimiz gibi arttırılmış saat hızlarına sahip olan yani fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen yeni modelin grafik işlemcisi 720MHz'de, paralel işlem birimleri 1620MHz'de ve bellekleri de 2770MHz'de görev yapıyor. 0.8ns'lik bellek yongalgarının kullanıldığı ekran kartının çift ve üç kartlı SLI kurulumlarına olanak tanıdığı belirtilirken, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek sunduğunun altı özellikle çizilmekte.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartında çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer veriliyor. Özellikle 2.77GHz'e çıkartılan bellek saat hızlarıyla dikkat çeken kart, segmentinin en hızlılarından birisi olduğu kadar ayrıca en pahalı temsilcilerinden de biri olacak gibi görünüyor zira gelen bilgilere göre kartın tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 569 Avro.


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drkayzer 10 yıl
sudan ucuz hatta verdiğini saymazsan bedava
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whatisnfc 10 yıl
Bu paraya orta ayar bir oyun pc si toplasak daha iyi olmazmı ..
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SHARINGAN 10 yıl
X Files isimli üyeden alıntı
2 x EVGA Su soğutmalı GeForce GTX 285 = Doğan Görünümlü Şahin








harbi buna bukadar para verenin aklından şüphe ederim
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00x men00 10 yıl
adam onu alacağına 295 alır daha artık krizden dolayı herhalde onlarda sıyırdı
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justbejust 10 yıl
o kadar ucuza gelmez buraya, 700 euro'yu bulur:)
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X Files 10 yıl
2 x EVGA Su soğutmalı GeForce GTX 285 = Doğan Görünümlü Şahin
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alito 10 yıl
569 euromuuuu!! bullshit hacı git 4870x2 al daha iyi.
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artiery 10 yıl
HoLY.oNE 25.02.2009 Saat: 00:15
Ohaaa exa.com.tr/... exada gtx280 var MSI su sogutma 484,00 USD +KDV 55NM VE SAAT HIZLARININ fazla olması bu kadar fiyatla satılmazsına mı neden oluyor..Bide euro.. Standart sogutuculu olanlar 320dolar dan satılıo neweggde yuh be
arkadaşım bi kere fiyat kıyasladığın kartlar farklı gtx280 değil bu kart gtx 285 ha ama genede çok pahalı olmuş o ayrı mesele sıvı soğutma olmayan modelini T.C. de 530-540 dolar gibi temin etmek mümkün 740 dolara geliyo ki bu hali o da yurtdışı fiyatı gerçekten pahalı 625 dolar gibi bi fiyata T.C de olsaydı çok güzel satardı ama ....
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CaReTTa_99 10 yıl
EVGA çok gittin geri gelll...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
çok ucuzmuş
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**Stolas** 10 yıl
çok pahalı karta veridğin paranın yarısını bloğa veriosun ayrı almaya kalksan dahada pahalı blokları evga herzaman zaten piyasanın en pahalı ürünlerini çıkartıyo şaşırmamak lazım
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HoLY.oNE 10 yıl
Ohaaa

exa.com.tr/...

exada gtx280 var MSI su sogutma 484,00 USD +KDV

55NM VE SAAT HIZLARININ fazla olması bu kadar fiyatla satılmazsına mı neden oluyor..Bide euro..

Standart sogutuculu olanlar 320dolar dan satılıo neweggde yuh be
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