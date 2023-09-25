MSI anakartlarda tek tıkla 6 GHz ötesinde hız aşırtma dönemi başlıyor

MSI anakartlarda tek tıkla 6 GHz üstü hızlara ulaşılacak
Intel'in 14. Nesil “Raptor Lake Refresh” işlemcileri, ekim ayında piyasaya sürülecek. 14. Nesil Intel işlemciler herhangi bir mimari değişiklik getirmiyor ancak hem bellek tarafından hem de çekirdekler tarafında daha yüksek hızlar vadediyor. Performans kazanımları da büyük oranda yüksek saat hızlarından kaynaklanacak.
Bununla birlikte, MSI'ın üst seviye Z790 ACE MAX kartı, BIOS üzerinden tek tıkla 6,3 GHz'e kadar hız aşırtma sunan 'P-Core Beyond 6 GHz+' seçeneğini kullanıcılara sunacak gibi görünüyor. Öte yandan 14. Nesil Intel işlemcilerin tepesinde Core i9-14900K bulunacak. Bu işlemci Intel'in Thermal Velocity Boost teknolojisi sayesinde 6.0 GHz'e kadar çıkabilecek. Daha yüksek hız arayan kullanıcılar için bu ikili ön plana çıkabilir.
Elbette MEG Z790 ACE MAX firmanın diğer Z790 MAX serisi anakartları gibi yüksek fiyata sahip olacak. Bu ayın başındaki bir sızıntıda anakartların fiyat bilgileri sızmıştı. MEG Z790 ACE MAX modelinin 699 dolar gibi yüksek bir fiyata sahip olacağı ortaya çıkmıştı. MSI'a göre yeni ACE MAX ailesi, işlemci hız aşırtma, DDR5 bellek ve ekran kartı performansında sınırları zorlayarak ekstrem ortamlarda başarılı oluyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/93427/msi-motherboards-to-feature-one-click-beyond-6-ghz-boost-for-upcoming-14th-gen-cpus/index.html https://www.msi.com/Motherboard/MEG-Z790-ACE-MAX/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.