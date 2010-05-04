Eye-Fi Geo X2: Apple sistemler için 802.11n destekli bellek kartı

WiFi destekli bellek kartları hazırlayan Eye-Fi firması, ürün gamını Apple için hazırladığı yeni bir model ile genişletiyor. Geo X2 adını taşıyan 802.11n destekli kart, Apple sistemler üzerinde iPhoto gibi yazılım ve MobileMe gibi servislerle kullanılmak üzere hazırlandığı belirtiliyor.

4GB depolama kapasitesine sahip olan ve Class 6 performans derecelendirmesi ile 6MB/saniye hızında kayıt yeteneğine sahip olan kart, Endless Memory özelliği ile yeni fotoğraf ve videolar için ekstra yer açılmasını sağlarken, Geotagging özelliğiyle fotoğraflara konum bilgisi ekleyebiliyor.

Bu ay içerisinde Apple mağazalarında satışa sunulması beklenen Eye-Fi Geo X2'nin yurt dışı satış fiyatı 69.99$ olarak açıklandı.