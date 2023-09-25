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    MSI anakartlarda tek tıkla 6 GHz ötesinde hız aşırtma dönemi başlıyor

    MSI anakartlar, yaklaşan 14. Nesil Intel CPU'lar için tek tıkla '6 GHz'in Ötesinde' hızlandırma özelliğine sahip olacak. MSI, Z790 ACE MAX’te Intel Core i9-14900K’yı tek tıkla 6,3 GHz’e hızlandırıyor.
    MSI anakartlarda tek tıkla 6 GHz ötesinde hız aşırtma dönemi Tam Boyutta Gör
    MSI'ın MEG Z790 ACE MAX anakart modeli mevcut ve 14. Nesil Intel işlemciler için tasarlanmış premium özelliklerle dolu bir kart. Bununla birlikte bu ürün, Intel 2024'te Meteor Lake'in gelişiyle yeni LGA-1851 soketine geçmeden önce muhtemelen MSI'ın LGA-1700 platformunu kullanacak son üst düzey kartı olacak.

    MSI anakartlarda tek tıkla 6 GHz üstü hızlara ulaşılacak

    Intel'in 14. Nesil “Raptor Lake Refresh” işlemcileri, ekim ayında piyasaya sürülecek. 14. Nesil Intel işlemciler herhangi bir mimari değişiklik getirmiyor ancak hem bellek tarafından hem de çekirdekler tarafında daha yüksek hızlar vadediyor. Performans kazanımları da büyük oranda yüksek saat hızlarından kaynaklanacak.

    Bununla birlikte, MSI'ın üst seviye Z790 ACE MAX kartı, BIOS üzerinden tek tıkla 6,3 GHz'e kadar hız aşırtma sunan 'P-Core Beyond 6 GHz+' seçeneğini kullanıcılara sunacak gibi görünüyor. Öte yandan 14. Nesil Intel işlemcilerin tepesinde Core i9-14900K bulunacak. Bu işlemci Intel'in Thermal Velocity Boost teknolojisi sayesinde 6.0 GHz'e kadar çıkabilecek. Daha yüksek hız arayan kullanıcılar için bu ikili ön plana çıkabilir.

    Elbette MEG Z790 ACE MAX firmanın diğer Z790 MAX serisi anakartları gibi yüksek fiyata sahip olacak. Bu ayın başındaki bir sızıntıda anakartların fiyat bilgileri sızmıştı. MEG Z790 ACE MAX modelinin 699 dolar gibi yüksek bir fiyata sahip olacağı ortaya çıkmıştı. MSI'a göre yeni ACE MAX ailesi, işlemci hız aşırtma, DDR5 bellek ve ekran kartı performansında sınırları zorlayarak ekstrem ortamlarda başarılı oluyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/93427/msi-motherboards-to-feature-one-click-beyond-6-ghz-boost-for-upcoming-14th-gen-cpus/index.html https://www.msi.com/Motherboard/MEG-Z790-ACE-MAX/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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