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EVGA'nın yeni anakartı X58 Classified satışa sunuluyor

10 yıl
11b
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın yeni anakartı X58 Classified satışa sunuluyor
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Geçtiğimiz günlerde ELP (EVGA Loaner Partner) isimli yeni hizmetini tanıtan ve kullanıcılara bazı ürünler için satın alma aşamasından önce iki haftalık "ücretsiz" deneme fırsatı sunacağını açıklayan EVGA, bir süredir merakla beklenen Classified kod adlı yeni anakartını kullanıma sunuyor. Yaptığı resmi açıklamayla X58 yonga setli Classified modelini duyuran firmanın yeni anakartı için yurt dışı satış fiyatı da netleşti.

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın "ayrılcalıklı" iş ortaklarından birisi olan EVGA'nın farklı donanım segmentlerinde de iddialı olmak istediği biliniyor. Kısa bir süre öncesine kadar Foxconn'un Quantum Force programına teknik danışmanlık yapan Shamino rumuzlu ünlü hız aşırtmacı Peter Tan'i kadrosuna katan Foxconn, Shamino'nun katkılarıyla hazırladığı ilk anakart modeli olan X58 Classified ile yüksek performans segmentinde zirveyi hedefliyor.

EVGA'nın yeni anakartı X58 Classified satışa sunuluyor
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EVGA'nın yeni anakartı Intel'in X58 yonga setini temel alıyor ve LGA1366 formundaki Core i7 serisi işlemcilerle kullanılabiliyor. Siyah ve Kırmızı renklerin ağırlıkta olduğu anakart komponent yerleşimi, baskılı devresi ve katı kapasitörleri gibi detaylarıyla dikkat çekerken sahip olduğu özel soğutucusu ile farklı bir anakart olduğunun da ilk sinyallerini veriyor. Hız aşırtmacılar, yüksek performans tutkunları ve "sıkı" oyuncular için hazırlanan anakart dikkat çekici detaylara sahip.

Intel'in yeni nesil Core i7 serisi işlemcileriyle uyumlu olan anakart üzerinde 6 adet DDR3 DIMM slotu yer alıyor ve 24GB'a kadar DDR3-1600MHz bellek desteği sağlanıyor. X58 ve ICH10R yonga setini kullanan anakart üzerinde bir diğer üçüncü yongada dikkat çekiyor zira kart üzerinde Nvidia'nın çoklu ekran kartı kurulumları için geliştirdiği NF200 SLI yongasına da yer verilmiş. Nvidia her ne kadar doğal SLI desteğini de sağlıyor olsa da çoklu ekran kartı kurulumlarında maksimum performans için NF200 yongasını işaret ediyor.

Üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunan EVGA X58 Classified, SLI, Triple SLI ve Quad-SLI gibi çoklu ekran kartı teknolojilerini destekleyebiliyor. Tabii anakart üzerinde X58 yonga setinin doğası gereği Crossfire desteğinin sunulabildiğini belirtmekte fayda var ancak NF200 yongasının sağladığı katkı ile özellikle üç yollu SLI kurulumlarında PCIe bant genişliğinin doğal SLI kurulumlarına göre daha yüksek olduğu ve bunun da performansa olumlu yansıdığı belirtilmekte.

Hem ICH10R hem de NF200 yongası için aynı segmentteki rakip modellere kıyasla oldukça büyük bir soğutucu tasarımına sahip olan anakart üzerinde PCIe x16 slotlarına ek olarak bir adet PCI ve bir adet te PCIe x1 slotları yer alıyor. 10 fazlı güç tasarımına sahip olan EVGA X58 Classified üzerinde iki adet 8-pin 12V güç konnektörünün yer aldığı ayrıca performans düşkünleri için EZ Voltage teknolojisi, DeBUG LED, kart üstü güç ve reset butonları gibi detayların yer aldığı belirtilirken anakartın BIOS tasarımının da yine hız aşırtmacıların beklentileri doğrultusunda şekillendiği ifade ediliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses, çift gigabit ethernet, farklı RAID kurulumlarını destekleyen çok sayıda SATA-II ve USB 2.0 portlarına sahip olan anakartın yurt dışında 450$'lık fiyat üzerinden kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

EVGA'nın yeni anakartı X58 Classified satışa sunuluyor
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Şebboy 10 yıl
sanki işi anakart değilde soğutucular yapıyormuş gibi bi görünüşü var:)
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kukubara 10 yıl
Bu anakartlara ne olduki fiyatları 300-500$ arasında olmaya başladı anlamak mümkün değil.
Yavaş yavaş bu fiyatları normalmiş gibi piyasaya kabullendirmeye çalışıyorlar sanki.
Anakart için verilecek para (normal masa üstü bir sistem için) ne olursa olsun 150$'ı geçmemeli.
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Born2Bekiller 10 yıl
cok cok pahalı sanki
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toz-koparan 10 yıl
ne günlerdeyiz bee...bir anakart bin lira...
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Fettah34 10 yıl
Bir anakarta 450$...
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OverClocK1ng 10 yıl
Muhteşem..
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drkayzer 10 yıl
çoook pahalı biz alamayız
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Thehunt 10 yıl
mükemmel..
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Başbuğ66 10 yıl
Yurt dışı fiyatı 450$
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Kalite akıyor mubarek:) ama ciddi çok para 450$ bu olursana türkiyede 500-550 :)çift GPU ekran kartı fiayatına anakart zaten tedarikciler getirmezler alan olurmu bilmem ama gerçekten güzel kart zaten adam akılı evga Disbirütör yok evganın türkiyede
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sinanx 10 yıl
ohannass gerçekten süper bir tasarım
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Promity 10 yıl
chicago bulls olcakmış bide boğa koysalarmış çok şekil bi anakart olmuş gerçekten ama bu alete 965 koyması lazım kullanacak olanların. 920 ile bunu kullanmak biraz görgüsüzlük olur. 550$ olur TR de herhalde.
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gordon01 10 yıl
Rampage II Extreme de aynı fiyatlarda, dişe diş bir mücadele :)
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00x men00 10 yıl
soğutucuları sanki tuğla gibi soğutması guzelldir herhalde
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cengiz_vga 10 yıl
işte beklediğim anakart çıkmış.bakalım kaça alabileceğiz.eline sağlık fx hoca
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KanKoKan 10 yıl
Gerçekten güzel bir anakarta benziyor ama, kazancı orta halli olan biri için o paraya Phenom II X3 720 + 790GX bir anakart + 4 gb DDR2 ram alınır böylece ekran kartı bütcesi daha yüksek tutulup ideal bir oyun bilgisayarı kurulabilir.
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