EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 285 modeli 569 Avro'luk fiyatla geliyor

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve son dönemde X58 yonga setli anakartlarıyla gündeme gelen EVGA, ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan su soğutmalı GeForce GTX 285 modelini kullanıma sundu. Tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı sloganıyla lanse edilen GeForce GTX 285 temelli yeni model, sahip olduğu özel su soğutma bloğu ve ciddi derecede arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

EVGA'nın GeForce GTX 285 HydroCopper olarak isimlendirdiği su soğutmalı yeni ekran kartında 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su kullanılıyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının sahip olduğu özel su soğutma çözümü sayesinde standart modele kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtiliyor.

Belirttiğimiz gibi arttırılmış saat hızlarına sahip olan yani fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen yeni modelin grafik işlemcisi 720MHz'de, paralel işlem birimleri 1620MHz'de ve bellekleri de 2770MHz'de görev yapıyor. 0.8ns'lik bellek yongalgarının kullanıldığı ekran kartının çift ve üç kartlı SLI kurulumlarına olanak tanıdığı belirtilirken, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek sunduğunun altı özellikle çizilmekte.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartında çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer veriliyor. Özellikle 2.77GHz'e çıkartılan bellek saat hızlarıyla dikkat çeken kart, segmentinin en hızlılarından birisi olduğu kadar ayrıca en pahalı temsilcilerinden de biri olacak gibi görünüyor zira gelen bilgilere göre kartın tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 569 Avro.