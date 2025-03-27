Telefon WiFi'ye bağlanmıyor: Android & iPhone WiFi internet sorunu çözümü

Yavaş, gecikmeli veya kopuk WiFi bağlantısı, yaygın sorunlardan biridir. İnternet bağlantısının kesilmesi, işinizin duraksaması, arkadaşlarınızla iletişiminizin kesilmesi, online oyun oynuyorsanız yarıda kesilmesi ve daha fazlası anlamına gelir. Telefonunuz WiFi’ye bağlanmadığında tekrar online olmak için deneyebileceğiniz birkaç şey vardır ve bunların hiçbiri teknik bilgi gerektirmez. iPhone & Android telefon WiFi’ye bağlanmıyor ise sıfırlamadan önce buradaki hızlı çözümlere göz atmanızda fayda var.
Telefon WiFi’ye bağlanmıyor çözüm önerileri 📲
Modemi daha yakın mesafeye alın
Modemin cihaz sınırını kontrol edin
Telefonu yeniden başlatın
Bağlantı ayarlarını kontrol edin
Telefonu güncelleyin
WiFi ağının adını ve şifresini kontrol edin
Modemi yeniden başlatın
WiFi ağını unutun ve yeniden bağlanın
Telefonu sıfırlayın
1️⃣ Modemi daha yakın mesafeye alın
2️⃣ Modemin cihaz sınırını kontrol edin
3️⃣ Telefonu yeniden başlatın
4️⃣ Bağlantı ayarlarını kontrol edin
5️⃣ Telefonu güncelleyin
6️⃣ WiFi ağının adını ve şifresini kontrol edin
Cep telefonu WiFi ayarları nasıl yapılır?
Ayarlar uygulamasını açın
Ağ ve internet veya WiFi’ye dokunun
WiFi ağınızın yanındaki dişli veya “i” simgesine dokunun
Burada WiFi parolanızı görebilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz
Ağ adını veya parolayı değiştirdiyseniz ve hatırlamıyorsanız, modem sıfırlama işlemiyle çözebilirsiniz.
7️⃣ Modemi yeniden başlatın
Modemin tekrar açılması için bir veya iki dakika beklemeniz gerekecek. Tüm ışıklar yandığında, telefondan internete bağlanmayı tekrar deneyin.
8️⃣ WiFi ağını unutun ve yeniden bağlanın
9️⃣ Telefonu sıfırlayın
Hâlâ telefon WiFi’ye bağlanmıyorsa, son çare fabrika ayarlarına döndürmektir. Telefonu sıfırlamak, bağlantı sorunlarınıza neden olabilecek tüm yazılım hatalarını ortadan kaldıracaktır. Bu işlem zor değil ancak telefonunuzu tekrar kurmak için biraz zaman harcamanızı gerektirecek. Cihazınızdaki tüm verileri (fotoğraflar, videolar, uygulamalar, belgeler vb.) silinecek. Bu nedenle önce cihazınızı yedeklediğinizden emin olun.
Telefon WiFi'ye bağlanmıyor sorunu Android ve iPhone kullanıcılarının sıkça yaşadığı internet sorunları arasındadır. Siz de telefondan internete bağlanamıyor ve WiFi sorunu nasıl çözülür sorusunun yanıtını arıyorsanız, Samsung, Xiaomi, iPhone ve diğer telefonlar için uygun hızlı çözüm yolları işinize yarayacaktır.