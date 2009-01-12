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EVGA'nın yeni anakartı X58 Classified 450 Avro'luk fiyatla geliyor

10 yıl
17,7b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın yeni anakartı X58 Classified 450 Avro'luk fiyatla geliyor
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EVGA'nın anakart dünyasındaki yükselme girişimleri yeni modeller ile devam edecek gibi görünüyor. Pazara ilk defa Nvidia'nın referans tasarım anakartlarıyla giriş yapan daha sonra FTW serisi kısmi özelleştirmelere sahip anakartlarını hazırlayan firma, Intel'in X58 yonga setini temel alan anakartını pazara sunarak bu konudaki iddiasını ortaya koymuştu. Hazırlıkları devam edenX58 Classified ise firmanın sürprizi olacak.

EVGA'nın daha önce Foxconn Quantum Force programına danışmanlık yapan Peter "Shamino" Tan ile ortak çalışmasının bir sonucu olan X58 Classidied'ın kullanıma sunulacağı tarih ve olası fiyat bilgisiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. 10 fazlı dijital güç tasarımına sahip olan ayrıca daha yüksek çoklu ekran kartı performansı için NF200 yongasını kullanan ve 2x 8-pin CPU konnektörüyle donatılan kart detaylarıyla merak uyandırıyor.

Özel soğutucu tasarımıyla öne çıkan ve dört adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart ile 16x+16x+16x konfigürasyonunda Triple SLI sistem kurabilmek te mümkün. Yüksek performans segmentinde özellikle hız aşırtmacılar ve "sıkı" oyuncular için hazırlandığı belirtilen anakartın, Şubat sonu veya Mart başında (CeBIT '09 ile birlikte olabilir) Amerika için 450$, Avrupa içinse 450 Avro'luk satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulacak.


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DH Misafiri 9 yıl
"EVGA'nın yeni anakartı X58 Classified 450 Avro'luk fiyatla geliyor."
bu cihaz kaç wat harcıyor hhd+dvdroom filan gunde 12 saatten.
(beklenilen geldi eewet geldi- şimdi geeeçççiyorrr gegegeeğeçti -vede gidiyor...gitti lo gittii.uzulme kardeş yenisi gelir.)
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[sharpshooter] 10 yıl
@flashabu ,Türkiye'ye 1250TL ye fln gelir herhalde

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Digiali 10 yıl
Hoş bir bord ama o ne fiyat öyle kriz var kriz.......
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flashabu 10 yıl
Türkiye'de de 450TL olursa alırım
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Gt95 10 yıl
evganın butun urunlerı ucuk fıyatda normal fıyatda satıs yapamıyorlar asus anakartdını alsam bundan daha ıyı
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Maşallah. Kriz hakgetire. Dünya için çıkarmamışlar belli ki başka gezegenler nasiplenecek.
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yc#1 10 yıl
Miilet bu paraya laptop alıyor yahu !
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yonex78 10 yıl
önceki haberdeki amd tabanlı asusu begenmeyen arkadaşlar bunu alır koyunlarına alır yatarlar sabaha kadar..bu ne yaa kart+işlemci+ddr3+kaliteli bir psu+2 adet güzel ekran kartı +şık bir kasa +yi bir raid sistemli depolama +e tabi bu sisteme de orta sınıf lcd de gitmez üst sınıf bir24lcd+güzel klavye mouseseti+bide ses sistemsiz olmaz
ORTALAMA BİR 99 SAHİN PARASINI GEÇİYO
YUH YANE
yok abi su saatten sonra intel tabanlı makina toplannmaz bu ne yaa
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gordon01 10 yıl
Fiyat konusunda ekran kartlarını da geçtiler artık
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fatihcanery 10 yıl
türkiyede iş yapar kesin,çünkü biz lükse ve şaşaya düşkün insanlarız.yemeyiz içmeyiz aç kalırız ama alırız !!!
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Rusty 10 yıl
Sağutucu süpermiş adamlar resmen anakartın üstüne apartman dikmişler, hemde yıldız blok

araya da sıkıştırmışlar physx kartını, itişe kakışa hesaplama yaparlar artık, hangi kart hava alabilecek merak ediyorum, çinde bile çalışma koşulları bu kadar ağır değil
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emmare 10 yıl
X58 anakart+DDR3 bellek+İ7 işlemci+iyi bir e.kartı.
Bu ne be kardeşim,intelin İ7 sistemini toplamaya yetecek parayla nerdeyse araba toplanacak.bu iş çığrından çıkmaya başladı.
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max975 10 yıl
ee bakalım ne kadar satacak ama kart gerçektende harka
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StreamRolleR 10 yıl
şimdi 450 dolar gayet makul böyle bir karta göre amma iş avrupa olunca bu kart bu fiyatın hakkını vermez.
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