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    Mesh WiFi nedir? WiFi mesh sistemi ne işe yarar?

    İnterneti evin her noktasına ulaştırmada Mesh WiFi sistemleri büyük rol oynuyor. Peki, mesh ne demek, WiFi sinyal güçlendiricilerden farkı nedir?                

    Günümüzün bağlantılı ev ortamında en iyi WiFi kapsama alanı elektrik kadar önemli hale geldi. İster uzaktan çalışıyor, ister yayın yapıyor, isterseniz de online oyun oynuyor olun, mesh WiFi sistemi, en iyi internet deneyimi için gereklidir. Peki, WiFi mesh sistemi nedir, ne işe yarar?

    Mesh WiFi nedir, ne işe yarar ❓

    wifi mesh sistemi nedir Tam Boyutta Gör
    Mesh WiFi, evinizin her yerinde kesintisiz WiFi sağlamak için tasarlanmış ev kablosuz ağ sistemidir. Mesh sistemleri, ağınızdaki cihazların daha yüksek hızlara, daha geniş kapsama alanına ve daha güvenli bağlantıya sahip olmasını sağlar. Geleneksel modemler WiFi’ı tek bir noktadan yayınlarken, mesh WiFi sistemleri birden fazla erişim noktasına sahiptir.

    WiFi mesh sistemleri, tek bir kablosuz ağının kapsama alanını genişletmek için WiFi yönlendiricisini bir veya daha fazla mesh uydusuyla birleştiren kablosuz ağlardır. Mesh WiFi sisteminde bağlı cihazlar belirli bir alandaki en güçlü WiFi sinyaline sahip yönlendiriciye veya uyduya sorunsuz bir şekilde aktarılır. Bu, mesh Wi-Fi’ı tek bir modemin yeterli kapsama alanı sağlamayacağı büyük evler ve iş yerleri için harika bir çözüm haline getirir.

    Geleneksel yönlendiricilerin menzili sınırlı olduğundan genellikle çok katlı veya büyük evleri tam olarak kapsayamazlar. 280 m² iki veya daha fazla katlı, tuğla duvarlı veya alışılmadık bir düzene sahip bir evde yaşıyorsanız, o zaman mesh WiFi router faydalı olacaktır. Mesh WiFi, güçlü WiFi sistemiyle ilgilenen ancak çoğu normal modemin beraberinde getirdiği karmaşık kurulum ve ayarlarla uğraşmak istemeyen kişiler için de harika bir seçenektir.

    Mesh ağı, geniş bir alana WiFi sinyali yayınlamak için birlikte çalışan birden fazla düğümden oluşan bir tür yerel alan ağıdır. WiFi genişleticilerin aksine, bu düğümler (mesh yönlendiriciler ve mesh uyduları) tek bir oturum açmayla tek ağ oluşturmak üzere birleşir. Her kablosuz düğüm, bağlı cihazlarla (telefonlar, akıllı televizyonlar, tabletler vb.) doğrudan iletişim kurar ancak aynı zamanda menzil dahilinde olan ve ağın parçası olan diğer kablosuz düğümlerle de konuşarak düğümler arasında sorunsuz geçişe ve optimum performansa olanak tanır.

    WiFi mesh sisteminin avantajları 👍🏻

    wifi mesh ağı özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mesh WiFi, geleneksel yönlendiricilerin sunmadığı birkaç önemli avantaj sunduğu için giderek daha popüler hale gelmekte. İşte mesh WiFi sisteminin avantajları 👇🏻
    • Mesh WiFi ağları, kendilerini otomatik olarak yapılandırır; her bir düğümü elle ayarlamaya gerek yoktur. Bu, kullanıcı için kurulum sürecini inanılmaz derecede kolay ve sorunsuz hale getirir.
    • Mesh WiFi ağları geleneksel yönlendiricilerden çok daha hızlı olabilir. Aslında, 10 kata kadar daha hızlı olabilirler. Bunun nedeni, tüm trafiği tek bir kablosuz yönlendiriciye yoğunlaştırmak yerine, verilerin ağdaki tüm düğümlere eşit şekilde dağıtılmasıdır.
    • Mesh WiFi ağları, geleneksel yönlendiricilerden çok daha güvenlidir. Zayıf sinyal durumunda, daha yakın bir uydu otomatik olarak devralır ve ağ sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam eder.

    Mesh WiFi ile WiFi güçlendirici & Menzil arttırıcılar arasındaki farklar 🆚

    mesh wifi ile wifi sinyal güçlendirici farkı Tam Boyutta Gör
    Mesh WiFi ile Menzil genişleticiler aynı işlevselliğe sahip gibi görünse de, bazı önemli farklar vardır. Mesh Wi-Fi ile WiFi güçlendiriciler arasındaki farklar şunlardır 👇🏻
    • Mesh WiFi cihazları, sizi aynı ağda tutmak için dolaşım protokolleri, ağınızı stabil tutmak için kendi kendini iyileştirme ve uyarlanabilir yönlendirme gibi mesh teknolojileriyle gelir.
    • Menzil genişleticiler, yönlendiricinizden yeterince uzaklaştığınızda güçlü bağlantıyı sürdürmek için yeni bir ağa elle girmenizi gerektirir.
    • Menzil genişleticilerin çoğu farklı ağlar altında kurulur ancak mesh ağlarında başka ağlar yoktur. Her mesh düğümü esasen kendi yönlendiricisi olarak işlev görürken, menzil genişleticiler yalnızca yönlendiricinin ilk sinyalini kopyalar.
    • Mesh WiFi, menzil genişleticiden daha hızlı ve daha verimli WiFi sinyali iletir.

    Sorunsuz internete sahip olmak, video izleme, oyun oynama ve akıllı ev cihazlarını bağlamak için kritik öneme sahip. Ancak uzaktan çalışmanın yükselişiyle birlikte, görüntülü görüşme, canlı yayın ve fazlası için ev ağında hızlı ve kararlı bağlantı daha önemli hale geldi. Güçlü, tüm evi kapsayan kablosuz kapsama alanı artık bir zorunluluk ve tek yönlendirici yeterli olmayabiliyor. İşte mesh WiFi sistemi burada devreye giriyor. En iyi Wi-Fi ağ yönlendirici sistemini edinmek tam da burada devreye giriyor

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