Mesh WiFi nedir? WiFi mesh sistemi ne işe yarar?

Günümüzün bağlantılı ev ortamında en iyi WiFi kapsama alanı elektrik kadar önemli hale geldi. İster uzaktan çalışıyor, ister yayın yapıyor, isterseniz de online oyun oynuyor olun, mesh WiFi sistemi, en iyi internet deneyimi için gereklidir. Peki, WiFi mesh sistemi nedir, ne işe yarar?

Mesh WiFi nedir, ne işe yarar ❓

Tam Boyutta Gör Mesh WiFi, evinizin her yerinde kesintisiz WiFi sağlamak için tasarlanmış ev kablosuz ağ sistemidir. Mesh sistemleri, ağınızdaki cihazların daha yüksek hızlara, daha geniş kapsama alanına ve daha güvenli bağlantıya sahip olmasını sağlar. Geleneksel modemler WiFi’ı tek bir noktadan yayınlarken, mesh WiFi sistemleri birden fazla erişim noktasına sahiptir.

WiFi mesh sistemleri, tek bir kablosuz ağının kapsama alanını genişletmek için WiFi yönlendiricisini bir veya daha fazla mesh uydusuyla birleştiren kablosuz ağlardır. Mesh WiFi sisteminde bağlı cihazlar belirli bir alandaki en güçlü WiFi sinyaline sahip yönlendiriciye veya uyduya sorunsuz bir şekilde aktarılır. Bu, mesh Wi-Fi’ı tek bir modemin yeterli kapsama alanı sağlamayacağı büyük evler ve iş yerleri için harika bir çözüm haline getirir.

Geleneksel yönlendiricilerin menzili sınırlı olduğundan genellikle çok katlı veya büyük evleri tam olarak kapsayamazlar. 280 m² iki veya daha fazla katlı, tuğla duvarlı veya alışılmadık bir düzene sahip bir evde yaşıyorsanız, o zaman mesh WiFi router faydalı olacaktır. Mesh WiFi, güçlü WiFi sistemiyle ilgilenen ancak çoğu normal modemin beraberinde getirdiği karmaşık kurulum ve ayarlarla uğraşmak istemeyen kişiler için de harika bir seçenektir.

Mesh ağı, geniş bir alana WiFi sinyali yayınlamak için birlikte çalışan birden fazla düğümden oluşan bir tür yerel alan ağıdır. WiFi genişleticilerin aksine, bu düğümler (mesh yönlendiriciler ve mesh uyduları) tek bir oturum açmayla tek ağ oluşturmak üzere birleşir. Her kablosuz düğüm, bağlı cihazlarla (telefonlar, akıllı televizyonlar, tabletler vb.) doğrudan iletişim kurar ancak aynı zamanda menzil dahilinde olan ve ağın parçası olan diğer kablosuz düğümlerle de konuşarak düğümler arasında sorunsuz geçişe ve optimum performansa olanak tanır.