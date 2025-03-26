Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz sınırsız Wi-Fi kullanıma sunuldu

1 saat sınırı kaldırıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda daha önce yolculara 1 saat ücretsiz internet kullanımı sunuluyordu. 1 saatin sonrasında ek ücret talep ediliyordu. Artık bu sınır ortadan kalktı ve internet tamamen ücretsiz oldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Sabiha Gökçen’de ücretsiz mobil internet artık sınırsız! Havalimanımız Wi-Fi hizmetindeki süre sınırı tamamen kaldırıldı. Bekleme sürenizi daha keyifli hale getirin. Hemen bağlanın, özgürce gezin!” ifadelerine yer verildi.
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