Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz sınırsız Wi-Fi kullanıma sunuldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda daha önce 1 saat ile sınırlı olan ücretsiz Wi-Fi hizmetinde süre sınırı kaldırıldı. Yolcular dilediği kadar ücretsiz internet hizmetinden yararlanabiliyor.