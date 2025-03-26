Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz sınırsız Wi-Fi kullanıma sunuldu

    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda daha önce 1 saat ile sınırlı olan ücretsiz Wi-Fi hizmetinde süre sınırı kaldırıldı. Yolcular dilediği kadar ücretsiz internet hizmetinden yararlanabiliyor.
    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz sınırsız Wi-Fi başladı Tam Boyutta Gör
    İstanbul Havalimanı’nın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da ücretsiz sınırsız Wi-Fi hizmeti kullanıma sunuldu. Bugün itibarıyla yolcular herhangi bir sınır olmadan Wi-Fi internet kullanabilecek.

    1 saat sınırı kaldırıldı

    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda daha önce yolculara 1 saat ücretsiz internet kullanımı sunuluyordu. 1 saatin sonrasında ek ücret talep ediliyordu. Artık bu sınır ortadan kalktı ve internet tamamen ücretsiz oldu.

    Sabiha Gökçen Havalimanı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Sabiha Gökçen’de ücretsiz mobil internet artık sınırsız! Havalimanımız Wi-Fi hizmetindeki süre sınırı tamamen kaldırıldı. Bekleme sürenizi daha keyifli hale getirin. Hemen bağlanın, özgürce gezin!” ifadelerine yer verildi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eyfel parfüm en çok satanlar erkek remax çalışan yorumları conta yanık araba kalorifer ısıtır mı crusader kings 2 türkçe yama cs 1.6 mermi sekmeme hilesi no recoil

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro Max
    Apple iPhone 16 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Inspiron 15
    Dell Inspiron 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum