"EVGA'nın yeni anakartı X58 Classified 450 Avro'luk fiyatla geliyor."

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EVGA'nın anakart dünyasındaki yükselme girişimleri yeni modeller ile devam edecek gibi görünüyor. Pazara ilk defa Nvidia'nın referans tasarım anakartlarıyla giriş yapan daha sonra FTW serisi kısmi özelleştirmelere sahip anakartlarını hazırlayan firma, Intel'in X58 yonga setini temel alan anakartını pazara sunarak bu konudaki iddiasını ortaya koymuştu. Hazırlıkları devam edenX58 Classified ise firmanın sürprizi olacak.

EVGA'nın daha önce Foxconn Quantum Force programına danışmanlık yapan Peter "Shamino" Tan ile ortak çalışmasının bir sonucu olan X58 Classidied'ın kullanıma sunulacağı tarih ve olası fiyat bilgisiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. 10 fazlı dijital güç tasarımına sahip olan ayrıca daha yüksek çoklu ekran kartı performansı için NF200 yongasını kullanan ve 2x 8-pin CPU konnektörüyle donatılan kart detaylarıyla merak uyandırıyor.

Özel soğutucu tasarımıyla öne çıkan ve dört adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart ile 16x+16x+16x konfigürasyonunda Triple SLI sistem kurabilmek te mümkün. Yüksek performans segmentinde özellikle hız aşırtmacılar ve "sıkı" oyuncular için hazırlandığı belirtilen anakartın, Şubat sonu veya Mart başında (CeBIT '09 ile birlikte olabilir) Amerika için 450$, Avrupa içinse 450 Avro'luk satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulacak.