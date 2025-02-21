Apple, iPhone 17 serisinde kendi geliştirdiği WiFi çipini kullanabilir

Tam Boyutta Gör Apple, Qualcomm’un ardından Broadcom’a bağlılığını azaltıyor. Şu anda tüm iPhone 16 modelleri Broadcom’un çipini kullanıyor. Ancak, gelecek yıl iPhone 17 serisinde Apple’ın kendi tasarladığı WiFi çipini göreceğiz. Bu iddiayı ortaya atan isim olan Kuo’ya göre, Apple’ın kendi WiFi çiplerini kullanması Apple cihazlar arasında bağlantıyı kuvvetlendirecek ve maliyetleri azaltacak.

iPhone 16e ile tanıtılan Apple C1 modem neler sunuyor? 1 gün önce eklendi

iPhone 17, WiFi 7'nin gücünden sonuna kadar yararlanacak

Mevcut iPhone 16 modelleri, Broadcom çipiyle Wi-Fi 7'yi destekliyor ancak bazı sınırlı özelliklere sahipler. Wi-Fi 7 desteğiyle iPhone 17 serisi, uyumlu bir yönlendiriciye bağlandığında 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarından aynı anda yararlanabilir. Bu, veri aktarım hızının artması, gecikmelerin azalması ve bağlantının stabil olması anlamına geliyor. Qualcomm, Wi-Fi 7’nin 40 Gbps’i aşan yüksek hızlara ulaşabileceğini söylüyor. Kıyaslama açısından, Wi-Fi 6E'den dört kata kadar daha hızlı.

Apple'ın Wi-Fi çipi, iPhone 16e ile tanıtılan C1 modem çipinden ayrı. Ancak Apple'ın bunları tek bir bileşende birleştirmek istediğine inanılıyor. Amaç, bileşenlerin sıkı bir şekilde entegre edildiği ve daha fazla enerji tasarrufu sağlayan bir kablosuz kurulum oluşturmak. Böylece hücresel, Wi-Fi ve Bluetooth teknolojilerinin pil kullanımı azaltılacak.

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iPhone 17 serisi, Apple'ın WiFi çipiyle gelebilir